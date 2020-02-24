Картинки по запросу "netbook"

Ноутбуки давно уже перестали быть чем-то необычным, и сейчас их продается чуть ли не больше, чем ПК. И, дабы выделить свой продукт среди окружающих его однотипных решений, многие производители ноутбуков начинают использовать различные любопытные технологические решения, и о них мы сегодня и поговорим.

Камера в кнопке

Забавно, как пересекаются тренды: пару лет назад все производители смартфонов бросились выпускать безрамочные решения, и у них возникла проблема — куда девать камеру? Так появились всем известные вырезы и различные выезжающие механизмы. Производители ноутбуков решили пойти по тому же пути, и рамки современных ноутбуков зачастую даже меньше, чем у смартфонов лет 5 назад. И, разумеется, возникает та же проблема с камерой, и, на мой взгляд, лучше всего ее решила Huawei в своей линейке MateBook.
Картинки по запросу "huawei matebook camera"
На современных ноутбучных клавиатурах есть множество функциональных кнопок, однако используем мы далеко не все. Поэтому почему бы не спрятать в одной из них камеру: при нажатии на кнопку она откинется и покажет глазок объектива. Да, здесь есть недостаток — камера будет снимать вас снизу вверх, так что двойной подбородок будет отлично виден. Но все еще это достаточно интересное и необычное решение, которое позволило ноутбукам компании без особых проблем заиметь минимальные рамки.

Жидкий металл

За последние три года ноутбуки резко прибавили в производительности. Это и не удивительно — зачастую мобильные и десктопные CPU и GPU разделяет лишь пара сотен мегагерц частоты. Очевидно, что такую мощу в лэптопах нужно хорошо охлаждать, и вот с этим уже проблемы, ибо высокое тепловыделение идет вразрез с трендом на тонкие игровые решения.

Картинки по запросу "asus rog жидкий металл"

И ASUS в своих топовых ноутбуках ROG решила использовать давно знакомый пользователям ПК термоинтерфейс — жидкий металл. В отличие от термопасты, его теплопроводность на порядок больше, ибо по своей сути это сплав из двух металлов, галлия и индия, который является жидким при комнатной температуре. Единственный его серьезный недостаток — он отлично проводит ток, так что компании пришлось изготовить специальный защитный кожух вокруг процессора, дабы жидкий металл не растекся и не попал на контакты.

По словам представителей ASUS, этот высокоэффективный термоинтерфейс позволит снизить конечные температуры до 13 градусов. На деле цифры получились, конечно, меньше, но все еще это позволило иметь 8-ядерного монстра в ноутбуке с частотой 4.8 ГГц и нагревом до 90 градусов — раньше при таких температурах частоты были ближе к 3.5 ГГц.

AMD Dual Graphics

В большинстве производительных ноутбуков и ультрабуков обычно есть две видеокарты — интегрированная в процессор и отдельная дискретная. Первая нужна для обычных задач типа просмотра фильмов или серфинга в интернете, так как она слабо расходует заряд аккумулятора. Ну а когда вы запускаете игру или иную серьезную 3D-нагрузку, то подключается дискретное решение, хотя картинку с него на экран обычно все так же выводит «встройка».

В итоге получается, что видеокарты используются не очень эффективно: всегда как минимум один GPU простаивает или загружен совсем слабо, и AMD решила это исправить. Ее интегрированные видеокарты в CPU поколений Liano и Trinity могут работать вместе с дискретными Radeon HD 6000 и 7000, что, в теории, пусть и не сильно, но все же должно было поднять производительность в играх. 

Картинки по запросу "amd dual graphics"

Увы — ключевое слово тут «теория». На практике такой неравновесный CrossFire работал из рук вон плохо, и хоть какой-нибудь прирост был в очень небольшом числе игр. В достаточном количестве проектов такая связка из двух видеокарт вызывала фризы и лаги, поправить драйверами это не получилось, и в итоге AMD в видеокартах RX 400 и новее полностью отказалась от этой затеи.

