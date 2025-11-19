Wildberries запустил улучшенную подписку «Клуб VIP». Её можно получить бесплатно, но есть подвохи





Маркетплейс Wildberries увеличил количество подписок с одной до двух — «Клуб» и «Клуб VIP». Первая стоит 199 рублей в месяц (или дешевле в пересчёте на месяц, если купить сразу на полгода или год), а вторую можно получить бесплатно при выполнении трёх условий.

Более выгодные цены и дополнительная скидка при оплате «WB Кошельком»

Повышенный кэшбэк для товаров, участвующих в акции

Двойные шансы на призы в розыгрышах

Отмена заказа или смена пункта выдачи в течение 30 минут после оформления

Выделенная поддержка

Отметка специальным значком в отзывах

Продление срока хранения товаров с 50-процентной скидкой

2 бесплатные курьерские доставки в месяц независимости от стоимости товаров

Отметка значком VIP в отзывах

Продление срока хранения товаров за 1 рубль

4 бесплатные курьерские доставки в месяц

Доставка товаров стоимостью от 50 тысяч рублей курьерами с самым высоким рейтингом

Красивый QR-код для выдачи товаров (вероятно, чтобы работники ПВЗ сразу видели, кто перед ними стоит)

Общая сумма выкупа больше 500 тысяч рублей

Покупки за месяц больше чем на 15 тысяч рублей

Средний выкуп за месяц больше 80%

Преимущества подписки «Клуб»:«Клуб VIP» предлагает в те же преимущества, но некоторые из них улучшены:Купить подписку «Клуб VIP» нельзя, она выдаётся на следующий месяц, если в текущем месяце были соблюдены три условия (Wildberries называет их «достижениями»):Подписку нужно подключать вручную в разделе «WB Клуб», сама она не активируется, даже если необходимые условия были соблюдены. Наличие оплаченной подписки «Клуб» для получения «Клуб VIP» не требуется.Обладатели подписок «Клуб» и «Клуб VIP» также могут пользоваться спецпредложениями от партнёров Wildberries, в том числе получать от них скидки и бесплатные товары или услуги.