12 гайдов, которые помогут быстрее познакомиться с iOS 26

Артем
к6шы5к6ы6шы6ш.png

Даже если вы всю жизнь держали в руках iPhone, а функции iOS выучили лучше дат рождения своих родственников, Apple всегда сумеет припрятать множество фишек в недрах опций и менюшек. Мы активно копались в бета-версиях iOS 26 и можем рассказать, как быстрее освоиться среди стеклянного великолепия. Поставить любой трек на рингтон без Garage Band, включить напоминалку о пропущеном звонке и еще десять полезных гайдов в одном посте.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Как задать наиболее комфортную скорость подкастов
• Как повысить чёткость скриншотов и включить HDR на iPhone
• Как создать плейлисты в папках
• Как создать напоминание прямо в Dynamic Island
• Как узнать время до полной зарядки iPhone на 100% 
• Как выделить нужный фрагмент сообщения для копирования
• Как включить напоминание о звонке
• Как отключить вибрацию, когда собеседник берет трубку
• Как увеличить часы экрана блокировки
• Как ставить любые песни на рингтон без использования сторонних приложений
• Как включить оповещение о зарядке для AirPods
• Функции для меломанов


1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Вышла iOS 26: что изменилось?
Обзор iPadOS 26: теперь с Windows
Обзор macOS 26 Tahoe: вы не узнаете свой компьютер

Рекомендации

Рекомендации

«Яндекс Такси» внезапно поменяло условия заработка — стало понятнее, но уже не схитришь
«Яндекс Такси» отменит доплату за полезную услугу, из-за которой часто спорят водители и пассажиры
Samsung неожиданно порадовала владельцев смарт-часов Galaxy Watch
На OZON вовсю продаются подделки Apple с пометкой «Оригинал». Как так вообще может быть?!

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии