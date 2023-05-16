«Яндекс» может списать деньги за подписку «Плюс» с любой карты, которой вы платили. Как обезопасить себя?

Александр


Пользователь «Пикабу» с ником Zlatan332 рассказал душещипательную историю. Он оформил подписку «Яндекс Плюс» с 60-дневным бесплатным пробным периодом и не собирался продлевать её за деньги. Но он не отключил подписку вовремя, а «Яндекс» списал плату за продление с карты, которая не была привязана к аккаунту.

Zlatan332 попытался разобраться в ситуации и выяснил, что платёжные данные сохраняются в «Яндекс Браузере» и используются «Яндексом» для оплаты в различных сервисах. Когда-то он оплатил связь Tele2 в этом браузере, не думая привязывать карту к «Яндексу», а браузер любезно сохранил её для дальнейших платежей.

Чтобы подобные платежи не стали сюрпризом, нужно отключить сохранение банковских карт в «Яндекс Браузере»: «Настройки» — «Яндекс ID» — «Настройки» — «Отключить менеджер карт».

Также есть смысл удалить карты в настройках аккаунта «Яндекса». Совсем недавно «Яндекс» не позволял оставлять учётную запись совсем без карт, но теперь снова можно удалить оттуда все карты. Чтобы не привязывать карту заново всякий раз, когда нужно заплатить, можно установить на ней небольшой лимит (например, 10 рублей) и увеличивать перед очередным платежом, а затем возвращать обратно к минимальному значению.

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Комментарии

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Павел19562
Этот яндекс уже достал всех!
11 минут назад
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