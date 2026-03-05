11 причин не покупать Macbook Neo, а выбрать хотя бы старый Macbook Air

Фото: MacRumors
Компания Apple выпустила бюджетный Macbook, как и пророчили инсайдеры, однако он получился не совсем таким, каким его представляли многие. Вместо свежего железа в старом корпусе мы увидели совершенно новое устройство, разработанное с нуля и имеющее ворох компромиссов. Вот все нюансы и спорные моменты Macbook Neo:
- Чип. Процессор от iPhone — неплохое решение, современные айфоны достаточно производительны. Однако пока неясно, как хорошо Ф18 Pro «потянет» разрешение экрана Macbook — всё-таки оно больше, чем на iPhone и iPad. Да и в целом плавность и скорость такого мака пока остается загадкой.
- Память. 256 Гб в базе хватит большинству, а вот 8 Гб ОЗУ без возможности расширения даже за деньги выглядит сомнительно. Плюс пропускная способность ОЗУ довольно низкая для 2026 года.
- Компактность. Это самый маленький экран Macbook на текущий момент (13 дюймов), но компактность далеко не рекордная. Многие ждали 12 дюймов и миниатюрный корпус вроде Macbook 2015-2017, другие же ожидали увидеть Macbook Air M1 с чипом от iPhone. Не случилось ни того, ни другого. У Neo небольшой дисплей, толстые рамки и толстый корпус.
- Автономность. При такой толщине корпуса ожидаешь большой АКБ, но нет — заявлено 36 Вт*ч и на 5-6 часов меньше работы, чем у Air 13. И это при том, что A18 Pro куда менее прожролив, чем чипы Silicon. Похоже Apple решила и сэкономить, и не плодить конкурентов для Air.
- Дисплей. Здесь компромиссов еще больше: отсутствует True Tone, подстраивающий температуру картинки под окружение; не заявлен цветовой охват P3 — тут только слабенький sRGB; ну и едва ли кто-то ожидал здесь Pro Motion. К слову, яркость 500 нит осталась на уровне Macbook Air M2 и новее, а в Air M1 вовсе было 400 нит.
Фото: Apple
- Клавиатура. Она без подсветки, и здесь явно сыграл маркетинг, а не экономия. После десятков лет производства макбуков с подсветкой себестоимость светодиодной клавиатуры для Apple должна быть крайне низкой, а вот лишний раз подтолкнуть к покупке более дорогого устройства — почему бы и нет.
- Touch ID. Сканера нет в базе, но есть в версии 512 Гб — странное решение и отдает вторичностью. Логичнее было бы либо убрать вовсе, либо везде добавить.
- Трекпад. Он без Force Touch, и если вы привыкли кликать прожимом площадки — придется отвыкать. С 2018 года все макбуки имели эту технологию, но теперь есть исключение.
- Камера. Она неплоха для бюджетки — 1080p, но отсутствует индикатор включения (зеленый светодиод). Вместо него будет предупреждение в строке меню.
- Динамики. Здесь их меньше, чем где-либо еще — всего два динамика по бокам макбука, по звуку он явно будет уступать всем остальным моделям, в том числе Air 13,6.
- Порты. Jack 3,5 не поддерживает высокоимпедансные наушники, то есть большие тугие динамики в накладных или полноразмерных моделях. Сочетание дешевого макбука и дорогих наушников выглядит экзотично, но знать об этом нужно. А еще тут есть USB 2.0 — откуда Apple вытащила этого диплодока в 2026, остается загадкой.
Стоят ли все эти нюансы экономии на Air 13,6 — решать вам. При очевидных недостатках Macbook Neo всё еще предлагает алюминиевый unibody-корпус в необычных расцветках, фирменное качество сборки Apple и самое главное — macOS.