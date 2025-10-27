Windows 10 больше не поддерживается. Что делать, если у вас компьютер или ноутбук с этой ОС?





В октябре 2025 года Microsoft официально прекратила поддержку Windows 10. Для сотен миллионов пользователей это означает не просто отсутствие новых функций, но и реальные угрозы безопасности. Рассказываем, какие риски несут устаревшие системы и какие варианты действий остаются у обладателей компьютеров.

Для частных пользователей: бесплатно в течение первого года (до октября 2026) при условии регистрации в программе через «Параметры» → «Обновление и безопасность» → «Центр обновления Windows».

Для бизнеса: платная подписка — $61 за устройство в первый год, $122 во второй, $244 в третий.

LTSC-версии: для специализированных устройств поддержка продолжится (например, до 2032 года для Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021).

Процессор не старше 2018 года (Intel 8-го поколения или AMD Ryzen 2000+)

4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ на диске

Поддержка UEFI Secure Boot и TPM 2.0

Проверьте поддержку TPM в системе:

Нажмите Win + R, введите «tpm.msc»

Если статус показывает «Готов», модуль TPM активен

Если нет — зайдите в BIOS/UEFI и активируйте опцию Security Device

Windows 365 Cloud PC: облачная версия Windows 11 для любого устройства

Linux: дистрибутивы Ubuntu или Linux Mint подойдут для старых компьютеров

Обновление железа: если ПК не соответствует требованиям, рассмотрите покупку нового устройства

Срочные меры безопасности для тех, кто остаётся на Windows 10

Установите антивирус с поведенческим анализом (например, Kaspersky Internet Security)

Включите брандмауэр Windows и настройте правила для входящих подключений

Используйте браузер с регулярными обновлениями (Microsoft Edge или Google Chrome)

Создайте ограниченную учётную запись для повседневных задач

Регулярно создавайте резервные копии важных данных

Проведите аудит ПО и оборудования на совместимость с Windows 11

Рассмотрите поэтапный переход на новые системы

Организуйте тренировки по кибербезопасности для сотрудников

Главная проблема — прекращение выпуска патчей безопасности. Компьютеры продолжат работать, но станут уязвимыми для новых вирусов и хакерских атак. По статистике, до 60% успешных кибератак происходят через незакрытые уязвимости в устаревших системах. Злоумышленники теперь точно знают, какие «дыры» остались в Windows 10, и будут активно их использовать.Получать обновления Windows 10 можно будет в течение какого-то времени, но для этого требуются определённые действия. Microsoft предлагает расширенную программу обновлений безопасности (ESU):Если ваш компьютер совместим с новейшей версией Windows, есть смысл обновиться до неё. Перед апгрейдом не забудьте сделать бэкап-копию важных данных. Основные требования для Windows 11: