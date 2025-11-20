10 причин дождаться iPhone 18 Pro и даже не смотреть на iPhone 17 Pro

Фото: Apple



Новые айфоны вышли совсем недавно, но по сети уже гуляют слухи и инсайды о следующей линейке. Напомним, что в 2026 году Apple может изменить формат релизов : осенью будут представлены Pro-модели, а весной — базовая и бюджетная.

Дизайн. В целом он останется тем же, однако исправят важную деталь — процесс изготовления заднего стекла будет изменен, чтобы его цвет полностью совпадал с алюминиевой частью.

Толщина. Она станет больше у модели 18 Pro Max, причем вес тоже увеличится до 243 гр. Всё ради более емкого аккумулятора, а значит грядущие «прошки» рискуют стать самыми автономными айфонами в истории.

Dynamic Island. Уже несколько лет фанаты ждут уменьшенную версию «островка», и, кажется, дождутся в 2026-м. Модуль Face ID станет подэкранным, а оформление выреза может быть в двух вариантах: либо укороченный «островок», либо только круглый вырез под фронталку в углу.

Процессор. Им станет Apple A20 Pro, первый 2-нм чип компании. Тут всё стандартно: уменьшение расхода энергии и ускорение работы. Предполагается, что ОЗУ теперь будет на одной пластине с ЦП и ГП.

Модем. Следующее поколение модемов Apple С2 должно лишиться всех детских болячек и наконец заменить чипы от Qualcomm во всей линейке айфонов. «Яблочные» модемы отличаются более устойчивой сотовой связью и малым расходом заряда АКБ.

Следующее поколение модемов Apple С2 должно лишиться всех детских болячек и наконец заменить чипы от Qualcomm во всей линейке айфонов. «Яблочные» модемы отличаются более устойчивой сотовой связью и малым расходом заряда АКБ. Камеры. В iPhone 18 Pro появится новый «трехслойный датчик» камеры от Samsung, который сейчас конструируется специально для Apple. Ожидается ускорение отклика камеры, снижение шумов и расширение динамического диапазона. До сих пор камеры для айфонов поставляла Sony.

Диафрагма. Она станет переменной, то есть сможет автоматически регулировать степень физического закрытия для пропуска нужного количества света. Сейчас в «прошках» диафрагма фиксированная.

Спутниковый 5G. Поддержка сетей 5G через спутник вместо наземных вышек появится в айфонах в 2026 году. Это даст более устойчивую связь в экстренных ситуациях. Правда, поставщик таких спутниковых услуг пока неизвестен.

Camera Control. Кнопка будет упрощена для снижения затрат — в частности, из нее пропадет сенсорный слой, а останется лишь датчик давления.

Кнопка будет упрощена для снижения затрат — в частности, из нее пропадет сенсорный слой, а останется лишь датчик давления. Новые цвета. Apple тестирует три новых цвета для iPhone 18 Pro: бордовый, коричневый и фиолетовый. До сих пор «прошки» ни разу не выпускались в красном, а коричневых айфонов не существовало в принципе никаких.

Вот чем будет отличаться грядущий iPhone 18 Pro: