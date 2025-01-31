10 отбитых выходок Стива Джобса





Миллионам фанатов Apple Стив Джобс запомнился как гениальный руководитель и визизионер, который своими взглядами опередил время. Однако его биография содержит больше интересных фактов, чем просто череда взлетов и падений. О том, как в детстве Джобс превратил школу в спонтанный питомник, в юности из России донимал римских католиков и какие выходки вскрылись только после его смерти, читайте в нашей новой рубрике



1. Джобс презирал обувь



У Джобса всегда были странные отношения с его собственными ногами. В колледже он часто прогуливался босиком и предпочитал открытые сандалии теплым ботинкам зимой. Традиция сохранилась вплоть до основания компании, во всяком случае, когда в 1977 году свет увидел компьютер Apple II, босые ступни руководителя все еще мозолили глаза сотрудникам офиса. Миллионам фанатов Apple Стив Джобс запомнился как гениальный руководитель и визизионер, который своими взглядами опередил время. Однако его биография содержит больше интересных фактов, чем просто череда взлетов и падений. О том, как в детстве Джобс превратил школу в спонтанный питомник, в юности из России донимал римских католиков и какие выходки вскрылись только после его смерти, читайте в нашей новой рубрике «Факты» У Джобса всегда были странные отношения с его собственными ногами. В колледже он часто прогуливался босиком и предпочитал открытые сандалии теплым ботинкам зимой. Традиция сохранилась вплоть до основания компании, во всяком случае, когда в 1977 году свет увидел компьютер Apple II, босые ступни руководителя все еще мозолили глаза сотрудникам офиса. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«На собраниях мы вынуждены были смотреть на его грязные ноги», — передает слова бывших коллег Уолтер Айзексон, автор биографии Джобса.

2. Джобс устроил животный апокалипсис

3. Джобс и Возняк повелевали телевизором

4. Джобс обмакивал ноги в туалете

5. Джобс делал из одноклассников «взломщиков»

6. Джобс довел до слез Возняка своим обманом

«Я плакал, я плакал довольно много, когда прочитал об этом в книге», — вспоминает Стив Возняк.



7. Джобс вонял

8. Джобс устроил «русский» пранк Ватикану

9. Джобс выгонял сотрудников по щелчку

10 Джобс «плевал» на врачей и печень Тима Кука

«Стив кричал на меня всего четыре или пять раз за те 13 лет, что я его знал. И это был один из таких случаев», — добавил Тим Кук.

