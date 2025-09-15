12 гайдов, которые помогут быстрее познакомиться с iOS 26

Даже если вы всю жизнь держали в руках iPhone, а функции iOS выучили лучше дат рождения своих родственников, Apple всегда сумеет припрятать множество фишек в недрах опций и менюшек. Мы активно копались в бета-версиях iOS 26 и можем рассказать, как быстрее освоиться среди стеклянного великолепия. Поставить любой трек на рингтон без Garage Band, включить напоминалку о пропущеном звонке и еще десять полезных гайдов в одном посте.
• Как повысить чёткость скриншотов и включить HDR на iPhone
• Как создать плейлисты в папках
• Как создать напоминание прямо в Dynamic Island
• Как узнать время до полной зарядки iPhone на 100%
• Как выделить нужный фрагмент сообщения для копирования
• Как включить напоминание о звонке
• Как отключить вибрацию, когда собеседник берет трубку
• Как увеличить часы экрана блокировки
• Как ставить любые песни на рингтон без использования сторонних приложений
• Как включить оповещение о зарядке для AirPods
• Функции для меломанов