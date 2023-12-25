«Яндекс» рассказал, как можно дёшево ездить на такси в Новый год



Фото: Яндекс



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Сервис «Яндекс Go» поделился лайфхаком, который позволит сэкономить на поездках на такси накануне Нового года, в праздничную ночь и на следующее утро. Тарифы меняться не будут, но на цену, как и прежде, влияет множество факторов, в том числе соотношение количества желающих вызвать такси и доступных машин.31 декабря выгоднее всего вызвать такси в период с 20:00 до 22:00, так как ближе к полуночи будет больше заказов, а водители начнут уходить с линии, чтобы встретить Новый год дома с семьёй.Сразу после боя курантов машин по-прежнему будет мало, а желающих съездить к друзьям или на прогулку по городу много, поэтому цены на поездку будут высокими. Они начнут снижаться ориентировочно с 2:30 до 4:30, когда большая часть празднующих уже определятся, где и как продолжать веселье.1 января поездки будут недорогими в период с 8:00 до 11:00, когда водители начнут выходить на линию, а потенциальные пассажиры ещё не успеют как следует проснуться. После этого времени спрос на такси вырастет, так как люди станут уезжать из гостей домой или соберутся навестить родственников, с которыми не могли встретиться в новогоднюю ночь.