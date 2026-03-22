10 новых функций для iPhone, которые появятся в iOS 26.4

Уже на днях компания Apple выпустит очередное минорное обновление iOS 26.4, которое скрывает множество мелких, но полезных нововведений. Рассказываем, что изменилось в новой прошивке.

Playlist Playground — в Apple Music появилась опция Playlist Playground, которая позволяет создавать плейлисты на основе текстовых описаний. Вы можете указать настроение, чувства, занятия или придумать что-то совершенно бессмысленное и позволить ИИ понять, что вы имеете в виду. Но работает это всё на базе Apple Intelligence только на английском языке (пока);

Виджет с фоновыми звуками — Apple добавила виджет для встроенной функции Ambient Music в iOS, чтобы ускорить доступ к воспроизведению фоновых звуков. В коллекции есть плейлисты для сна, отдыха, продуктивности и благополучия, составленные Apple;

Эмодзи — в iOS 26.4 появилось восемь новых смайликов, включая тромбон, сундук с сокровищами, искаженное лицо, йети, облако, косатку, оползень и балерину;

Уменьшение яркости эффектов — если вам не нравится эффект «Жидкое стекло», появилась настройка «Уменьшить яркость эффектов», которая снижает яркие вспышки при нажатии кнопок. Функция «Уменьшить движение» также ограничивает переливающуюся анимацию «Жидкого стекла» сильнее, чем раньше;

Исправление клавиатуры — iOS 26.4 исправляет ошибку клавиатуры iOS 26, которая вызывала опечатки при быстром наборе текста.

Совместное использование покупок — взрослым в группах семейного доступа больше не нужно использовать один и тот же способ оплаты, Apple теперь позволяет каждому добавить свою собственную кредитную или дебетовую карту;

Приложения CarPlay с искусственным интеллектом — начиная с iOS 26.4, пользователи CarPlay могут использовать сторонние чат-боты от OpenAI, Anthropic и Google с CarPlay;

Видеоподкасты — приложение «Подкасты» теперь поддерживает видеоэпизоды с потоковой передачей HLS, а также позволяет переключаться между аудио и видео и загружать видео для просмотра в автономном режиме;

Среднее время отхода ко сну — функция «Сон» в приложении «Здоровье» теперь записывает среднее время отхода ко сну за последние две недели, чтобы дать вам лучшее представление о том, как ваше время отхода ко сну влияет на сон;

Защита от кражи — функция защиты от кражи теперь включена по умолчанию. Она предотвращает несанкционированный доступ к вашему iPhone в случае физической кражи, требуя биометрической аутентификации для большинства действий.

Изначально Apple планировала добавить в iOS 26.4 новую умную Siri на базе Google Gemini, но в последний момент от этой идеи пришлось отказаться. Тем не менее обновление насчитывает свыше десятка изменений.Вот все основные нововведения в iOS 26.4:Помимо этого, в iOS 26.4 появились и другие нововведения, такие как распознавание песен в автономном режиме в «Центре управления», предложения ближайших концертов и полностраничные обложки альбомов в Apple Music, упрощенный доступ к параметрам настройки субтитров в медиаприложениях и поддержка Freeform в Apple Creator Studio.