Два экрана на одной крышке

Думаю, многие читали про ноутбуки ASUS с экраном в тачпаде или с «разъевшимся» Touch Bar. Однако не все помнят, что 7 лет назад компания выпустила линейку необычных ноутбуков Taichi. Напомню, что тогда, с выходом Windows 8, был бум на различные трансформеры типа Lenovo Yoga и вообще на планшеты на Windows. И компания ASUS решила поучаствовать в этом безумии.



Встречайте, это — ASUS Taichi. Его особенность в том, что на его крышке... два экрана. И оба могут работать одновременно. Зачем? Вот тут уже сложности. С одной стороны, закрыв крышку и включив внешний дисплей, вы получаете эдакий упитанный планшет весом в 1.5 кг. К тому же, открыв крышку, вы вполне можете демонстрировать что-либо собеседнику, который сидит перед вами, видя это же на внутреннем дисплее.

Разумеется, эти возможности никак не перевешивали минусы, а именно цену в безумные тогда $1500 и автономность лишь 3-4 часа при работе с двумя дисплеями. Как итог, ASUS достаточно быстро свернула эту линейку, однако эти ноутбуки успели запомниться и попасть в нашу сегодняшнюю подборку.

Lenovo UltraBay

Возможно, олды помнят еще такие интересные ноутбучные разъемы, как PCMCIA. С их помощью к ноутбуку можно было подключить очень многое — Wi-Fi адаптер, флеш-накопитель, 3G модем и так далее. Увы, к середине нулевых этот слот канул в лету, однако спустя 10 лет его своеобразным образом решила возродить Lenovo, назвав свою разработку UltraBay.

По сути это — специальные кейсы, вставляющиеся в разъем ноутбучного DVD-дисковода, и по умолчанию в поддерживаемых ноутбуках IdeaPad Y-серии как раз дисковод и стоял. Однако его можно было заменить на кейс для жесткого диска или SSD — опять же, сложно назвать это чем-то особенным, пользователи старых MacBook активно используют Optibay с такой же возможностью. 



Однако дальше интереснее: в этот же слот можно было поставить кейс с дополнительным аккумулятором или... видеокартой, вплоть до Nvidia GTX 755M. Это позволяло активировать SLI и поднять производительность в играх временами на 50-70%, что было неслабым приростом с учетом не самой мощной ноутбучной графики того времени.

Разумеется идея не прижилась: стоили такие кейсы недешево, были доступны далеко не везде, да и популярностью по понятным причинам не пользовались. Как итог — сейчас дополнительную видеокарту к ноутбуку можно подключить разве что по Thunderbolt 3.

Выдвигающееся охлаждение

Пару лет назад ноутбуки ASUS Zephyrus многих удивили тем, что при толщине меньше 2 см вмещали в себя топовый на тот момент 4-ядерный CPU от Intel и дискретную GTX 1080. У многих возникал вопрос — как такое мощное железо может нормально охлаждаться в таком тонком корпусе?



Как оказалось, инженеры компании продумали это и сделали хитрый шарнирный механизм: при поднятии дисплейной крышки одновременно поднимается и корпус, и между ним и нижней крышкой образуется достаточно большой зазор, благодаря которому вентиляторы начинают работать эффективнее. К тому же клавиатура также оказывается слегка приподнятой, что удобнее для печати. К слову, в новых ZenBook используется похожий принцип, только там приподнимает корпус сам дисплейный модуль.

Отслеживание взгляда Tobii

Еще одна крутая технология, которая так и не стала массовой. По сути это массив из нескольких инфракрасных камер, установленных в дисплейном модуле и способных отслеживать ваш взгляд. Благодаря этому вы можете управлять курсором чисто глазами, а в играх получаете и вовсе максимальный простор.



