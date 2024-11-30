12 причин дождаться iPhone 17 и даже не смотреть на линейку iPhone 16

Фото: MacRumors
Компания Apple всего пару месяцев назад представила свои новые смартфоны iPhone 16, а интернет уже вовсю обсуждает подробности следующего релиза. Инсайды об iPhone 17 появились уже давно, и со временем они уточняются и дополняются новыми подробностями. В преддверие декабря 2024 года мы уже очень много знаем о «семнашках» и об их отличиях от актуальной линейки. Вот всё что сообщали инсайдеры о моделях iPhone 17.
- iPhone 17 Air. Это совершенно новая модель айфона, которая может прийти на смену версии Plus и будет стоить дороже всех. Полностью переработанный дизайн, супертонкий корпус (до 6 мм), дисплей 6,5 дюйма, улучшенная фронтальная камера и чип 5G производства Apple — всё это может предложить новинка. Еще говорят, что она получит всего один модуль камеры, который может заменить собой три существующих.
- Алюминий. Впервые в истории Apple сделает рамку Pro-моделей из алюминия, отказавшись от стали и титана (почему — неизвестно). Алюминий должен уменьшить вес смартфона.
- Блок камер. Его дизайн полностью переработают — сделают прямоугольным и алюминиевым. В этом случае задняя крышка будет выполнена из двух материалов вместо привычного стекла. Инсайдеры говорят, что выступ будет больше, чем у всех предыдущих айфонов.
Фото: MacRumors
- Новые дисплеи. Базовая модель iPhone 17 увеличится и получит матрицу диагональю 6,3 дюйма против 6,1 в iPhone 16. Мифический iPhone 17 Air оснастят 6,5-дюймовым дисплеем; когда-то такая диагональ была у iPhone XS Max и 11 Pro Max.
- ProMotion. Технология 120 Гц наконец-то придет во всю линейку iPhone 17 — то есть, в базовые модели тоже. Революция!
- Модуль связи от Apple. Ожидается, что все «семнашки» будут оборудованы модемом 5G и модулем Wi-Fi 7 производства самой Apple. Такой апдейт сделает их работу более предсказуемой, а сбои — контролируемыми, поскольку компания будет сама отлаживать свои чипы.
- Зум-объектив. В iPhone 17 Pro Max он впервые станет 48-мегапиксельным, то есть все три модуля будут иметь единое разрешение. Это нужно для съемки видео в формате, совместимом с Vision Pro.
- Фронталка. У всех смартфонов линейки iPhone 17 будет 24-мегапиксельная фронтальная камера против 12 Мп у текущих моделей. Это позволит увеличить резкость съемки и сделает фото и видео более светлыми.
- Покрытие дисплея. Ожидается, что дисплеи всех моделей iPhone 17 будет покрыт специальным составом сверхтвердого «антиблика», который выполнит сразу две задачи: защиту от царапин и мелких повреждений и, собственно, антибликовую. Описание технологии очень похоже на Gorilla Glass Armor — возможно, Apple использует именно её.
Фото: Apple
- Память. Инсайдеры неоднократно сообщали, что iPhone 17 во всех версиях получит 12 Мп оперативной памяти. Это требуется для улучшенной работы Apple Intelligence, но будет полезно и для ускорения системы и приложений в целом. Линейка iPhone 16 имеет 8 Гб ОЗУ.
- Dynamic Island. Он может впервые уменьшиться в размерах благодаря тому, что Apple изменит расположение модуля Face ID. Использование металинзы позволит разместить сканер лица под другим углом, чтобы уменьшить размер выреза в дисплее. «Островок» еще ни разу не менялся со дня релиза в iPhone 14 Pro.
- Процессор. Разумеется, новейшие Apple A19 и A19 Pro на базе 3 нм-техпроцесса обеспечат производительность высочайшего уровня. Любопытно: несмотря на самый высокий ценник в линейке, iPhone 17 Air получит чип A19 без приставки Pro. 3 нм в будущем чипе отличаются от текущих — он будет собран по новейшей технологии N3P.
Будете ли вы ждать релиза iPhone 17 или уже присматриваете себе айфон 16-й или вовсе 15-й линейки? Поделитесь в комментариях.