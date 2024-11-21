10 изменений, которые добавили в новой бете iOS 18.2

Артем


Помимо косметических изменений, были исправлены баги, которые мешали работе некоторых функций.

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Как правило, Apple не расписывает перечень исправлений в минорных обновлениях, поэтому следить за прогрессом довольно сложно. Тем не менее некоторые из них могут стать полезными для пользователей. Вот изменилось в третьих публичных бетах iOS 18 .2.

Фото



Иконка распознавания текста больше не накладывается на корзину. В прошлой бете это мешало пользоваться ее функцией.

Видео



Теперь на временной шкале отображаются миллисекунды.

Настройки



Список доступа для «Сообщений» расширился.

Приложения



Добавлено описание пункта «Приложения по умолчанию».

Почта



Иконки контактов получили дизайн суперэллипса, немного увеличились.

Локатор



Обновлено изображение iPhone в пункте «Показ контактных данных» для AirTag.

Поиск



Теперь в настройках поиска можно выбрать предпочтительный браузер.

Камера 

Настройки универсального доступа «Управление камерой» добавлены в список стандартных.

При использовании функции блокировки AE/AF, удерживая клавишу управления камерой в центре экрана появится желтый квадрат фокусировки.

Искусственный интеллект

Исправлено сообщение при обращении к ChatGPT. Вместо «Работа с ChatGPT» теперь отображается «СпроситеChatGPT».

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Комментарии

Tigrolik
+771
Tigrolik
Уведомления списком вернули? Вообще на настройки отображения уведомлений реагирует?
Сегодня в 12:39
#
tellurian
+2057
tellurian
Почему не пишите поо новый интерфейс почты в Английской версии?
Он сильно переработан был.
2 часа назад в 13:33
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