Windows 10 больше не поддерживается. Что делать, если у вас компьютер или ноутбук с этой ОС?

Александр


В октябре 2025 года Microsoft официально прекратила поддержку Windows 10. Для сотен миллионов пользователей это означает не просто отсутствие новых функций, но и реальные угрозы безопасности. Рассказываем, какие риски несут устаревшие системы и какие варианты действий остаются у обладателей компьютеров.

Чем опасно отсутствие обновлений?

Главная проблема — прекращение выпуска патчей безопасности. Компьютеры продолжат работать, но станут уязвимыми для новых вирусов и хакерских атак. По статистике, до 60% успешных кибератак происходят через незакрытые уязвимости в устаревших системах. Злоумышленники теперь точно знают, какие «дыры» остались в Windows 10, и будут активно их использовать.

Вариант 1: временное решение — программа ESU

Получать обновления Windows 10 можно будет в течение какого-то времени, но для этого требуются определённые действия. Microsoft предлагает расширенную программу обновлений безопасности (ESU):

  • Для частных пользователей: бесплатно в течение первого года (до октября 2026) при условии регистрации в программе через «Параметры» → «Обновление и безопасность» → «Центр обновления Windows».
  • Для бизнеса: платная подписка — $61 за устройство в первый год, $122 во второй, $244 в третий.
  • LTSC-версии: для специализированных устройств поддержка продолжится (например, до 2032 года для Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021).


Вариант 2: переход на Windows 11

Если ваш компьютер совместим с новейшей версией Windows, есть смысл обновиться до неё. Перед апгрейдом не забудьте сделать бэкап-копию важных данных. Основные требования для Windows 11:

  • Процессор не старше 2018 года (Intel 8-го поколения или AMD Ryzen 2000+)
  • 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ на диске
  • Поддержка UEFI Secure Boot и TPM 2.0
  • Проверьте поддержку TPM в системе:
  • Нажмите Win + R, введите «tpm.msc»
  • Если статус показывает «Готов», модуль TPM активен
  • Если нет — зайдите в BIOS/UEFI и активируйте опцию Security Device

Вариант 3: альтернативные решения

  • Windows 365 Cloud PC: облачная версия Windows 11 для любого устройства
  • Linux: дистрибутивы Ubuntu или Linux Mint подойдут для старых компьютеров
  • Обновление железа: если ПК не соответствует требованиям, рассмотрите покупку нового устройства
  • Срочные меры безопасности для тех, кто остаётся на Windows 10
  • Установите антивирус с поведенческим анализом (например, Kaspersky Internet Security)
  • Включите брандмауэр Windows и настройте правила для входящих подключений
  • Используйте браузер с регулярными обновлениями (Microsoft Edge или Google Chrome)
  • Создайте ограниченную учётную запись для повседневных задач
  • Регулярно создавайте резервные копии важных данных

Для бизнес-пользователей:

  • Проведите аудит ПО и оборудования на совместимость с Windows 11
  • Рассмотрите поэтапный переход на новые системы
  • Организуйте тренировки по кибербезопасности для сотрудников

Комментарии

Slepoy2.0
Все важные данные можно сохранить на внешних носителях, загрузить в облака. Желательно если вы сделаете копию всей вашей системой с установленными программами. Если что-то случится – вы всегда можете восстановить что из образа. Очень важная штука
19 минут назад
vedpre
Ух, жути нагнали…
5 минут назад
