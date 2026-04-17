Жители РФ жалуются на непонятные списания с карт. Разбираемся, как вернуть деньги

Обладатели банковских карт в России всё чаще сталкиваются с неожиданными списаниями средств. Чаще всего причина кроется в платных подписках, о которых владелец карты забыл или вовсе не знал. Такие списания могут происходить ежемесячно или еженедельно, а их размер может быть невелик, что позволяет им долго оставаться незамеченными. По данным аналитического центра НАФИ, чаще всего средства уходят на онлайн-кинотеатры (47%), банковские подписки (38%), подписки маркетплейсов (34%) и программное обеспечение (28%).

Особую категорию составляют подписки, подключенные при оформлении микрозаймов. При заполнении онлайн-заявки на заём пользователь часто не замечает галочку о согласии на платную услугу, например SMS-информирование или периодический подбор новых займов. Условия прописаны мелким шрифтом и юридически они считаются законными, так как клиент добровольно подтвердил согласие и предоставил реквизиты карты для списания. В результате с карты начинают регулярно уходить суммы, которые заёмщик не планировал тратить.С 1 марта 2026 года вступили в силу поправки к статье 16.1 Закона «О защите прав потребителей». Согласно новым правилам, онлайн-сервисам запрещено автоматически списывать деньги за подписку, если потребитель письменно отказал в использовании платёжных данных. Такой отказ может быть направлен в электронной форме, и с момента его получения исполнитель не вправе осуществлять списания. Если сервис всё же списал деньги, они подлежат возврату за вычетом суммы за фактическое пользование сервисом до момента отказа.Чтобы обнаружить активные подписки, необходимо проверить несколько источников. В приложении банка следует найти раздел «Подписки», «Автоплатежи» или «Регулярные платежи» или что-то подобное — в разных кредитных организациях названия отличаются. В «Сбербанке» это раздел «Куда привязаны ваши счета и карты» в настройках безопасности. Также стоит изучить историю операций по карте за последние несколько месяцев и поискать повторяющиеся списания на одинаковые суммы. Если название сервиса в выписке непонятно, скопируйте его в поисковую строку браузера — так быстрее всего узнать, какой компании уходит платёж.Подписки, оформленные через магазины приложений, удобно отключать централизованно. Владельцы iPhone могут зайти в «Настройки» → «Имя пользователя» → «Подписки», пользователи Android — в Google Play → «Профиль» → «Платежи и подписки». Подписки, оформленные на сайтах, отключаются в личном кабинете соответствующего сервиса. Если доступа к аккаунту нет, необходимо написать в службу поддержки, приложив скриншот списания и указав дату операции, сумму и последние цифры карты. Для отключения контент-подписок у оператора связи можно использовать USSD-команды или личный кабинет.При списании средств после отказа от подписки следует действовать по алгоритму. Сначала направьте письменное требование в сервис (через чат или электронную почту) с просьбой вернуть деньги. Если компания не реагирует, обратитесь в банк с заявлением об оспаривании операции и отзыве согласия на регулярные платежи. В случае отказа можно подать жалобу в Роспотребнадзор. При списаниях в пользу микрозаймами также эффективно отозвать согласие на обработку персональных данных у МФО и её партнёров.Чтобы защититься от неконтролируемых списаний в будущем, следует соблюдать несколько правил. Внимательно читайте условия при подключении любых услуг, особенно ту часть, что напечатана мелким шрифтом, и снимайте галочки, если не планируете пользоваться платной опцией. Если договор письменный, просите перепечатать его, убрав пункты, с которыми вы не согласны. Установите напоминание об окончании пробного периода — большинство сервисов автоматически продлевают подписку после его завершения. Для контроля расходов можно использовать специальные приложения-трекеры подписок, например TrackMySub на iOS или SubsCrab на Android. Оптимальный вариант — завести для всех подписок виртуальную карту с небольшим лимитом и пополнять её только на сумму предстоящих платежей.