11 скрытых функций QuickTime Player на macOS, о которых вы даже не подозревали. Не приложение, а сокровище!





Продолжаем серию гайдов о нативных приложениях macOS. В прошлый раз мы назвали пять классных фишек «Просмотра», а сегодня поговорим о встроенном медиаплеере Mac — QuickTime Player. Вы будете удивлены тому, как много он умеет! Фактически у вас в руках небольшая монтажная станция базового уровня. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

1. Обрезка видео

2. Склеивание

3. Уменьшение разрешения

4. Удаление звука

5. Превращение видео в трек

6. Воспроизведение аудио

7. Обрезка аудио

8. Склеивание аудио

9. Создание рингтонов для iOS

10. Звукозапись

11. Видеозапись

Вот что умеет QuickTime Player, помимо, собственно, воспроизведения видеороликов и фильмов.Откройте видеоролик через QuickTime Player и нажмите сочетание cmd + T. Внизу окна появится шкала, на которой вы увидите два желтых ползунка. Двигайте их, чтобы выделить нужную вам часть ролика. После нажатия кнопки «Обрезать» приложение удалит отрезки в «серой зоне», за пределами выделенного участка. Еще один вариант: переместите курсор на нужную отметку исходника, а потом нажмите cmd + Y — ролик разделится по курсору и можно будет выбрать одну половинку из двух, либо поменять их местами перетягиванием.Не бойтесь испортить исходный файл: при любых изменениях приложение предложит сохранить дубль с правками, оставив исходник нетронутым.А если обрезка требуется не по краям, а из середины? Никаких проблем: сначала сохраните два отрезка до и после нежелательной части, после чего их можно склеить между собой в том же QT Player.Откройте в плеере ту часть видео, которая должна стать первой в будущем ролике. Нажмите «Правка» → «Добавить клип в конце» и выберите из файловой системы следующий кусочек. Добавляйте клипы по очереди, после чего нажмите «Готово». Сохранить результат можно, нажав cmd + S, либо просто закрыв окно: приложение попросит выбрать формат и местоположение будущего ролика.Ролик можно конвертировать в более низкое разрешение, чтобы уменьшить его вес. Для этого откройте его в QT Player, а потом нажмите «Файл» → «Экспортировать как» → и выберите нужное вам разрешение между 4К, 1080p, 720p и 480p. Система сразу предложит сохранить новый файл. Учтите, что увеличить разрешение таким образом не получится: строчки с вариантами разрешения большего, чем у текущего ролика, в плеере будут неактивны.Откройте ролик в QT Player, а потом нажмите «Правка» → «Удалить звук». Видео станет беззвучным, и теперь его можно сохранить отдельным файлом через cmd + S, либо закрытием текущего окна.Откройте ролик в QT Player, а потом нажмите «Файл» → «Экспортировать как» → «Только аудио». Видеоряд будет удален, останется лишь аудиодорожка, которую вы можете сохранить файлом, как трек, и слушать отдельно от видео. Если нужно обрезать и сохранить как аудио, то выберите «Правка» → «Удалить видео», после чего обрежьте дорожку как вам нужно и экспортируйте.По умолчанию macOS открывает все аудиофайлы в приложении «Музыка», которое не совсем подходит для разового быстрого прослушивания трека. Мало кто знает, что QT Player умеет играть не только видео, но и аудио.Правда, придется открыть через него файл принудительно: щелкните его правой кнопкой мыши, наведите на «Открыть с помощью» и выберите в списке QuickTime Player. Если хотите, чтобы в дальнейшем аудио открывались только в нем, то сделайте это с зажатой кнопкой alt.Да, так тоже можно. Щелкните ваш MP3 правой кнопкой мыши и выберите «Открыть с помощью» → QuickTime Player. Дальше всё как с видео: жмем cmd + T, двигаем ползунки и сохраняем результат по cmd + S либо закрытием окна. Результат сохранится в формате M4A, который понимают практически все современные мобильные и настольные ОС.Здесь всё как с видеороликами: открываем аудиофайл через QT Player, после чего нажимаем «Правка» → «Добавить клип в конце». Во всплывающем окне выбираем следующую часть дорожки — она вставится после первой. Перетаскиванием можно менять их очередность. Результат сохраняется в формате M4A.На дворе 2025 год, но Apple до сих пор не дает установить на звонок любую желаемую мелодию в пару тапов. Вам поможет QuickTime Player.Откройте свой MP3 в QT Player, после чего нажмите «Файл» → «Экспортировать как» → «Только аудио». Во всплывающем окне измените расширение будущего трека с M4A на M4R и сохраняйте его. Далее файл закидывается в iOS/iPadOS с помощью Finder и появляется в списке доступных рингтонов в настройках девайса.QuickTime Player можно использовать как диктофон или же вместо небольшой звукозаписывающей станции. Для этого запустите QuickTime Player и нажмите shift + cmd + N (либо «Файл» → «Новая аудиозапись»).Плеер позволяет использовать не только встроенный микрофон Mac, но и внешний — подключенный по USB, через порт 3,5 мм или же беспроводной. Скажем, в TWS-наушниках. А еще можно использовать встроенный микрофон вашего iPhone, если он находится неподалеку от Mac.Плеер позволяет записывать ролики со звуком в высоком качестве, причем вы можете использовать свою камеру и микрофон. Откройте QT Player и нажмите alt + cmd + N (или «Файл» → «Новая видеозапись».По умолчанию включится встроенная камера Mac, но можно выбрать другую. Нажмите стрелочку «вниз» рядом с кнопкой записи. Там можно выбрать внешнюю USB-камеру или запись с камеры вашего iPhone беспроводным образом. Я подключаю айфон по USB кабелем к Mac и использую его как выносную камеру; запись получается очень стабильной, максимальное разрешение — 1080@30.Там же можно выбрать любой микрофон — USB, 3,5 мм, беспроводной или с айфона. Я подключаю внешний микрофон по USB-С и записываю звук для ролика с него, при этом видеоряд пишется на камеру iPhone.Запись видео через QT Player может быть удобна, поскольку вы можете видеть результат в реальном времени на экране Mac; а еще запись не завершится в самый нужный момент из-за нехватки памяти или перегрева смартфона.Как видно, нативное приложение может закрыть самые разные потребности пользователя, когда дело касается создания и редактирования аудио и видео. А вы знали, что QuickTime Player настолько разносторонен и полезен?