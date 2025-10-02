Найден способ зарабатывать на заказах с Wildberries. Забираешь свои вещи — а тебе ещё и платят!

Александр

Девушка, которой было нечем заняться, решила проверить, можно ли заработать в качестве курьера на самовывозе собственных товаров с ПВЗ Wildberries. Оказалось, что можно, хоть и немного.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Она купила несколько товаров на 1512 рублей, а когда те прибыли в ближайший ПВЗ, оформилась в приложении Wildberries в качестве курьера, после чего заказала курьерскую доставку. Сервис назначил задание на доставку именно её аккаунту, как наиболее близкому к выбранному ПВЗ. На выполнение даётся 1 час.



Экспериментаторша пришла в ПВЗ за своими товарами, забрала их, а по пришествии домой отметила, что они успешно выданы самой себе. В результате на её счёт был начислен 81 рубль (51 рубль за саму доставку и бонусные 30 рублей за скорость выполнения задания). Использовать этот лайфхак для полноценного заработка вряд ли получится (это объясняет, почему курьерскую доставку от Wildberries крайне сложно дождаться), но можно немного сэкономить на покупках, если в семье каждый рубль на счету.

3
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Как забрать часть товаров из OZON или Wildberries, чтобы не выдали остальные
Wildberries запустил совместные корзины: как это работает и кому пригодится
Wildberries запустил идеальный способ экономить на покупках. Будете пользоваться?

Рекомендации

Рекомендации

Раскрыта тайна — когда на Wildberries можно поймать самые низкие цены
Что такое LDAC и почему вам стоит искать его упоминание на упаковке наушников
9 признаков, что ваш смартфон устарел и пора покупать новый
В России умные гаджеты Tuya перестали работать с Алисой. Как всё исправить

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии