11 причин дождаться iPhone 18 Pro и даже не смотреть на iPhone 17 Pro

В текущем году компания Apple изменит логику выпуска новых продуктов. Если верить инсайдерам, осенью мы увидим лишь iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Ultra, а базовый iPhone 18 и iPhone Air 2 выйдут лишь весной 2027.

Новые цвета. В iPhone 17 Pro задан вектор на «веселые» расцветки, а в 18 Pro он продолжится — вместо оранжевого и синего придут коричневый, фиолетовый и бордовый. Черного снова не будет.

Задняя стеклянная вставка будет совпадать с цветом металлической части корпуса. Кого бесил выделяющийся «островок» — наши поздравления. А еще смартфон станет чуть толще. Автономность. Утолщение предусмотрено для увеличения емкости аккумулятора. Айфоны получат самые большие АКБ в своей истории, например, для iPhone 18 Pro Max ожидается 5200 мАч против 5088 в 17-й линейке.

Чип. Под капотом новинки будет Apple A20 Pro — традиционно самый мощный (на 15%) и энергоэффективный (на 30%) в истории айфонов. Производство перейдет на 2 нм с увеличенной плотностью транзисторов. Есть вероятность, что ОЗУ разместится на одной пластине с CPU и GPU, что увеличит скорость обмена данными между этими компонентами.

Ожидается новый трехслойный датчик PD-TR-Logic от Samsung вместо обычного Sony. Он уменьшит шум и расширит динамический диапазон. Апертура. Модуль камеры получит переменную диафрагму, что обеспечит больший контроль над глубиной резкости, позволяя получить более резкую фокусировку на объектах или более плавное размытие фона.

Кнопка лишится сенсора и будет распознавать только давление, так что фантомные касания будут исключены. А еще она станет дешевле в ремонте. Модем. Впервые флагманский айфон получит собственный модем Apple C2, который потребляет меньше энергии, чем Qualcomm, и позволяет более гибко и точно работать с экосистемой «яблочных» устройств.

Чем меньше устройств, тем больше внимания к каждому, поэтому Apple постарается особенно удивить в линейке 18 Pro. Вот каким будет этот девайс по слухам: