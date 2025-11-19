Wildberries запустил улучшенную подписку «Клуб VIP». Её можно получить бесплатно, но есть подвохи

Маркетплейс Wildberries увеличил количество подписок с одной до двух — «Клуб» и «Клуб VIP». Первая стоит 199 рублей в месяц (или дешевле в пересчёте на месяц, если купить сразу на полгода или год), а вторую можно получить бесплатно при выполнении трёх условий.
- Более выгодные цены и дополнительная скидка при оплате «WB Кошельком»
- Повышенный кэшбэк для товаров, участвующих в акции
- Двойные шансы на призы в розыгрышах
- Отмена заказа или смена пункта выдачи в течение 30 минут после оформления
- Выделенная поддержка
- Отметка специальным значком в отзывах
- Продление срока хранения товаров с 50-процентной скидкой
- 2 бесплатные курьерские доставки в месяц независимости от стоимости товаров
«Клуб VIP» предлагает в те же преимущества, но некоторые из них улучшены:
- Отметка значком VIP в отзывах
- Продление срока хранения товаров за 1 рубль
- 4 бесплатные курьерские доставки в месяц
- Доставка товаров стоимостью от 50 тысяч рублей курьерами с самым высоким рейтингом
- Красивый QR-код для выдачи товаров (вероятно, чтобы работники ПВЗ сразу видели, кто перед ними стоит)
Купить подписку «Клуб VIP» нельзя, она выдаётся на следующий месяц, если в текущем месяце были соблюдены три условия (Wildberries называет их «достижениями»):
- Общая сумма выкупа больше 500 тысяч рублей
- Покупки за месяц больше чем на 15 тысяч рублей
- Средний выкуп за месяц больше 80%
Подписку нужно подключать вручную в разделе «WB Клуб», сама она не активируется, даже если необходимые условия были соблюдены. Наличие оплаченной подписки «Клуб» для получения «Клуб VIP» не требуется.
Обладатели подписок «Клуб» и «Клуб VIP» также могут пользоваться спецпредложениями от партнёров Wildberries, в том числе получать от них скидки и бесплатные товары или услуги.