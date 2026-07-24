10 главных изменений iOS 27, которые ускорят ваш iPhone

Оптимизация затронула всю линейку смартфонов, способных работать на новой iOS 27, включая устаревающий iPhone 11.Вопреки распространенному мнению о том, что новые версии ОС замедляют старые устройства, тестирование Apple (на базе iPhone 11 Pro Max) показало ощутимый прирост производительности. В компании переработали планировщик процессора, благодаря чему тяжелые задачи выполняются эффективнее.По словам разработчиков, в операционку внесли свыше 80 изменений, направленных на ускорение работы. Вот наиболее заметные среди них:программы от Apple и сторонних разработчиков открываются до 30% быстрее;фото и видео в медиатеке загружаются до 70% быстрее (тесты проводились на библиотеке из 50 000 файлов);эмодзи и стикеры больше не вызываются с задержкой;скорость передачи файлов выросла на 80%, а поиск устройств поблизости стал занимать меньше времени;камера запускается быстрее и потребляет меньше энергии при низкой зарядке;если фото или видео в iMessage не отправились из-за плохого сигнала, система повторит попытку автоматически. При этом диалог не блокируется, а у каждого файла появится собственный индикатор загрузки;Spotlight, «Фото» и «Почта» индексируют контент быстрее. В Mail появилась умная ранжированная система выдачи результатов вместо простой сортировки по дате;iPhone точнее определяет качество сигнала, снижая риск потери соединения;оптимизировано энергопотребление Bluetooth-модуля при работе с AirPods, Apple Watch и CarPlay, что продлит автономность смартфона;кружочки непрочитанных писем теперь отображаются корректно.Пока iOS 27 находится на стадии беты и доступна для разработчиков и участников программы публичного тестирования.Полноценный релиз стабильной версии запланирован на осень этого года вместе с презентацией нового поколения iPhone.