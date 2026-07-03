1000 картинок за копейки: Google представила Nano Banana 2 Lite

Ультрабыстрая и бюджетную нейронка для генерации изображений, сможет полностью автоматизировать создание коммерческого контента, считают в компании.Компания Google обновила популярный генератор изображения и видео до новой версии — Nano Banana 2 Lite. Ее главной фишкой стали высокая скорость работы в связке с низкой стоимостью. Нейронка способна выдать готовое изображение всего за четыре секунды, что делает её идеальным инструментом для потокового редактирования и быстрого создания визуального контента.В Google делают ставку на доступность: тысяча сгенерированных картинок обойдется пользователям примерно в 3,5 цента (~2,5 рубля). Новинка уже доступна в AI Studio и Gemini Enterprise Agent, а также через API, полностью заменив собой первое поколение Nano Banana, которое официально признано устаревшим.Одновременно с этим Google расширяет доступ к своему видеогенератору Gemini Omni Flash, секунда готового ролика в котором стоит 10 центов (~7,7 руб). В связке с ним компания показала приложение Omni Product Studio, способное превращать обычные статичные кадры в полноценную «кинематографическую» рекламу для интернет-магазинов. В компании подчеркивают, что производство контента — это всегда процесс постоянных правок и итераций, а комбинация этих двух моделей позволит разработчикам создавать полноценные мультимедийные решения «под ключ», объединяя мгновенную генерацию графики с профессиональным монтажом видео.С релизоми Nano Banana 2 Lite компания Google дает понять, что готова «оседлать» корпоративный сегмент. На это намекает ценовой демпинг, который делает инструмент массовым, доступным даже малому бизнесу. Между тем дешевый генератор может серьезно ударить по стоковым сервисам изображений и «маркетплейсным» дизайнерам, работа которых заключается в создании карточек для товаров.