Сплошной плагиат: 10 ключевых нововведений в iOS 27, которые давно есть на Android-смартфонах

В iOS 27, представленной на WWDC 2026, будет реализовано немало полезных новшеств. Впрочем, аналогами некоторых фишек этого апдейта уже не первый год пользуются владельцы Android-смартфонов. Рассказываем, что появилось у конкурентов Apple гораздо раньше.
1. Настройка интерфейса Liquid Glass
В iOS 27 добавили ползунок регулировки прозрачности для элементов и поработали над плавностью системных анимаций. Справедливости ради, некоторые Android-вендоры собираются перенять стеклянную эстетику, но про гибкую персонализацию интерфейса производители подумали раньше Apple. Например, в оболочке Magic UI у смартфонов Honor настройка прозрачности доступна давно. Другие компании, напротив, позволяют полностью отключать подобные эффекты ради экономии заряда и прироста производительности.
2. Умный интернет
Apple преподнесла бесшовное переключение между Wi-Fi и мобильной сетью без разрыва соединения как нечто новое. На Android этот механизм стабильно работает уже несколько лет. На некоторых моделях один тип подключения может дополнять другой для увеличения стабильности и скорости обмена данными.
3. Эквалайзер для наушников
Наушники AirPods наконец обзавелись кастомным эквалайзером. На смартфонах конкурентов продвинутая настройка частот в сочетании с пространственным звуком Dolby Atmos зачастую доступна из коробки — либо в системных настройках, либо в фирменном приложении наушников.
4. Безопасность и менеджер паролей
Менеджер паролей Apple научился автоматически распознавать скомпрометированные данные и помогает быстро их сменить. Google Password Manager выполняет эту процедуру более пяти лет, а голосовой ассистент Google Assistant освоил автоматическую замену уязвимых паролей четыре года назад. Встроенные ограничения для детей в Android через приложение Google Family Link тоже появились намного раньше, хотя у Apple интерфейс аналогичной функции получился удобнее.
5. Общие снимки и фото + ИИ в галерее
Пользователи iPhone и iPad смогут делиться с другими людьми доступом к фотографиям и видео в iCloud. Но шеринг снимков и общие альбомы уже давно присутствуют в «Google Фото» на всех Android-смартфонах. Вдобавок Apple перенесла в свою галерею инструменты умного редактирования фотографий, которые давно присутствуют в том же «Google Фото» и в фирменных галереях некоторых производителей Android-устройств.
6. Siri на базе ИИ
Большую часть вступления к WWDC 2026 занял рассказ об апдейте Siri. Фактически голосовой помощник получил те возможности, которые пользователи Android используют через Google Gemini, Galaxy AI, Motorola AI и множество других ИИ-помощников. Голос ассистента Apple перестал звучать искусственно, что тоже отметили как инновацию. Google реализовала естественные интонации около десяти лет назад в старом «Ассистенте». У Siri появилось отдельное приложение для хранения истории поисковых запросов (аналогичное Gemini), а также специальный режим камеры. Последний полностью копирует логику работы Google Lens, который интегрирован в экосистему Android с 2017 года. При этом Siri AI на старте понимает только английский язык, тогда как конкуренты поддерживают чуть ли не все языки планеты.
7. Контекстные инструменты Apple Intelligence
Система Apple Intelligence теперь может подтягивать информацию из разных приложений. Например, при звонке в авиакомпанию на экране отобразится бронь билета из почты. Такой же сценарий Google показала в рамках опции Magic Cue для линейки Pixel 10, а Samsung реализовала аналогичную функциональность под названием Now Nudge для серии Galaxy S26. Поиск по экрану в iOS 27 обзавелся контекстными кнопками под текстовые запросы. На Android похожие эксперименты реализованы в Honor Magic 7 Pro. При этом функция Circle to Search на Android-смартфонах умеет анализировать выделенные зоны экрана и взаимодействовать с ними через Gemini.
8. Поддержка складных дисплеев (Foldable APIs)
На WWDC 2026 анонсированы новые API для разработчиков, которые позволяют адаптировать интерфейс под складные устройства — в преддверии выхода складного iPhone. Однако Android-производители (Samsung, Huawei, Motorola) уже несколько лет выпускают складные смартфоны, а Google предоставила полноценную поддержку foldable-экранов в 2022 году и продолжает совершенствовать её в новых версиях Android.
9. Локальная обработка ИИ
Apple подчеркнула, что многие функции Siri и Apple Intelligence теперь выполняются непосредственно на устройстве, без отправки данных в облако. Однако Google уже давно использует on-device-модели для распознавания речи, обработки фото и переводчика — например, в Pixel 6 (2021 год) появился Tensor-процессор для ИИ-вычислений. Samsung также интегрирует нейронные чипы в свои флагманы. Локальный ИИ позволяет ускорить отклик и повысить приватность, но для Android это не в новинку: подобные технологии применяются уже более пяти лет.
10. App Intents (замена SiriKit)
Apple представила новую систему App Intents, которая приходит на смену SiriKit и упрощает интеграцию сторонних приложений с голосовым помощником. На Android аналогичная система Intents существует с самых первых версий ОС (2008 год) и позволяет приложениям взаимодействовать друг с другом и с системой через стандартизированные действия. Google также расширила эту концепцию через Google Assistant и App Actions, что даёт разработчикам гораздо больше свободы.
Вывод
Как видим, большинство нововведений iOS 27 уже давно присутствуют в экосистеме Android. Apple, как всегда, доводит интерфейс до блеска и предлагает пользователям более тесную интеграцию с собственными сервисами, но первопроходцем в этих технологиях эта компания не является.
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