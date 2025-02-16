10 новинок, которые Apple могла бы представить на презентации в феврале

В сети ходят много слухов и инсайдов о предстоящих анонсах и релизах Apple. Их настолько большое количество, что наберется на целую презентацию и провести её можно было бы прямо сейчас, в феврале.

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Вот все возможные программные и аппаратные новинки, которые Apple могла бы показать на зимней презентации:К сожалению, пока ничто не указывает на подготовку какого-либо мероприятия, даже предзаписанного — скорее всего, мы увидим лишь текстовые пресс-релизы на сайте Apple. Ранее Тим Кук анонсировал «нового члена семьи» 19 февраля — предполагается, что это будет iPhone SE 4.