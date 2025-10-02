Найден способ зарабатывать на заказах с Wildberries. Забираешь свои вещи — а тебе ещё и платят!

Девушка, которой было нечем заняться, решила проверить, можно ли заработать в качестве курьера на самовывозе собственных товаров с ПВЗ Wildberries. Оказалось, что можно, хоть и немного. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Она купила несколько товаров на 1512 рублей, а когда те прибыли в ближайший ПВЗ, оформилась в приложении Wildberries в качестве курьера, после чего заказала курьерскую доставку. Сервис назначил задание на доставку именно её аккаунту, как наиболее близкому к выбранному ПВЗ. На выполнение даётся 1 час.Экспериментаторша пришла в ПВЗ за своими товарами, забрала их, а по пришествии домой отметила, что они успешно выданы самой себе. В результате на её счёт был начислен 81 рубль (51 рубль за саму доставку и бонусные 30 рублей за скорость выполнения задания). Использовать этот лайфхак для полноценного заработка вряд ли получится (это объясняет, почему курьерскую доставку от Wildberries крайне сложно дождаться), но можно немного сэкономить на покупках, если в семье каждый рубль на счету.