10 новинок, которые Apple могла бы представить на презентации в феврале

В сети ходят много слухов и инсайдов о предстоящих анонсах и релизах Apple. Их настолько большое количество, что наберется на целую презентацию и провести её можно было бы прямо сейчас, в феврале.
- Анонс iOS 18.4
- Новые цвета iPhone 16
- Первый собственный модем Apple
- iPhone SE 4 с новым модемом
- iPad 11 с чипом A17 Pro / A18
- iPad Air M3/M4
- Обновленная Magic Keyboard для iPad Air
- Macbook Air M4 (13 и 15 дюймов)
- AirTag 2
- Обновление Apple Vision: либо Pro с новыми чипами, либо удешевленная версия.
К сожалению, пока ничто не указывает на подготовку какого-либо мероприятия, даже предзаписанного — скорее всего, мы увидим лишь текстовые пресс-релизы на сайте Apple. Ранее Тим Кук анонсировал «нового члена семьи» 19 февраля — предполагается, что это будет iPhone SE 4.
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