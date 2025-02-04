10 причин, по которым Samsung Galaxy лучше всех остальных Android-смартфонов. Согласны?

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В последние несколько лет многие пользователи сходятся во мнении, что Android и iOS стали очень похожи по возможностям и удобству. Однако сами Android-девайсы разных брендов существенно отличаются друг от друга в спектре от суперклассных до отвратительных.
Было бы здорово увидеть все эти фичи на смартфонах таких брендов, как Google, Xiaomi, Oppo и Huawei.
В последние несколько лет многие пользователи сходятся во мнении, что Android и iOS стали очень похожи по возможностям и удобству. Однако сами Android-девайсы разных брендов существенно отличаются друг от друга в спектре от суперклассных до отвратительных.
- Плавающее окно. One UI позволяет не просто разделить экран между двумя приложениями, но даже запустить утилиту поверх остальных в плавающем окне. Это удобно, скажем, для калькулятора или браузерной вкладки для быстрого гуглежа на ходу.
- Боковая панель. Она появилась вместе с моделями Edge в линейке Galaxy; смартфоны имели большие скругления-водопады по бокам дисплея и панель как бы оправдывала их существование. Сегодня дисплеи стали обычными, но боковая панель всё еще удобна: в ней скрываются не только самые нужные приложения, но и быстрые функции или команды.
- Раздвоение мессенджеров. Опция позволяет создать дубль приложения мессенджера и пользоваться двумя аккаунтами независимо друг от друга. Крайне полезно для сервисов, не имеющих нативную возможность подключить несколько номеров, а также если вам нужно использовать более 2-3 аккаунтов.
- Скрытие приложений. Недавно такая фича появилась в iOS 18: вы можете спрятать секретное приложение с экрана, и оно пропадет по всей системе. Крайне удобно, и даже странно, почему другие вендоры (за исключением еще OnePlus) игнорируют эту фичу.
- Чат-бот ИИ. Это часть нейросетевого пакета Galaxy AI, который работает в том числе на русском. Владельцам смартфонов Galaxy не нужно вникать в различия ChatGPT, DeepSeek и прочих — у них есть собственный чат-бот, интегрированный в систему.
- Защищенная папка. В ней можно хранить всё что угодно, под защитой PIN-кода или пароля. Фотографии, файлы, видео и даже приложения — всё можно спрятать в одном месте и удобно доставать при необходимости.
- Easy Mode. Специальный режим, который упрощает интерфейс: скрывает сложные настройки, увеличивает элементы системы и оставляет только самое важное. Мастхэв для пожилых людей или детей.
- Good Lock. Условно-стороннее приложение, которое не является частью One UI, но при этом разрабатывается самой Samsung. Утилита предоставляет очень гибкие настройки для локскрина и других компонентов системы; также она позволяет устанавливать самые разные модули и глубоко кастомизировать систему.
- Эффекты для видеозвонков. Смартфоны Galaxy умеют накладывать полезные эффекты вроде закрашивания фона сплошным цветом или автоматического кадрирования, когда вы движетесь во время звонка. Самое классное — эффекты работают в любом приложении, поддерживающем видеозвонки.
- Автоматизации. Это некий аналог «Быстрых команд» в iOS. Пользователю дается инструментарий, с помощью которого он может создавать автоматизации и последовательности действий, и смартфон выполняет их при определенных условиях. Существуют сторонние приложения с такими возможностями, но нативная настройка гораздо удобнее.
Было бы здорово увидеть все эти фичи на смартфонах таких брендов, как Google, Xiaomi, Oppo и Huawei.
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