Хуже этого была, разве что излюбленная привычка занять позу лотоса во время переговоров. Пока собеседники поднимали важные коммерческие вопросы, Джобс упоительно ласкал свои ступни пальцами рук.Вероятно, Джобс следовал наставлениям одного из буддистских философов Тич Нат Хана: «Ходи так, как будто ты целуешь землю ногами», чтениями которого был увлечен. Так, согласно традициям буддизма, прикоснуться к ногам авторитетного деятеля — одна из высших мер признательности. Впрочем, нельзя сказать, чтобы окружение Джобса сильно стремилось к этому.В школьные годы выходки Стива часто заканчивались разговором в кабинете директора. Посещения участились, когда тот сдружился с Риком Феррентино и они стали действовать сообща.Однажды вместе они устроили «День питомца», о котором никто никогда не слышал. Парочка распечатала пачку листовок «Приведи своего питомца». Бумажки расклеили по всей школе перед последним занятием, а на следующий день случился настоящий армагеддон.Десятки животных заполнили коридоры, питомцы срывались с поводков. Собаки гонялись за кошками, в стенах школы стояли лай и мяуканье с ароматом справленной хвостатыми нужды. Учителя были в ужасе от творящегося хаоса. Это был настоящий ад, но только не для Стива с Риком.Будучи студентами, «отцы» Apple долго издевались над сокурсниками. Воз смастерил маленькую глушилку, которая была незаметна в руке. Когда студенты Университета Колорадо собирались возле единственного цветного телека в кампусе, нажималась кнопка и картинка обрубалась. Естественно, кто-то вставал из толпы, дабы исправить ситуацию, но как только отрывался от стула, трансляция «оживала». И так по кругу.Позже «пытки» разнообразились. Воз включал телек рандомно: при смене канала, удара по «ящику», когда кто-то стоя на одной ноге держал антенну. В итоге зрители назначали дежурного, чтобы тот стоял возле экрана и следил за исправностью сигнала. Так продолжалось несколько недель, пока Стивам не наскучила шутка.Своеобразный способ бороться со стрессом вызывал не меньше вопросов, чем его отрицание обуви. Пока кто-то швырял мячик об стенку, крутил в руках карандаш или в перерыве разминался, Джобс замачивал ноги. И делал он это не под столом собственного кабинета, а в туалете общего пользования.В ранние годы Стив был тем еще контркультурщиком. Он иначе относился к своему телу, больше уделял внимание внутреннему состоянию и в целом любил двигаться против течения. Есть мнение, что такие походы босиком в уборную связаны с практикой детоксикации ног, которую в то время продвигало движение хиппи.Еще одна выходка юного Джобса говорит о его исключительных навыках убеждения. Однажды в средних классах Стив выудил у одноклассников пароли от велосипедных замков. До окончания уроков, он пробрался на школьную парковку и со списком на перевес сменил комбинации. Его ничуть не смущало, что сверстники вместо домашнего отдыха часами занимались взломом собственных великов.О том, что Возняка обманул его самый близкий партнер, стало известно только после смерти Джобса. Во времена, когда они вместе работали в Atari, Джобсу поручили сделать клон игры Pong и обещали гонорар в $700. Сам он был не силен в этих делах и обратился за помощью к Возу, а прибыль предложил поделить пополам. Срок на разработку составлял четыре дня, а главное — нужно было свести количество чипов к минимуму.Как позже рассказал Возняк, он был крайне рад, что товарищ обратился именно к нему. День и ночь он сидел над проектом, в результате чего и появилась культовая игра Breakout — аналог «Арканоида». Его перфекционизм имел настолько технологичный результат, что Atari не смогла подружить схему со своим железом. Тем не менее правила договора были выполнены, а Стивам досталось по $350.Из посмертной биографии друга Воз узнал, что за каждую сэкономленную микросхему Atari платила сто баксов сверху, что в сумме составило $5000. Кроме того, дедлайн задал сам Джобс, чтобы успеть на сбор урожая яблок.Еще до основания Apple, Джобс доводил коллег своими нетрадиционным отношением к гигиене. Так, между принципами «детей цветов» и буддистским просветлением Стив практиковал веганство, будучи в рядах Atari. Он отказался от мяса, токсинов и прочих вещей, что уничтожают тело и дух.Эко-Джобс считал, что питание «ростками и кореньями» сводит запах пота на нет, а вот его коллеги так не считали. Помимо прочего, он перестал мыться и отправил на мусорку дезодорант. В итоге Стив и его диета отправились работать в ночную смену, когда начальству начали поступать жалобы на невыносимый запах. Так будущий техногуру продолжил работу в полном одиночестве.В начале 70-х Джобс и Возняк раздобыли контакты паренька, известного как Капитан Кранч. Он прославился тем, что взломал телефонную линию свистком из коробки кукурузных хлопьев. Так хакер мог звонить в любую точку мира бесплатно и тем самым попал на страницы журнала Esquire. Одержимые идеей Стивы раздобыли «Синюю коробку» или Blue Box — устройство для связи телефонных операторов внутри междугородней сети, а Кранч настроил гаджет для будущих развлечений.Пранкеры не нашли ничего умнее, чем позвонить самому Папе Римскому Павлу VI в Ватикан. Возняк прикинулся советником Ричарда Никсона, сказал что звонит из саммита в Москве по срочному делу. На том конце провода попросили перезвонить, поскольку дело было в 5:30 утра и Папа еще спал, тем не менее пообещали отправить человека, чтобы разбудить его.Через час звонок повторился, но шутники были уже раскрыты. Ватикан связался с реальным советником президента США, который, естественно, ничего не знал. На что Джобс и Возняк рассмеялись и повесили трубку.У Джобса был суровый характер. Он увольнял людей из-за малейших ошибок как в Apple, так и во время работы в Pixar. Когда у анимационной студии не вязались дела с прибылью, Джобс пустил сотрудников под сокращение. Он настаивал на сиюминутном расторжении договора без каких-либо уведомлений и выходного пособия.Вице-президент и генеральный менеджер Pixar считал такие меры слишком жесткими и настаивал на том, что коллеги должны быть предупреждены хотя бы за две недели. На что Джобс ответил: «Хорошо. Будем считать, что они получили уведомление две недели назад».В 2003 году у Джобса был диагностирован рак поджелудочной железы. Форма заболевания была редкой и поддавалась лечению. Однако вместо врачебного вмешательства Джобс начал самолечение БАДами и «народными» средствами.В 2009 году Джобс начал окончательно сдавать, а его организму требовалась пересадка печени, а редкая группа крови только осложняла ситуацию. Обеспокоенный состоянием босса, Тим Кук прошел ряд исследований, которые подтвердили, что он может стать его донором. Но Стив в грубой форме отказался от помощи.В конце концов Джобс принял рекомендации врачей, но было уже слишком поздно.