11 причин дождаться iPhone 18 Pro и даже не смотреть на iPhone 17 Pro

В текущем году компания Apple изменит логику выпуска новых продуктов. Если верить инсайдерам, осенью мы увидим лишь iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Ultra, а базовый iPhone 18 и iPhone Air 2 выйдут лишь весной 2027.
Чем меньше устройств, тем больше внимания к каждому, поэтому Apple постарается особенно удивить в линейке 18 Pro. Вот каким будет этот девайс по слухам:
- Новые цвета. В iPhone 17 Pro задан вектор на «веселые» расцветки, а в 18 Pro он продолжится — вместо оранжевого и синего придут коричневый, фиолетовый и бордовый. Черного снова не будет.
- Корпус. Задняя стеклянная вставка будет совпадать с цветом металлической части корпуса. Кого бесил выделяющийся «островок» — наши поздравления. А еще смартфон станет чуть толще.
- Автономность. Утолщение предусмотрено для увеличения емкости аккумулятора. Айфоны получат самые большие АКБ в своей истории, например, для iPhone 18 Pro Max ожидается 5200 мАч против 5088 в 17-й линейке.
- Dynamic Island. Он будет уменьшен в ширину примерно на треть — 13,5 мм против нынешних 20,7 мм. Некоторые инсайдеры и вовсе пророчат отверстие под фронталку вместо «островка». Как Apple использует освободившееся пространство сверху? Пока загадка.
- Дисплей. Это что-то новенькое: ожидается новая матрица LTPO+, которая будет более энергоэффективной, чем LTPO. Также она более точно управляет светом, что позволит точнее подстраивать яркость под окружение.
- Чип. Под капотом новинки будет Apple A20 Pro — традиционно самый мощный (на 15%) и энергоэффективный (на 30%) в истории айфонов. Производство перейдет на 2 нм с увеличенной плотностью транзисторов. Есть вероятность, что ОЗУ разместится на одной пластине с CPU и GPU, что увеличит скорость обмена данными между этими компонентами.
- Камера. Ожидается новый трехслойный датчик PD-TR-Logic от Samsung вместо обычного Sony. Он уменьшит шум и расширит динамический диапазон.
- Апертура. Модуль камеры получит переменную диафрагму, что обеспечит больший контроль над глубиной резкости, позволяя получить более резкую фокусировку на объектах или более плавное размытие фона.
- Camera Control. Кнопка лишится сенсора и будет распознавать только давление, так что фантомные касания будут исключены. А еще она станет дешевле в ремонте.
- Модем. Впервые флагманский айфон получит собственный модем Apple C2, который потребляет меньше энергии, чем Qualcomm, и позволяет более гибко и точно работать с экосистемой «яблочных» устройств.
- Спутниковый 5G. В айфоне появится полноценный спутниковый интернет, а не просто возможность отправки экстренного сообщения через орбиту. Устройство буквально сможет подключаться к спутникам вместо наземных сотовых вышек.
Ждете iPhone 18 Pro или будете брать сразу складной Ultra?