10 самых крутых фишек оболочки OxygenOS в смартфонах OnePlus





Смартфоны OnePlus выпускаются с оболочками двух видов — ColorOS для Китая и OxygenOS для международного рынка. Обе представляют собой надстройку над Android, значительно расширяющую стандартные возможности этой платформы, они похожи визуально и обладают примерно одинаковыми возможностями, но OxygenOS адаптирована для разных стран, в том числе России. Что особенного она предлагает в сравнении с чистым Android и другими оболочками? Смартфоны OnePlus выпускаются с оболочками двух видов — ColorOS для Китая и OxygenOS для международного рынка. Обе представляют собой надстройку над Android, значительно расширяющую стандартные возможности этой платформы, они похожи визуально и обладают примерно одинаковыми возможностями, но OxygenOS адаптирована для разных стран, в том числе России. Что особенного она предлагает в сравнении с чистым Android и другими оболочками? Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Значки на рабочем столе можно объединять в папки, причём папки бывают двух размеров — размером со стандартную иконку и в четыре раза больше. Первая показывает до девяти приложений, а вторая до двенадцати. Вместимость папок в обоих вариантах не ограничена — нажимаете на неё, и можно листать иконки в поисках нужного приложения.Статус-бар (он же строка состояния) настраиваемый. Можно выбрать, какие иконки вам требуются там, а какие не нужно отображать. Кроме того, как и в большинстве оболочек, есть возможность выбора кнопок быстрых настроек и перемещение их относительно друг друга. С обновлением до Oxygen 15 появилась фишка из MIUI: свайп статус-бара с левой части показывает уведомления, а с правой части — кнопки быстрых настроек.OxygenOS подхватывает информацию о погоде без установки сторонних приложений и показывает её в статус-баре и в уведомлениях. Удобно тем, что нет необходимости ставить лишний софт.Через настройки можно включить смарт-панель. Это малозаметный элемент, свайп по которому показывает поверх любого приложения иконки для запуска различных полезных утилит и часто используемых приложений. Панель настраиваемая, благодаря чему можно убрать те или иные приложения и добавить вместо них другие.Оперативную память в смартфонах OnePlus можно увеличить через системные настройки (например, с 16 до 28 ГБ). К настоящей ОЗУ добавляется память, выделенная из накопителя, доступное место в нём уменьшается, но это не критично, если он объёмный. Чем больше оперативки, тем больше приложений могут работать в фоновом режиме, но есть риск увеличить нагрузку на процессор, из-за чего смартфон будет быстрее разряжаться.Это режим, переключившись на который можно спокойно отдать смартфон ребёнку на какое-то время. Заранее нужно выбрать, какие приложения доступны в этом режиме (например, игры), все остальные он/она даже не увидит, поэтому можно не переживать за сохранность личных данных и финансов.Этот режим превращает смартфон в подобие кнопочного телефона. Обои становятся чёрными, на экране отображаются только часы с датой, уровень заряда, значки связи и иконки трёх приложений: телефон, сообщения и будильник. Все остальные приложения становятся недоступны, отключаются Bluetooth и GPS, хотя Wi-Fi и сотовая связь (в т. ч. мобильный интернет) остаются. В таком режиме смартфон сможет проработать без подзарядки 3-4 дня.В настройках можно найти магазин, где доступны обои, темы оформления и шрифты. Для любителей настраивать и перенастраивать оформление интерфейса самое то. Весь контент бесплатный и на удивление не криповый, он создаётся как профессиональными дизайнерами, так и обычными пользователями. Также можно настроить стиль отображения иконок, но разнообразия тут гораздо меньше.Смартфоны с OxygenOS поддерживают упрощенное зеркалирование экрана на телевизоры с функцией Smart TV. Достаточно просто запустить трансляцию и выбрать телевизор — изображение со смартфона будет моментально проецироваться на большом экране. Без каких-либо танцев с бубном и установки стороннего софта.Эта функция позволяет связать друг с другом планшет и смартфон, работающие на OxygenOS. Можно передавать изображение со смартфона на планшет, синхронизировать буфер обмена, уведомления, сообщения, вызовы, фотографии и видео. Также можно задействовать на планшете интернет через мобильную связь смартфона.