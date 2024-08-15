Новая утилита для ПК с Windows — WinUtil. Она вообще не занимает место, но нереально полезная

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Энтузиасты-разработчики создали утилиту WinUtil, подобных которой до сих пор не было. Она предназначена для компьютеров на базе Windows 10 или 11 и способна устанавливать софт, удалять ненужные программы, блокировать слежку и прочую нежелательную активность операционной системы, проводить диагностику, управлять обновлениями и даже создавать ISO-образы для более удобной установки Windows.Что примечательно — чтобы использовать эту утилиту, её даже не надо скачивать и устанавливать, она работает через встроенные средства Windows.Как использовать WinUtil?Нажмите на поиск в меню «Пуск» или на панели задач, впишите PowerShell и запустите эту программу с правами администратора. Впишите команду, которая указана ниже, и подождите немного. Через несколько секунд запустится графический интерфейс WinUtil.В WinUtil несколько вкладок:: скачивание и установка программ. На выбор гигантский каталог с браузерами, мессенджерами плеерами, просмотрщиками файлов и многим другим. Инсталляторы скачиваются с сайтов разработчиков.: широкий набор опций для тонкой настройки операционной системы (отключение и включение различных функций).: диагностика операционной системы, в том числе сброс настроек и поиск повреждённых данных.: управление сценарием обновления операционной системы. На выбор три варианта: параметры по умолчанию, отсрочка установки обновлений (кроме патчей безопасности) и полное отключение скачивания и установки любых апдейтов.: создание установочных образов Windows 10 и 11. Позволяет вернуть возможность использования локальных учётных записей, убрать требование подключения к интернету и не добавлять в инсталлятор некоторые программы Microsoft (например, Edge, Defender и Teams).Стоить учесть, что утилита WinUtil предназначена для продвинутых пользователей. В ней нет кнопок «Сделать хорошо» и «Вернуть как было», поэтому требуется понимание, что вы отключаете или включаете, и для чего вам это нужно.