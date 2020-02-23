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Зодиакальные созвездия, пожалуй, хорошо известны многим людям благодаря астрологии: думаю, большинство читателей знает свой знак зодиака. Изначально эти созвездия, по которым проходит Солнце в течение года, просто помогали античным астрономам отмечать точки равноденствий и солнцестояний и не имели никакого мистического смысла. Более того, на деле их тринадцать — есть еще созвездие Змееносца, по которому проходит Солнце с 30 ноября по 17 декабря, и к тому же за 2 тысячи лет из-за прецессии земной оси видимое положение созвездий достаточно сильно сдвинулось, так что сейчас они не имеют никакого физического смысла. Но сегодня мы поговорим не о астрофизике или астрологии, а об астрономии: в почти каждом таком созвездии скрывается необычный космический объект.

Овен: экзопланета с четырьмя рассветами

У звезды 30 Овна B есть гигантская экзопланета, расположенная в 146 световых годах от Земли. Необычна она тем, что имеет на небе не одно и не два, а целых четыре Солнца — как тебе такое, Татуин?

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Художественный вид на солнца планеты 30 Овен B b.

Как одна планета заполучила целых четыре солнца? Планета 30 Овен B b вращается вокруг звезды, которая входит в двойную систему, то есть в систему, где две звезды вращаются вокруг общего центра масс. В свою очередь, эта двойная система входит в двойную двойную систему (может лучше назвать ее четверной?): иными словами, эта двойная система вращается вокруг общего центра масс с другой двойной системой, расположенной на расстоянии 160 млн километров.

В итоге эта экзопланета — единственная из известных, на которой можно встретить по четыре заката и рассвета каждый день (хотя, конечно, тут еще вопрос, что считать на ней днем). 

Телец: могила сверхновой



Крабовидная туманность, расположенная над южным «рогом» Тельца, интересна тем, что мы знаем, когда она появилась: яркая звезда, видимая даже днем, была описана в китайских летописях в 1054 году. И да, это была сверхновая, а Крабовидная туманность — ее остаток, расположенный в 6500 световых годах от нас. Она имеет диаметр в 11 световых лет и постоянно расширяется со скоростью в 1500 км/c. А от самой звезды остался лишь пульсар — нейтронная звезда диаметров в 30 километров, которая испускает импульсы излучения от гаммы до радиоволн, и он является одним из сильнейших в нашей галактике.

Близнецы: ужасный клоун на небе

Любите клоунов? А Пеннивайза из «Оно»? Кажется, теперь мы знаем, откуда он прибыл на Землю — в созвездии Близнецов, в 5000 световых лет от Земли, есть туманность с многоговорящим названием Лицо Клоуна.



Второе ее название — туманность Эскимос, и на деле это планетарная туманность (яркое облако ионизированного газа, окружающее умирающую звезду), состоящая из двух огромных концентрических колец. Кольца обрамлены пушистыми нитями газа, которые тянутся на световые годы. К слову, у ученых нет ответа на то, как такая структура вообще образовалась.

Рак: экзопланета с алмазами и лавой

Созвездие Рака не так-то просто отыскать на небе — ровно как и астрономам нелегко узнать состав одной из экзопланет в нем. Расположенная в 40 световых годах от нас, планета 55 Рака E примерно в два раза больше Земли и обращается вокруг своей родной звезды всего за 18 часов. Это означает, что она скорее всего приливно заблокирована со своей звездой, а температура на ее поверхности достигает тысячи градусов.



Также, вероятно, она имеет экстремальный состав. Некоторые исследования показывают, что планета является гигантским алмазом, с атмосферой только на одной стороне и с реками лавы — в общем, филиал ада. Ну а кто говорил, что драгоценности достаются легко?

Лев: сбежавшая звезда

Во Вселенной есть звезды, которым не нравится их положение, и они всеми силами пытаются сбежать. Одна из них входит в созвездие Льва и называется CW Льва. Она расположена в 310 световых годах от Земли и необычна тем, что убегает от соседок со скоростью в 329 000 км/ч. Она движется так быстро, что создает ударный изгиб — волну материи перед собой, ровно как нос лодки, разрезающий воду: это выглядит достаточно красиво в ультрафиолете.



У ученых нет ответа на вопрос, почему вдруг эта звезда решила начать путешествовать. При этом она делает это как минимум 70 тысяч лет и не собирается останавливаться.

