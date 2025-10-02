Найден способ зарабатывать на заказах с Wildberries. Забираешь свои вещи — а тебе ещё и платят!

Девушка, которой было нечем заняться, решила проверить, можно ли заработать в качестве курьера на самовывозе собственных товаров с ПВЗ Wildberries. Оказалось, что можно, хоть и немного.
Экспериментаторша пришла в ПВЗ за своими товарами, забрала их, а по пришествии домой отметила, что они успешно выданы самой себе. В результате на её счёт был начислен 81 рубль (51 рубль за саму доставку и бонусные 30 рублей за скорость выполнения задания). Использовать этот лайфхак для полноценного заработка вряд ли получится (это объясняет, почему курьерскую доставку от Wildberries крайне сложно дождаться), но можно немного сэкономить на покупках, если в семье каждый рубль на счету.