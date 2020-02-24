





Ноутбуки давно уже перестали быть чем-то необычным, и сейчас их продается чуть ли не больше, чем ПК. И, дабы выделить свой продукт среди окружающих его однотипных решений, многие производители ноутбуков начинают использовать различные любопытные технологические решения, и о них мы сегодня и поговорим.Забавно, как пересекаются тренды: пару лет назад все производители смартфонов бросились выпускать безрамочные решения, и у них возникла проблема — куда девать камеру? Так появились всем известные вырезы и различные выезжающие механизмы. Производители ноутбуков решили пойти по тому же пути, и рамки современных ноутбуков зачастую даже меньше, чем у смартфонов лет 5 назад. И, разумеется, возникает та же проблема с камерой, и, на мой взгляд, лучше всего ее решила Huawei в своей линейке MateBook.На современных ноутбучных клавиатурах есть множество функциональных кнопок, однако используем мы далеко не все. Поэтому почему бы не спрятать в одной из них камеру: при нажатии на кнопку она откинется и покажет глазок объектива. Да, здесь есть недостаток — камера будет снимать вас снизу вверх, так что двойной подбородок будет отлично виден. Но все еще это достаточно интересное и необычное решение, которое позволило ноутбукам компании без особых проблем заиметь минимальные рамки.За последние три года ноутбуки резко прибавили в производительности. Это и не удивительно — зачастую мобильные и десктопные CPU и GPU разделяет лишь пара сотен мегагерц частоты. Очевидно, что такую мощу в лэптопах нужно хорошо охлаждать, и вот с этим уже проблемы, ибо высокое тепловыделение идет вразрез с трендом на тонкие игровые решения.И ASUS в своих топовых ноутбуках ROG решила использовать давно знакомый пользователям ПК термоинтерфейс — жидкий металл. В отличие от термопасты, его теплопроводность на порядок больше, ибо по своей сути это сплав из двух металлов, галлия и индия, который является жидким при комнатной температуре. Единственный его серьезный недостаток — он отлично проводит ток, так что компании пришлось изготовить специальный защитный кожух вокруг процессора, дабы жидкий металл не растекся и не попал на контакты.По словам представителей ASUS, этот высокоэффективный термоинтерфейс позволит снизить конечные температуры до 13 градусов. На деле цифры получились, конечно, меньше, но все еще это позволило иметь 8-ядерного монстра в ноутбуке с частотой 4.8 ГГц и нагревом до 90 градусов — раньше при таких температурах частоты были ближе к 3.5 ГГц.В большинстве производительных ноутбуков и ультрабуков обычно есть две видеокарты — интегрированная в процессор и отдельная дискретная. Первая нужна для обычных задач типа просмотра фильмов или серфинга в интернете, так как она слабо расходует заряд аккумулятора. Ну а когда вы запускаете игру или иную серьезную 3D-нагрузку, то подключается дискретное решение, хотя картинку с него на экран обычно все так же выводит «встройка».В итоге получается, что видеокарты используются не очень эффективно: всегда как минимум один GPU простаивает или загружен совсем слабо, и AMD решила это исправить. Ее интегрированные видеокарты в CPU поколений Liano и Trinity могут работать вместе с дискретными Radeon HD 6000 и 7000, что, в теории, пусть и не сильно, но все же должно было поднять производительность в играх.Увы — ключевое слово тут «теория». На практике такой неравновесный CrossFire работал из рук вон плохо, и хоть какой-нибудь прирост был в очень небольшом числе игр. В достаточном количестве проектов такая связка из двух видеокарт вызывала фризы и лаги, поправить драйверами это не получилось, и в итоге AMD в видеокартах RX 400 и новее полностью отказалась от этой затеи.Думаю, многие читали про ноутбуки ASUS с экраном в тачпаде или с «разъевшимся» Touch Bar. Однако не все помнят, что 7 лет назад компания выпустила линейку необычных ноутбуков Taichi. Напомню, что тогда, с выходом Windows 8, был бум на различные трансформеры типа Lenovo Yoga и вообще на планшеты на Windows. И компания ASUS решила поучаствовать в этом безумии.Встречайте, это — ASUS Taichi. Его особенность в том, что на его крышке... два экрана. И оба могут работать одновременно. Зачем? Вот тут уже сложности. С одной стороны, закрыв крышку и включив внешний дисплей, вы получаете эдакий упитанный планшет весом в 1.5 кг. К тому же, открыв крышку, вы вполне можете демонстрировать что-либо собеседнику, который сидит перед вами, видя это же на внутреннем дисплее.Разумеется, эти возможности никак не перевешивали минусы, а именно цену в безумные тогда $1500 и автономность лишь 3-4 часа при работе с двумя дисплеями. Как итог, ASUS достаточно быстро свернула эту линейку, однако эти ноутбуки успели запомниться и попасть в нашу сегодняшнюю подборку.Возможно, олды помнят еще такие интересные ноутбучные разъемы, как PCMCIA. С их помощью к ноутбуку можно было подключить очень многое — Wi-Fi адаптер, флеш-накопитель, 3G модем и так далее. Увы, к середине нулевых этот слот канул в лету, однако спустя 10 лет его своеобразным образом решила возродить Lenovo, назвав свою разработку UltraBay.