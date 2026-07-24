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10 главных изменений iOS 27, которые ускорят ваш iPhone

Артем


Оптимизация затронула всю линейку смартфонов, способных работать на новой iOS 27, включая устаревающий iPhone 11.

Вопреки распространенному мнению о том, что новые версии ОС замедляют старые устройства, тестирование Apple (на базе iPhone 11 Pro Max) показало ощутимый прирост производительности. В компании переработали планировщик процессора, благодаря чему тяжелые задачи выполняются эффективнее. 

По словам разработчиков, в операционку внесли свыше 80 изменений, направленных на ускорение работы. Вот наиболее заметные среди них:

• Ускоренный запуск приложений: программы от Apple и сторонних разработчиков открываются до 30% быстрее;
• Загрузка галереи: фото и видео в медиатеке загружаются до 70% быстрее (тесты проводились на библиотеке из 50 000 файлов);
• Мгновенный вывод клавиатуры: эмодзи и стикеры больше не вызываются с задержкой;
• Передача данных по AirDrop: скорость передачи файлов выросла на 80%, а поиск устройств поблизости стал занимать меньше времени;
• Улучшения в режиме энергосбережения: камера запускается быстрее и потребляет меньше энергии при низкой зарядке;
• Умная повторная отправка сообщений: если фото или видео в iMessage не отправились из-за плохого сигнала, система повторит попытку автоматически. При этом диалог не блокируется, а у каждого файла появится собственный индикатор загрузки;
• Обновленный поисковый индекс: Spotlight, «Фото» и «Почта» индексируют контент быстрее. В Mail появилась умная ранжированная система выдачи результатов вместо простой сортировки по дате;
• Стабильный переход между Wi-Fi и сотовой связью: iPhone точнее определяет качество сигнала, снижая риск потери соединения;
• Автономность и Bluetooth: оптимизировано энергопотребление Bluetooth-модуля при работе с AirPods, Apple Watch и CarPlay, что продлит автономность смартфона;
• Исправление счетчика Mail: кружочки непрочитанных писем теперь отображаются корректно.

Пока iOS 27 находится на стадии беты и доступна для разработчиков и участников программы публичного тестирования.

Полноценный релиз стабильной версии запланирован на осень этого года вместе с презентацией нового поколения iPhone.
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