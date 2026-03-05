11 причин не покупать Macbook Neo, а выбрать хотя бы старый Macbook Air



Фото: MacRumors



Компания Apple выпустила бюджетный Macbook, как и пророчили инсайдеры, однако он получился не совсем таким, каким его представляли многие. Вместо свежего железа в старом корпусе мы увидели совершенно новое устройство, разработанное с нуля и имеющее ворох компромиссов. Вот все нюансы и спорные моменты Macbook Neo: Компания Apple выпустила бюджетный Macbook, как и пророчили инсайдеры, однако он получился не совсем таким, каким его представляли многие. Вместо свежего железа в старом корпусе мы увидели совершенно новое устройство, разработанное с нуля и имеющее ворох компромиссов. Вот все нюансы и спорные моменты Macbook Neo: Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Чип. Процессор от iPhone — неплохое решение, современные айфоны достаточно производительны. Однако пока неясно, как хорошо Ф18 Pro «потянет» разрешение экрана Macbook — всё-таки оно больше, чем на iPhone и iPad. Да и в целом плавность и скорость такого мака пока остается загадкой.

Процессор от iPhone — неплохое решение, современные айфоны достаточно производительны. Однако пока неясно, как хорошо Ф18 Pro «потянет» разрешение экрана Macbook — всё-таки оно больше, чем на iPhone и iPad. Да и в целом плавность и скорость такого мака пока остается загадкой. Память. 256 Гб в базе хватит большинству, а вот 8 Гб ОЗУ без возможности расширения даже за деньги выглядит сомнительно. Плюс пропускная способность ОЗУ довольно низкая для 2026 года.

256 Гб в базе хватит большинству, а вот 8 Гб ОЗУ без возможности расширения даже за деньги выглядит сомнительно. Плюс пропускная способность ОЗУ довольно низкая для 2026 года. Компактность. Это самый маленький экран Macbook на текущий момент (13 дюймов), но компактность далеко не рекордная. Многие ждали 12 дюймов и миниатюрный корпус вроде Macbook 2015-2017, другие же ожидали увидеть Macbook Air M1 с чипом от iPhone. Не случилось ни того, ни другого. У Neo небольшой дисплей, толстые рамки и толстый корпус.

Это самый маленький экран Macbook на текущий момент (13 дюймов), но компактность далеко не рекордная. Многие ждали 12 дюймов и миниатюрный корпус вроде Macbook 2015-2017, другие же ожидали увидеть Macbook Air M1 с чипом от iPhone. Не случилось ни того, ни другого. У Neo небольшой дисплей, толстые рамки и толстый корпус. Автономность. При такой толщине корпуса ожидаешь большой АКБ, но нет — заявлено 36 Вт*ч и на 5-6 часов меньше работы, чем у Air 13. И это при том, что A18 Pro куда менее прожролив, чем чипы Silicon. Похоже Apple решила и сэкономить, и не плодить конкурентов для Air.

При такой толщине корпуса ожидаешь большой АКБ, но нет — заявлено 36 Вт*ч и на 5-6 часов меньше работы, чем у Air 13. И это при том, что A18 Pro куда менее прожролив, чем чипы Silicon. Похоже Apple решила и сэкономить, и не плодить конкурентов для Air. Дисплей. Здесь компромиссов еще больше: отсутствует True Tone, подстраивающий температуру картинки под окружение; не заявлен цветовой охват P3 — тут только слабенький sRGB; ну и едва ли кто-то ожидал здесь Pro Motion. К слову, яркость 500 нит осталась на уровне Macbook Air M2 и новее, а в Air M1 вовсе было 400 нит.

Клавиатура. Она без подсветки, и здесь явно сыграл маркетинг, а не экономия. После десятков лет производства макбуков с подсветкой себестоимость светодиодной клавиатуры для Apple должна быть крайне низкой, а вот лишний раз подтолкнуть к покупке более дорогого устройства — почему бы и нет.

Она без подсветки, и здесь явно сыграл маркетинг, а не экономия. После десятков лет производства макбуков с подсветкой себестоимость светодиодной клавиатуры для Apple должна быть крайне низкой, а вот лишний раз подтолкнуть к покупке более дорогого устройства — почему бы и нет. Touch ID. Сканера нет в базе, но есть в версии 512 Гб — странное решение и отдает вторичностью. Логичнее было бы либо убрать вовсе, либо везде добавить.

Сканера нет в базе, но есть в версии 512 Гб — странное решение и отдает вторичностью. Логичнее было бы либо убрать вовсе, либо везде добавить. Трекпад. Он без Force Touch, и если вы привыкли кликать прожимом площадки — придется отвыкать. С 2018 года все макбуки имели эту технологию, но теперь есть исключение.

Он без Force Touch, и если вы привыкли кликать прожимом площадки — придется отвыкать. С 2018 года все макбуки имели эту технологию, но теперь есть исключение. Камера. Она неплоха для бюджетки — 1080p, но отсутствует индикатор включения (зеленый светодиод). Вместо него будет предупреждение в строке меню.

Она неплоха для бюджетки — 1080p, но отсутствует индикатор включения (зеленый светодиод). Вместо него будет предупреждение в строке меню. Динамики. Здесь их меньше, чем где-либо еще — всего два динамика по бокам макбука, по звуку он явно будет уступать всем остальным моделям, в том числе Air 13,6.

Здесь их меньше, чем где-либо еще — всего два динамика по бокам макбука, по звуку он явно будет уступать всем остальным моделям, в том числе Air 13,6. Порты. Jack 3,5 не поддерживает высокоимпедансные наушники, то есть большие тугие динамики в накладных или полноразмерных моделях. Сочетание дешевого макбука и дорогих наушников выглядит экзотично, но знать об этом нужно. А еще тут есть USB 2.0 — откуда Apple вытащила этого диплодока в 2026, остается загадкой.

Стоят ли все эти нюансы экономии на Air 13,6 — решать вам. При очевидных недостатках Macbook Neo всё еще предлагает алюминиевый unibody-корпус в необычных расцветках, фирменное качество сборки Apple и самое главное — macOS.