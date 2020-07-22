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Комета NEOWISE уже радует наблюдателей за небом по всему Северному полушарию. Но что делает эту комету такой особенной?Ближе всего к Солнцу комета приблизилась 3 июля, однако до этого момента ее можно было увидеть только перед рассветом. Теперь, по словам Джо Масьеро, заместителя главного исследователя миссии NEOWISE (NASA Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer, инфракрасного космического телескопа НАСА, который первым заметил комету), для внимательных наблюдателей в Северном полушарии комета поднимается все выше в вечернем небе, сверкая на северо-западе чуть ниже созвездия Большой Медведицы.Одна из самых интересных деталей о комете NEOWISE заключается в том, что она не вернется на наше небо в течение следующих 6800 лет. Но это не единственное, что делает этот ледяной космический булыжник особенным. Итак, давайте подробнее поговорим о том, что делает комету NEOWISE уникальной — и немного странной.Официально известная как C/2020 F3, комета NEOWISE была обнаружена 27 марта 2020 года инфракрасным космическим телескопом WISE, цель которого — охота за опасными для Земли астероидами.Кометы, часто называемые «космическими снежками», представляют собой крупные объекты, состоящие преимущественно из льда и камня. Они вращаются вокруг Солнца, и при приближении к нему большинство комет нагреваются и «отращивают» два хвоста, один из которых состоит из пыли и газа, а второй состоит из электрически заряженных молекул газа, или ионов.Что самое замечательное — да, можете. Поскольку она особенно яркая, комета видна в ночном небе невооруженным глазом. Наблюдатели в Северном полушарии могут обнаружить ее сразу после захода Солнца, на северо-западе, как раз под созвездием Большой Медведицы.На самом деле, комета настолько яркая, что ученые «могут получить гораздо больше детальных данных, чем мы обычно получаем для большинства комет», — сказала Эмили Крамер, научный сотрудник NEOWISE в Лаборатории реактивного движения, во время пресс-конференции 15 июля. «Мы можем изучить ее с помощью самых разных телескопов, и это позволит нам проводить действительно интересные исследования».Не обязательно. Поскольку комета NEOWISE является особенно ярким объектом, любителям астрономии будет относительно легко заметить ее в ночном небе невооруженным глазом, хотя бинокль или небольшой телескоп дадут вам больше деталей.«Тот факт, что мы можем видеть ее невооруженным глазом, действительно делает ее уникальной», — сказала Крамер. «Комета редко бывает настолько яркой, чтобы мы могли увидеть ее невооруженным глазом или даже в бинокль».Для тех, кто хочет наблюдать комету невооруженным глазом, без каких-либо дополнительных оптических инструментов, таких как телескопы или бинокли, она будет выглядеть как крупная нечеткая звезда с небольшим хвостом. Чтобы лучше ее разглядеть, желательно находиться далеко от городской засветки. Разумеется, с помощью бинокля или небольшого телескопа комета станет более четкой, а хвост будет легче заметить.В Комете NEOWISE находится «около 13 миллионов олимпийских плавательных бассейнов воды», — сказала Крамер. «Большинство комет состоят наполовину из воды и наполовину из камня».Да, как и у любой другой уважающей себя кометы. Причем их, как и следовало ожидать, два.Когда комета приближается к Солнцу, она нагревается, из-за чего лед на ее поверхности сублимируется (то есть переходит из твердой фазы сразу в газ) и вместе с частичками пыли образует широкий газопылевой хвост, наблюдаемый на большинстве изображений комет. У комет также есть ионный хвост, состоящий из ионизированного газа, сдуваемого солнечным ветром. У NEOWISE он светится голубоватым цветом из-за наличия в нем молекул Cи CN.Комета NEOWISE имеет около 5 километров в диаметре, «что делает ее слегка больше среднего размера для комет Солнечной системы», — сказала Крамер.«Редко можно увидеть что-то настолько яркое», — добавила она. «Мы регулярно находим кометы такого размера, но большинство из них так далеки от Земли, что они не становятся такими яркими. Они слишком далеки от Солнца и нашей планеты, чтобы видеть их так же ясно, как мы видим комету NEOWISE».Комета движется со скоростью около 65 километров в секунду, или 231 000 км в час и 5.5 миллионов километров в день. Джо Масьеро, заместитель главного исследователя миссии WISE, сказал, что комета движется примерно вдвое быстрее, чем Земля вращается вокруг Солнца. Но не стоит ждать, что такая скорость сохранится навсегда.Из-за чрезвычайно эллиптической (вытянутой) орбиты она замедляется под действием гравитации по мере приближения к самой далекой точке орбиты от Солнца, а затем вновь будет ускоряться, летя во внутреннюю часть Солнечной системы, и снова начнет замедляться при удалении от нашей звезды.Не стоит бояться, она никак не повлияет на нашу планету.«Эта конкретная комета не имеет никакой возможности навредить Земле. Она пересекает плоскость земной орбиты глубоко внутри нее и почти рядом с орбитой Меркурия, так что нет абсолютно никакой опасности от этой кометы», — сказала Линдли Джонсон, офицер планетарной обороны и руководитель программы Координационного бюро планетарной обороны НАСА. В настоящее время комета находится на расстоянии около 111 миллионов километров от Земли — в 300 раз дальше, чем Луна.Нет, комета NEOWISE абсолютно точно родилась в нашей Солнечной системе. На сегодняшний день обнаружены только два межзвездных объекта, Оумуамуа и комета Борисова.«Мы знаем, что это не межзвездный объект. Наблюдая за движением кометы, мы видим, что она связана с гравитацией Солнца», — сказала Крамер. «Итак, она очень быстро оборачивается вокруг нашей звезды, после чего на почти семь тысяч лет уходит к окраинам Солнечной системы, но она точно вернется назад».Также мы предлагаем всем читателям выкладывать в Instagram собственные фото кометы NEOWISE с хэштегами. Мы отберем лучшие и опубликуем их отдельным материалом на сайте.