Самое банальное, что можно сделать — это поставить игру на паузу, когда вы не смотрите на экран. В том же The Division можно «серфить» по голографической карте Нью-Йорка одними глазами, в Dying Light паркурить и прицеливаться, просто посмотрев на нужное место или врага. А в Elite Dangerous глазное управление и вовсе ощущается почти как полноценный VR.

Но, увы, за последние пару лет про эту технологию стали забывать. Отдельно покупать трекер дороже 10 тысяч рублей мало кто решился, а встраивали его лишь в очень дорогие топовые ноутбуки. Как итог — сейчас почти не выходит игр и ноутбуков, в которых есть поддержка этой технологии от Tobii, так что эта технология уходит в небытие, уступая место AR и VR.

Acer FrostCore

Не только ASUS любит страдать всякой ноутбучной дичью, на этом поприще отличился и Acer. Так, в ноутбуки Predator 2016 года вместо бесполезного уже тогда DVD можно было поставить, как оказалось, не менее бесполезный вентилятор FrostCore. Идея была вполне очевидной: раз вентиляторы охлаждения в основном берут уже теплый воздух внутри корпуса, то почему бы не сделать еще один вентилятор, который будет нагонять в корпус холодный воздух извне.



Эта классная на бумаге идея полностью провалилась: как оказалось, модуль FrostCore вообще никак не влияет на температуру CPU или GPU, а вот шумит достаточно сильно. И это не удивительно: между ним и горячими компонентами ноутбука достаточно большое пространство с узкими щелями, так что холодный воздух банально не доходит до нужного места. Поэтому не вызывает вопросов тот факт, что компания уже в следующей модели Predator полностью отказалась от этого модуля.

Видеокарта в клавиатурном доке

Microsoft с 2012 года выпускает свои устройства Surface, и несколько лет назад представила пару Surface Book, которые уже успела обновить. Кроме «макбучного» ценника и необычной петли, из-за которой 13.5'' планшет-трансформер не закрывается полностью, оставляя зазор, он интересен тем, что в его доке помимо клавиатуры и аккумулятора есть... дискретная видеокарта GTX 1050.

В итоге, подсоединив планшет к доку, вы получаете игровой ноутбук начального уровня весом всего в 1.64 кг и с небольшим 13.5" дисплеем. При этом с охлаждением проблем нет — в клавиатурный док встроен вентилятор, который, конечно, шумит под нагрузкой, но с такой дискретной графикой от Nvidia справляется на ура.

Девять портов в 14" ультрабуке

Мы уже привыкли к тому, что в современных ультрабуков осталось достаточно мало портов: в худшем случае это пара USB-C как в MacBook, в лучшем к ним добавляется еще пара USB-A, картридер и HDMI. А вот VAIO, возвращаясь на рынок после 5-летнего перерыва уже не как часть Sony, а как отдельная компания, решила показать, что даже в 14" ультрабуке SX14 можно разместить целых 9 портов.
Картинки по запросу "vaio sx14 connection"
Даже их перечисление занимает целую строчку: картридер, три USB 3.0 Type A, USB-C, HDMI, VGA, Ethernet и комбинированный аудио разъем. Особенно удивляют VGA и Ethernet: первый даже в толстые ноутбуки уже годами никто не ставит, а ведь через него подключаются старые проекторы и мониторы. Проводное соединение также уступило место Wi-Fi. В итоге такой ноутбук — прямо мечта сисадмина и «антимакбук», так что свою нишу на рынке он нашел.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия

Ссылки по теме:

По стопам Икара: ученые создали инновационный пластик, тающий на солнце По стопам Икара: ученые создали инновационный пластик, тающий на солнце

Японский стартап планирует протестировать новый тип аккумуляторов на Луне Японский стартап планирует протестировать новый тип аккумуляторов на Луне

Самые выдающиеся кругосветные путешествия за 500 лет после плавания Магеллана Самые выдающиеся кругосветные путешествия за 500 лет после плавания Магеллана