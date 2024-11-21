10 изменений, которые добавили в новой бете iOS 18.2





Помимо косметических изменений, были исправлены баги, которые мешали работе некоторых функций. Помимо косметических изменений, были исправлены баги, которые мешали работе некоторых функций. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Как правило, Apple не расписывает перечень исправлений в минорных обновлениях, поэтому следить за прогрессом довольно сложно. Тем не менее некоторые из них могут стать полезными для пользователей. Вот изменилось в третьих публичных бетах iOS 18 .2.Иконка распознавания текста больше не накладывается на корзину. В прошлой бете это мешало пользоваться ее функцией.Теперь на временной шкале отображаются миллисекунды.Список доступа для «Сообщений» расширился.Добавлено описание пункта «Приложения по умолчанию».Иконки контактов получили дизайн суперэллипса, немного увеличились.Обновлено изображение iPhone в пункте «Показ контактных данных» для AirTag.Теперь в настройках поиска можно выбрать предпочтительный браузер.Настройки универсального доступа «Управление камерой» добавлены в список стандартных.При использовании функции блокировки AE/AF, удерживая клавишу управления камерой в центре экрана появится желтый квадрат фокусировки.Исправлено сообщение при обращении к ChatGPT. Вместо «Работа с ChatGPT» теперь отображается «СпроситеChatGPT».