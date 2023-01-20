10 полезных фишек macOS, которые перевернут вашу работу на компьютере

Вставка текста без форматирования. Чтобы вставить скопированный текст, но при этом игнорировать его исходное оформление, нажмите не cmd+V , а cmd+shift+V . Текст вставится в стиле текущего документа, а не источника.

Чтобы вставить скопированный текст, но при этом игнорировать его исходное оформление, нажмите не , а . Текст вставится в стиле текущего документа, а не источника. Три пальца. Если вы пользуетеcь трекпадом, то данная фича для вас. Откройте «Настройки» → «Универсальный доступ» → «Управление указателем» → «Параметры трекпада» и в блоке «Перетягивание» выберите «Тремя пальцами». Теперь можно перетаскивать объекты или выделять текст, просто коснувшись трекпада сразу тремя пальцами. Нажимать на него не надо.

Поиск по сайту в Safari. Если вы хоть раз пользовались поиском по определенному сайту, впоследствии вы можете повторять поиск, даже не заходя на него. Введите в адресную строку Safari адрес сайта и запрос через пробел — в выпадающем меню появится соответствующее предложение. Для работы этой функции включите «Быстрый поиск по сайту» в настройках поиска в Safari.

Если вы хоть раз пользовались поиском по определенному сайту, впоследствии вы можете повторять поиск, даже не заходя на него. Введите в адресную строку Safari адрес сайта и запрос через пробел — в выпадающем меню появится соответствующее предложение. Для работы этой функции включите «Быстрый поиск по сайту» в настройках поиска в Safari. Приостановить копирование файла. Если вы не рассчитали время копирования файла и не можете его дождаться, можно поставить его на паузу, нажав на «крестик» возле его имени. Впоследствии щелкните на круговую стрелку, чтобы копирование продолжилось.

Если вы не рассчитали время копирования файла и не можете его дождаться, можно поставить его на паузу, нажав на «крестик» возле его имени. Впоследствии щелкните на круговую стрелку, чтобы копирование продолжилось. Конвертация фото. В Finder можно быстро конвертировать изображения. Нажмите на файл правой кнопкой мыши, выберите «Быстрые действия» → «Конвертировать изображение». Функция доступна на macOS Monterey и новее.

Переключатель приложений. Многие знают, что на macOS можно быстро переключаться между приложениями при помощи cmd+Tab. Однако не все в курсе, что можно перетягивать файлы прямо в окно выбора приложения — в таком случае файл откроется в выбранной программе. Сначала начните перетаскивать файл, а потом жмите cmd+Tab.

Групповое переименование. В macOS можно переименовать сразу группу файлов, задав переменные для названий. Выделите группу файлов, нажмите на них правой кнопкой мыши, выберите «Переименовать» и задайте условия. Кстати, в выпадающем меню есть опция «Заменить» — она позволяет задать поиск по именам и переименовывать только те файлы, которые содержат то или иное слово.

В macOS можно переименовать сразу группу файлов, задав переменные для названий. Выделите группу файлов, нажмите на них правой кнопкой мыши, выберите «Переименовать» и задайте условия. Кстати, в выпадающем меню есть опция «Заменить» — она позволяет задать поиск по именам и переименовывать только те файлы, которые содержат то или иное слово. Текстовые вырезки. Просто выделите часть текста в любом месте системы и перетащите его на рабочий стол. Текст сохранится в формате .textclipping — этот файл потом можно перетащить в любое текстовое поле, и он развернется там.

Масштаб изображения. На Mac и MacRook с Retina-дисплеем доступна возможность изменить масштаб элементов на экране. Пройдите в «Настройки» → «Дисплеи» → «Масштабирование» и выберите вариант, отличный от стандартного. Уменьшенный масштаб позволит уместить гораздо больше информации на небольшой диагонали.

На Mac и MacRook с Retina-дисплеем доступна возможность изменить масштаб элементов на экране. Пройдите в «Настройки» → «Дисплеи» → «Масштабирование» и выберите вариант, отличный от стандартного. Уменьшенный масштаб позволит уместить гораздо больше информации на небольшой диагонали. Недавние в Dock. Вы можете расширить список недавних приложений в Dock, чтобы открывать их быстрее. Для этого откройте Терминал и наберите по очереди эти три строки (после каждой жмите Enter). После этого в Dock будут оставаться 10 иконок последних приложений.

«Яблочная» система для ноутбуков и компьютеров славится своей продуманностью и универсальностью. Множество полезных настроек, функций и фишек в ней доступны прямо «из коробки», без необходимости устанавливать сторонний софт. Здесь мы расскажем о 10 полезнейших фич macOS, которые точно сделают вашу работу с системой быстрее и удобнее.