По сути это — специальные кейсы, вставляющиеся в разъем ноутбучного DVD-дисковода, и по умолчанию в поддерживаемых ноутбуках IdeaPad Y-серии как раз дисковод и стоял. Однако его можно было заменить на кейс для жесткого диска или SSD — опять же, сложно назвать это чем-то особенным, пользователи старых MacBook активно используют Optibay с такой же возможностью.Однако дальше интереснее: в этот же слот можно было поставить кейс с дополнительным аккумулятором или... видеокартой, вплоть до Nvidia GTX 755M. Это позволяло активировать SLI и поднять производительность в играх временами на 50-70%, что было неслабым приростом с учетом не самой мощной ноутбучной графики того времени.Разумеется идея не прижилась: стоили такие кейсы недешево, были доступны далеко не везде, да и популярностью по понятным причинам не пользовались. Как итог — сейчас дополнительную видеокарту к ноутбуку можно подключить разве что по Thunderbolt 3.Пару лет назад ноутбуки ASUS Zephyrus многих удивили тем, что при толщине меньше 2 см вмещали в себя топовый на тот момент 4-ядерный CPU от Intel и дискретную GTX 1080. У многих возникал вопрос — как такое мощное железо может нормально охлаждаться в таком тонком корпусе?Как оказалось, инженеры компании продумали это и сделали хитрый шарнирный механизм: при поднятии дисплейной крышки одновременно поднимается и корпус, и между ним и нижней крышкой образуется достаточно большой зазор, благодаря которому вентиляторы начинают работать эффективнее. К тому же клавиатура также оказывается слегка приподнятой, что удобнее для печати. К слову, в новых ZenBook используется похожий принцип, только там приподнимает корпус сам дисплейный модуль.Еще одна крутая технология, которая так и не стала массовой. По сути это массив из нескольких инфракрасных камер, установленных в дисплейном модуле и способных отслеживать ваш взгляд. Благодаря этому вы можете управлять курсором чисто глазами, а в играх получаете и вовсе максимальный простор.Самое банальное, что можно сделать — это поставить игру на паузу, когда вы не смотрите на экран. В том же The Division можно «серфить» по голографической карте Нью-Йорка одними глазами, в Dying Light паркурить и прицеливаться, просто посмотрев на нужное место или врага. А в Elite Dangerous глазное управление и вовсе ощущается почти как полноценный VR.Но, увы, за последние пару лет про эту технологию стали забывать. Отдельно покупать трекер дороже 10 тысяч рублей мало кто решился, а встраивали его лишь в очень дорогие топовые ноутбуки. Как итог — сейчас почти не выходит игр и ноутбуков, в которых есть поддержка этой технологии от Tobii, так что эта технология уходит в небытие, уступая место AR и VR.Не только ASUS любит страдать всякой ноутбучной дичью, на этом поприще отличился и Acer. Так, в ноутбуки Predator 2016 года вместо бесполезного уже тогда DVD можно было поставить, как оказалось, не менее бесполезный вентилятор FrostCore. Идея была вполне очевидной: раз вентиляторы охлаждения в основном берут уже теплый воздух внутри корпуса, то почему бы не сделать еще один вентилятор, который будет нагонять в корпус холодный воздух извне.Эта классная на бумаге идея полностью провалилась: как оказалось, модуль FrostCore вообще никак не влияет на температуру CPU или GPU, а вот шумит достаточно сильно. И это не удивительно: между ним и горячими компонентами ноутбука достаточно большое пространство с узкими щелями, так что холодный воздух банально не доходит до нужного места. Поэтому не вызывает вопросов тот факт, что компания уже в следующей модели Predator полностью отказалась от этого модуля.Microsoft с 2012 года выпускает свои устройства Surface, и несколько лет назад представила пару Surface Book, которые уже успела обновить. Кроме «макбучного» ценника и необычной петли, из-за которой 13.5'' планшет-трансформер не закрывается полностью, оставляя зазор, он интересен тем, что в его доке помимо клавиатуры и аккумулятора есть... дискретная видеокарта GTX 1050.В итоге, подсоединив планшет к доку, вы получаете игровой ноутбук начального уровня весом всего в 1.64 кг и с небольшим 13.5" дисплеем. При этом с охлаждением проблем нет — в клавиатурный док встроен вентилятор, который, конечно, шумит под нагрузкой, но с такой дискретной графикой от Nvidia справляется на ура.Мы уже привыкли к тому, что в современных ультрабуков осталось достаточно мало портов: в худшем случае это пара USB-C как в MacBook, в лучшем к ним добавляется еще пара USB-A, картридер и HDMI. А вот VAIO, возвращаясь на рынок после 5-летнего перерыва уже не как часть Sony, а как отдельная компания, решила показать, что даже в 14" ультрабуке SX14 можно разместить целых 9 портов.Даже их перечисление занимает целую строчку: картридер, три USB 3.0 Type A, USB-C, HDMI, VGA, Ethernet и комбинированный аудио разъем. Особенно удивляют VGA и Ethernet: первый даже в толстые ноутбуки уже годами никто не ставит, а ведь через него подключаются старые проекторы и мониторы. Проводное соединение также уступило место Wi-Fi. В итоге такой ноутбук — прямо мечта сисадмина и «антимакбук», так что свою нишу на рынке он нашел.