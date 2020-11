«Apple Music и Shazam предлагают уникальный опыт для меломанов по всему миру, от выдающихся возможностей распознавания музыки через Shazam до потрясающего контента Apple Music, прямых эфиров международных радиостанций и плейлистов кураторов сервиса, — сказал Оливер Шуссер, вице-президент по Apple Music, Beats и международному контенту. — Оглядываясь на нашу долгую совместную историю, мы отчетливо видим, насколько похожи были наши миссии: создать идеальный мир для любителей музыки и ее творцов».







Shazam составил плейлист из ста наиболее популярных треков в мире, которые были распознаны пользователями через приложение наибольшее количество раз за всю историю сервиса.Популярный поп-сингл Dance Monkey от Tones and I возглавил список самых популярных треков в Shazam с 36,6 миллионами прослушиваний с момента его выпуска в мае 2019 года. За ним следует Prayer In C (Robin Schulz Radio Edit) от Lilliy Wood и The Prick & Robin Schulz. Замыкает тройку лидеров трек Let Her Go от Passenger. Полный плейлист доступен в Apple Music — apple.co/ShazamAllTime Пользователям Shazam доступен чарт Shazam Discovery Top 50, в котором собраны самые многообещающие песни известных исполнителей со всего мира. Любители музыки также получают доступ к международным топ-чартам Shazam, среди которых можно выбрать чарт отдельной страны или даже города в приложении и на сайте.