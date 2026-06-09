11 нововведений для Apple Watch с обновлением watchOS 27

Собрали наиболее важные изменения, которые стали доступны пользователям с выходом новых прошивок.— полностью переработанное меню приложений. Теперь система автоматически выводит на первый план и перегруппирует 5 самых нужных приложений в зависимости от контекста и ваших привычек. Чтобы открыть остальные программы, достаточно коснуться иконки снизу по центру.— появилась возможность взаимодействовать со смарт-стопкой одной рукой. Одиночное сведение указательного и большого пальцев позволяет выбрать и активировать нужный виджет, когда вторая рука занята.— cмарт-стопка стала точнее предугадывать контекст. Теперь она автоматически выводит карточки с напоминаниями о днях рождения, местоположение припаркованного автомобиля, корректировку будильника перед праздниками и баланс транспортных карт.— через iPhone теперь можно оцифровать и добавить в Wallet абсолютно любую карту клиента или читательский билет, где есть штрихкод или QR-код. После этого ее можно открывать прямо на часах или закрепить в виде виджета.— оптимизирована программная обработку экрана, блики стали равномернее, а общая контрастность выше, что заметно улучшает читаемость текста.— интерфейс стал более сосредоточен на карте, а старые разделы («Устройства», «Люди», «Вещи») теперь объединены в один удобный экран.— если вы звоните в какую-то компанию, часы автоматически подтянут и выведут на экран важную сопутствующую информацию из других приложений — например, код подтверждения из Почты.— функция персонального фитнес-мотиватора больше не требует обязательного подключения к iPhone Прогресс по темпу и дистанции рассчитывается прямо на часах на основе вашей истории активности.— благодаря обновленным алгоритмам отслеживания движений, Apple Watch точнее измеряют дистанцию во время ходьбы или бега в помещении прямо с запястья.— приложение «Здоровье» добавили продвинутый мониторинг отклонений цикла, фиксацию симптомов и справочные материалы, связанные с периодами перименопаузы и менопаузы. К слову, в Fitness+ также добавят специальные комплексы тренировок для этих периодов.— разработчики исправили давний баг, теперь подсчет шагов в приложениях «Здоровье» и «Фитнес» синхронизируется мгновенно и без задержек.Несколько мелких улучшений:• Ускорен запуск воспроизведения музыки и расширений приложений.• Оптимизирована работа Wi-Fi• Появилась функция гостевого доступа• Улучшено обнаружение воды и общая энергоэффективностьПриложение Apple Watch на iPhone получило обновленный дизайн настроек.Напомним, что watchOS 27 доступно владельцам Apple Watch Series 9, 10, 11, Ultra 2, Ultra 3 и SE 3. Некоторые функции могут быть недоступны для пользователей в России.