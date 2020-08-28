В конце 2018 я рассказывал про WPS Performance Station — утилиту, которая заставляет Windows нормально работать. А впрочем, писал я про нее не только тогда, но еще и на пару лет раньше. Все потому, что как раз за полтора-два года разработчики добавляют так много новых возможностей или радикально улучшают уже имеющиеся функции, что появляется смысл вновь напомнить об этом проекте вам, наши читатели.
Если говорить вкратце, а не отправлять читать прошлый обзор (хотя и это не возбраняется), WPS Performance Station представляет собой менеджер ресурсов компьютера. Полезен он потому, что далеко не все фоновые процессы одинаково нужны и важны пользователю. Утилита следит за потреблением вычислительных мощностей и оптимизирует активные и фоновые процессы так, чтобы самым требовательным и важным доставалось как можно больше ресурсов. При этом подходит она для любых пользователей за счет автоматического режима и ручной установки правил и приоритетов. А еще WPS Performance Station имеет смысл устанавливать без оглядки на год выпуска и мощность устройства: несвежие представители компьютерного мира получат если не вторую жизнь, то заметную прибавку к быстродействию для комфортной работы; мощные и современные компьютеры и ноутбуки тоже станут чуточку проворней, а значит, пользователь получит больше возможностей в самых требовательных играх или ресурсоемких задачах.
В актуальной версии WPS Performance Station в центре внимания — искусственный интеллект, который теперь обеспечивает работу приложения и эффективность оптимизации системных ресурсов. «Суют свои искусственные интеллекты куда попало», — заворчит сейчас какой-нибудь читатель — «А по факту это все лишнее и вообще сплошной маркетинг». В чем-то наш злобный читатель окажется прав: термин «искусственный интеллект» в разного рода продуктах используется сейчас слишком часто, а еще его возможности не похожи на то, что мы видим в фильмах, играх, книгах и собственном воображении. Впрочем, это вовсе не говорит об отсутствии пользы. Все дело в том, что искусственный интеллект, нейросети и машинное обучение делают одну очень важную вещь: они помогают отказаться от кем-то придуманных заранее и совершенно не гибких алгоритмов в пользу адаптации под каждый отдельно взятый случай.
Так и с WPS Performance Station, если пользователь не считает себя профи и не горит желанием заниматься тонкой настройкой операционной системы компьютера, автоматический режим работы утилиты отлично справится со своими задачами. Именно за этой автоматикой и стоит система искусственного интеллекта, то есть приложение самостоятельно обучается и запоминает наиболее эффективные сценарии работы в зависимости от пользовательских задач. Но хардкорщикам и просто любознательным пользователям, желающим самостоятельно разбираться со всеми возможностями, WPS Performance Station тоже есть что предложить. Например, можно устанавливать правила работы как для определённого типа приложений, так и для конкретных исполняемых файлов. На всякий случай, на сайте разработчиков можно посмотреть инструкцию с описанием всех возможностей.
WPS Performance Station круто справляется с тремя своими основными целями. Можно забыть о необходимости закрывать фоновые приложения, чтобы освободить ресурсы для какого-то одного требовательного. Пусть сколько угодно программ «болтается» в фоне, производительность компьютера из-за этого снижаться не будет. При этом для пользователей ноутбуков важным будет управление не только производительностью, но также и питанием устройства. Можно не беспокоиться, что утилита включит свой турбо-режим для максимальной производительности и быстро высадит в ноль батарею. WPS Performance Station способна подбирать комфортное сочетание производительности и автономности. А чтобы не только компьютер, но также и сам пользователь мог быстро переключаться между совершенно разными задачами, разработчики предусмотрели систему профилей. Например, для быстрого перехода от работы к развлечениям. В частности, за пару секунд можно не просто включить игровой режим, но также и подобрать наилучшие параметры в зависимости от стационарного или мобильного использования устройства и уровня его технического оснащения.
Кстати о техническом оснащении компьютера. Собрали себе зверскую игровую машину или мощнейшую рабочую станцию? В WPS Performance Station можно посмотреть рейтинг устройства относительно других пользователей и, в случае необходимости, утилита укажет на слабые места. Возможно, это станет поводом наконец-то заняться давно напрашивавшимся апгрейдом? Еще из второстепенных, но в то же время полезных и важных особенностей утилиты стоит отметить приоритезацию загружаемых из интернета данных для браузера, а также возможность отключить на сайтах рекламу из ненадежных источников. Ну, а последнее — всегда готовый прийти на выручку чат специалистов технической поддержки. Они смогут ответить на вопросы как по автоматическому режиму использования WPS Performance Station, так и по профессиональному с ручным выбором параметров. Разумеется, все это — чтобы предоставлять наилучший пользовательский опыт.
В конечном счете могу сказать лишь то, что WPS Performance Station — однозначно мастхэв-приложение для любых компьютеров, работающих под управлением Windows. Эта утилита эффективно маскирует недружелюбность происходящих процессов при работе операционной системы с активными и фоновыми задачами, а также действительно может обеспечить заметную прибавку к производительности. Сомневались насчет покупки раньше? Возможно, искусственный интеллект и, как следствие, еще большая эффективность работы станут для вас причиной стать пользователем WPS Performance Station?
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