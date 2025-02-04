10 причин, по которым Samsung Galaxy лучше всех остальных Android-смартфонов. Согласны?

Олег

Фото: Unsplash

Фото: Unsplash 

В последние несколько лет многие пользователи сходятся во мнении, что Android и iOS стали очень похожи по возможностям и удобству. Однако сами Android-девайсы разных брендов существенно отличаются друг от друга в спектре от суперклассных до отвратительных.

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Разумеется, ключевую роль тут играет интерфейс системы, то есть оболочка или UI. И по этой части Samsung Galaxy может предложить минимум 10 преимуществ, выделяющих его на фоне других вендоров.

  • Плавающее окно. One UI позволяет не просто разделить экран между двумя приложениями, но даже запустить утилиту поверх остальных в плавающем окне. Это удобно, скажем, для калькулятора или браузерной вкладки для быстрого гуглежа на ходу.
  • Боковая панель. Она появилась вместе с моделями Edge в линейке Galaxy; смартфоны имели большие скругления-водопады по бокам дисплея и панель как бы оправдывала их существование. Сегодня дисплеи стали обычными, но боковая панель всё еще удобна: в ней скрываются не только самые нужные приложения, но и быстрые функции или команды.
One UI
  • Раздвоение мессенджеров. Опция позволяет создать дубль приложения мессенджера и пользоваться двумя аккаунтами независимо друг от друга. Крайне полезно для сервисов, не имеющих нативную возможность подключить несколько номеров, а также если вам нужно использовать более 2-3 аккаунтов.
  • Скрытие приложений. Недавно такая фича появилась в iOS 18: вы можете спрятать секретное приложение с экрана, и оно пропадет по всей системе. Крайне удобно, и даже странно, почему другие вендоры (за исключением еще OnePlus) игнорируют эту фичу.
  • Чат-бот ИИ. Это часть нейросетевого пакета Galaxy AI, который работает в том числе на русском. Владельцам смартфонов Galaxy не нужно вникать в различия ChatGPT, DeepSeek и прочих — у них есть собственный чат-бот, интегрированный в систему.
One UI
  • Защищенная папка. В ней можно хранить всё что угодно, под защитой PIN-кода или пароля. Фотографии, файлы, видео и даже приложения — всё можно спрятать в одном месте и удобно доставать при необходимости. 
  • Easy Mode. Специальный режим, который упрощает интерфейс: скрывает сложные настройки, увеличивает элементы системы и оставляет только самое важное. Мастхэв для пожилых людей или детей.
  • Good Lock. Условно-стороннее приложение, которое не является частью One UI, но при этом разрабатывается самой Samsung. Утилита предоставляет очень гибкие настройки для локскрина и других компонентов системы; также она позволяет устанавливать самые разные модули и глубоко кастомизировать систему.
One UI
  • Эффекты для видеозвонков. Смартфоны Galaxy умеют накладывать полезные эффекты вроде закрашивания фона сплошным цветом или автоматического кадрирования, когда вы движетесь во время звонка. Самое классное — эффекты работают в любом приложении, поддерживающем видеозвонки.
  • Автоматизации. Это некий аналог «Быстрых команд» в iOS. Пользователю дается инструментарий, с помощью которого он может создавать автоматизации и последовательности действий, и смартфон выполняет их при определенных условиях. Существуют сторонние приложения с такими возможностями, но нативная настройка гораздо удобнее.

Было бы здорово увидеть все эти фичи на смартфонах таких брендов, как Google, Xiaomi, Oppo и Huawei. 

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Источник:
Makeusof
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Комментарии

Dmitriy
+1225
Dmitriy
Дороже — да, остальное — байки.
Вчера в 17:33
#
Шухрат
+110
Шухрат
Я был фанатом Samsung, c Galaxy S3. Менял флагманы почти каждый, только топовые версии. Я наблюдал как каждый год мой любимый бренд урезался с каждым годом.
Урезала чип NFC (самая дешевая версия)
Урезали Samsung Pay MTS, раньше не было аналогов ни у кого (LG не реализовал в массы), теперь он такой же, как у всех дешевых телефонов или Apple.
Убрали Dex (а раньше хвастались этой функцией).
Максимально урезали Samsung Knox, теперь это обычная скрытая папка с дубликатами приложений.
Датчики здоровья в телефонах
Сканер радужной оболочки (работала даже в полной темноте)
Отказ от карт памяти
АКБ который с годами не увеличивается (5 лет уже)
Съемный АКБ (Galaxy S5 был со съёмным акб и имел защиту IP67), это было супер фичей
Режим энергосбережения, стал максимально неудобным
Smart Remote – дистанционного управления любой техникой, использует ИК-порт
Боковая кнопка которой больше нет — которую можно было переназначить
(Комплектные ЗУ)
и куча других функций

S25 Ultar
Минорные обновление (даже по сравнению c S23 Ultar)
Топовы флагман под 200к, не понятно за что?
Урезанный стилус
Маленький АКБ (по сравнению с конкурентами)
Оперативная памяти LPDDR5X для Galaxy S25 теперь от компания Micron ))
...

Коллаборация с Google и Microsoft, samsung убирает дубликаты своих приложений, если у этих компаний есть аналоги (Облака, Хранение фотографий, Samsung Messages, Ассистент, Поисковик, Tizen, Магазин приложений (урезанный) ...

Я более не фанат Samsung, что очень жаль.
Сегодня в 00:27
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