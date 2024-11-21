10 изменений, которые добавили в новой бете iOS 18.2

Помимо косметических изменений, были исправлены баги, которые мешали работе некоторых функций.
Фото
Иконка распознавания текста больше не накладывается на корзину. В прошлой бете это мешало пользоваться ее функцией.
Видео
Теперь на временной шкале отображаются миллисекунды.
Настройки
Список доступа для «Сообщений» расширился.
Приложения
Добавлено описание пункта «Приложения по умолчанию».
Почта
Иконки контактов получили дизайн суперэллипса, немного увеличились.
Локатор
Обновлено изображение iPhone в пункте «Показ контактных данных» для AirTag.
Поиск
Теперь в настройках поиска можно выбрать предпочтительный браузер.
КамераНастройки универсального доступа «Управление камерой» добавлены в список стандартных.
При использовании функции блокировки AE/AF, удерживая клавишу управления камерой в центре экрана появится желтый квадрат фокусировки.