10 причин дождаться iPhone 18 Pro и даже не смотреть на iPhone 17 Pro

Олег
Фото: Apple
Новые айфоны вышли совсем недавно, но по сети уже гуляют слухи и инсайды о следующей линейке. Напомним, что в 2026 году Apple может изменить формат релизов: осенью будут представлены Pro-модели, а весной — базовая и бюджетная.

Вот чем будет отличаться грядущий iPhone 18 Pro:

  • Дизайн. В целом он останется тем же, однако исправят важную деталь — процесс изготовления заднего стекла будет изменен, чтобы его цвет полностью совпадал с алюминиевой частью.
  • Толщина. Она станет больше у модели 18 Pro Max, причем вес тоже увеличится до 243 гр. Всё ради более емкого аккумулятора, а значит грядущие «прошки» рискуют стать самыми автономными айфонами в истории.
  • Dynamic Island. Уже несколько лет фанаты ждут уменьшенную версию «островка», и, кажется, дождутся в 2026-м. Модуль Face ID станет подэкранным, а оформление выреза может быть в двух вариантах: либо укороченный «островок», либо только круглый вырез под фронталку в углу.
Фото: Grok
  • Процессор. Им станет Apple A20 Pro, первый 2-нм чип компании. Тут всё стандартно: уменьшение расхода энергии и ускорение работы. Предполагается, что ОЗУ теперь будет на одной пластине с ЦП и ГП.
  • Модем. Следующее поколение модемов Apple С2 должно лишиться всех детских болячек и наконец заменить чипы от Qualcomm во всей линейке айфонов. «Яблочные» модемы отличаются более устойчивой сотовой связью и малым расходом заряда АКБ.
  • Камеры. В iPhone 18 Pro появится новый «трехслойный датчик» камеры от Samsung, который сейчас конструируется специально для Apple. Ожидается ускорение отклика камеры, снижение шумов и расширение динамического диапазона. До сих пор камеры для айфонов поставляла Sony.
  • Диафрагма. Она станет переменной, то есть сможет автоматически регулировать степень физического закрытия для пропуска нужного количества света. Сейчас в «прошках» диафрагма фиксированная.
Фото: Grok
  • Спутниковый 5G. Поддержка сетей 5G через спутник вместо наземных вышек появится в айфонах в 2026 году. Это даст более устойчивую связь в экстренных ситуациях. Правда, поставщик таких спутниковых услуг пока неизвестен.
  • Camera Control. Кнопка будет упрощена для снижения затрат — в частности, из нее пропадет сенсорный слой, а останется лишь датчик давления.
  • Новые цвета. Apple тестирует три новых цвета для iPhone 18 Pro: бордовый, коричневый и фиолетовый. До сих пор «прошки» ни разу не выпускались в красном, а коричневых айфонов не существовало в принципе никаких. 

Как вам такие изменения? Будете ждать 18 Pro или хотите купить 17 Pro уже сейчас?


Комментарии

tellurian
+2720
tellurian
Как по мне, лучше жить сейчас и наслаждаться жизнью.
Выйдет новый айфон, тогда думать менять или нет.
Сегодня в 13:45
#
+568
d’Autriche
А в следующем году будет пост 10 причин купить 19 про и не смотреть в сторону 18. И так далее и тому подобное каждый год
2 часа назад в 14:00
#
tellurian
+2720
tellurian d’Autriche
Они чередуют статьи покупать не покупать, по несколько раз. Посмотрите по тегу :)
2 часа назад в 14:25
#
Anatoly076
+388
Anatoly076
Видимо я погоняю свою 14 pro max до 19 или 20 афони 🤷🏻‍♂️. Ну а чего? За счет других разберутся наконец-то куда девать фейс айди, нормально врежут фронтальную камеру в бортик корпуса, разберутся с оттенками стекла (или вообще от него избавятся, или наоборот сделают все жестким а заднюю стенку вообще стеклянную, полупрозрачную, а под ним «светящийся» лейбл), наконец-то камеры там расположат ну вот самым оптимальным способом, разберутся с поставщиком линз для камер, модем как раз уже выйдет С4 или С5 — там глядишь и появится 6G межпланетного масштаба между луной и землей (1 мегабайт передал и 5 600 АКБ сел 😂).

Так вот, зачем покупать за свои же деньги «сыромятину»? Я ведь не учредитель и не инвестор, где моя же покупка в поле моих же интересов… Пусть готовят «улетный» айфон 19 или 20 — жду статьи тут, что ПОРА БРАТЬ! 😎😎😎
час назад в 15:00
#