«Яндекс» рассказал, как можно дёшево ездить на такси в Новый год

Александр

Такси
Фото: Яндекс


Сервис «Яндекс Go» поделился лайфхаком, который позволит сэкономить на поездках на такси накануне Нового года, в праздничную ночь и на следующее утро. Тарифы меняться не будут, но на цену, как и прежде, влияет множество факторов, в том числе соотношение количества желающих вызвать такси и доступных машин.

31 декабря выгоднее всего вызвать такси в период с 20:00 до 22:00, так как ближе к полуночи будет больше заказов, а водители начнут уходить с линии, чтобы встретить Новый год дома с семьёй.

Сразу после боя курантов машин по-прежнему будет мало, а желающих съездить к друзьям или на прогулку по городу много, поэтому цены на поездку будут высокими. Они начнут снижаться ориентировочно с 2:30 до 4:30, когда большая часть празднующих уже определятся, где и как продолжать веселье.

1 января поездки будут недорогими в период с 8:00 до 11:00, когда водители начнут выходить на линию, а потенциальные пассажиры ещё не успеют как следует проснуться. После этого времени спрос на такси вырастет, так как люди станут уезжать из гостей домой или соберутся навестить родственников, с которыми не могли встретиться в новогоднюю ночь.

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Комментарии

+8
Anatoly076
Так в чем собственно лайфхак? Где «действие»? Статья в двух словах — не надо ездить на такси в часы высоко спроса! А если вы все таки относитесь к тем людям которые поедут к друзьям и т.д., то статья не про вас! Платить придется!
час назад в 13:42
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kardigan
+3335
kardigan
Короче в Новый год вообще не стоит куда то дёргаться часов до четырёх, в противном случае таксис по любому задерёт цены выше крыши.
30 минут назад
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