Дева: самая красивая шляпка во Вселенной

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На ком еще может быть шляпка, как не на моднице-Деве? На деле это — галактика Сомбреро, которая представляет собой яркую линзу из звезд, окруженную кольцом пыли, напоминающим ободок сомбреро. Эта пыль питает множество небольших звезд на границе галактики, но настоящая горячая точка находится в центре сомбреро, где черная дыра с массой в 1 миллиард солнечных постоянно выбрасывает потоки электромагнитного излучения в космос, тем самым «сдувая» пыль и газ из центра ближе к краям.

Весы: два миража Земли

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Два возможных похожих на Землю мира, вращающиеся вокруг далекой звезды Глизе 581, могут иметь подходящие условия для поддержания жизни. Или же они могут быть иллюзиями. Глизе 581 — это красный карлик на расстоянии около 20 световых лет от нас, находящийся в созвездии Весов, и вокруг него может вращаться до шести планет. Две из этих потенциальных планет — Глизе 581d и 581g — кажутся находящимися в обитаемой зоне звезды, в так называемой зоне Златовласки, где планета не слишком горяча или холодна, чтобы иметь жидкую воду. Подобные миры редки, и некоторые астрономы считают, что этих планет может вообще не существовать. Согласно одному исследованию от 2014 года, Глизе 581d и 581g могут быть просто миражами, вызванными мерцающими пятнами на поверхности их родной звезды. 

Скорпион: бомбическая звезда

В этом созвездии находится звезда U Скорпиона, которая необычна тем, что является одной из всего десятка известных повторных нов нашей Галактики. По своей сути она — белый карлик, звездный остаток, который постоянно вытягивает материю из соседней звезды. В итоге раз в пару десятилетий ее накапливается достаточно, чтобы «чихнуть» пламенем во все стороны. 



В результате на небе постоянно вспыхивает и гаснет мерцание, которое легко принять за рождение новой звезды, но на самом деле это всего лишь извращенный танец звездного трупа и его плененной пары. У U Скорпиона особенно активный роман, освещающий небо по меньшей мере семь раз за последние 150 лет, последний раз в 2010 году.

Стрелец: монстр в центре галактики

Наша сверхмассивная черная дыра, расположенная глубоко в созвездии Стрельца, работает клеем, удерживающим галактику Млечный путь воедино. Область со звездами вокруг центра галактики примерно в 1 миллиард раз плотнее, чем в нашем уголке Млечного пути, и весь этот газ и пыль делают Стрельца А* невидимым для непосредственного наблюдения с Земли. Однако ученые могут видеть пульсирующую энергетическую сигнатуру этой колоссальной структуры, когда она поглощает окружающую материю со скоростью, близкой к скорости света.


Центр Млечного пути.

Иногда черная дыра насыщается слишком быстро и изрыгает гигантские пузыри радиации. Иногда она играет со своей пищей и возвращает ее на кухню — притягивает звезды достаточно близко, чтобы преобразовать их состав, а затем швыряет их с огромной скоростью из гравитационной рогатки. В общем, эта черная дыра непостоянна и бескомпромиссна — и нам было бы очень грустно без ее компании.

Козерог: война трех братьев



Посмотрите на это милое семейное фото трех галактик, входящих в группу HCG 87. Но это лишь временная гармония — грядет война братьев, в которой в течение следующего миллиарда лет эти галактики будут рвать друг друга на куски, превращая галактическое трио в одну гигантскую мешанину звезд. И пройдет немало времени, пока они вновь соберутся в одну гигантскую галактику.

Водолей: око Саурона

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Эта туманность Улитка на удивление похожа на галактическое око Саурона из Властелина колец, и находится она в 700 световых лет от нас. На самом же деле это просто мертвая остывающая звезда, сильно излучающая в инфракрасном диапазоне, из-за чего она и светится багровым светом, а окружают ее остатки планетарной туманности.

Рыбы: прекрасный водоворот



В 35 миллионах световых лет от нас, в созвездии Рыбы, находится красивая спиральная галактика Мессье 74. В ней нет ничего необычного, кроме того, что она повернута к нам боком, что позволяет нам видеть ее светящийся центр и изящные спиральные рукава, что дает беспрепятственный взгляд на все ее 100 миллиардов звезд.


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12 trippy objects hidden in the zodiac 12 trippy objects hidden in the zodiac

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