12 причин дождаться iPhone 17 и даже не смотреть на линейку iPhone 16

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Компания Apple всего пару месяцев назад представила свои новые смартфоны iPhone 16, а интернет уже вовсю обсуждает подробности следующего релиза. Инсайды об iPhone 17 появились уже давно, и со временем они уточняются и дополняются новыми подробностями. В преддверие декабря 2024 года мы уже очень много знаем о «семнашках» и об их отличиях от актуальной линейки. Вот всё что сообщали инсайдеры о моделях iPhone 17.