12 самых популярных и красивых моделей косплея со всего света (материал 18+)

Содержание

Jessica Nigri

Kamiko Zero

Alodia Quimbo

Alina Becker

Rolyat

Senyamiku

Aliza

Alyson Tabbitha

Myrtle Sarrosa

Liz Katz

Cinnannoe

Dessyyc



Фото: Instagram*



Dessyyc или Destiny из Канады, известная своими аниме-косплями, просто взорвала TikTok в 2019 году. За персонажами из Покемонов и Скуби-Ду потянулись миллионы, что не было финальной точкой для модели. Следующей вершиной стал YouTube-канал, число подписчиков которого уже близится к 500 000. Там Dessyyc делится тематическими клипами, влогами о путешествиях и уроками по макияжу. А еще у Dessyyc есть домашний пес по кличке Кавай и множество знакомых-блогеров, с которыми она никогда не прочь замутить парочку ярких коллаб.

Косплей — это искусство перевоплощения, которое захватывает сердца фанатов по всему миру своими эффектными образами. Каждый автор индивидуален и имеет свою историю успеха. Но, как известно, великое начинается с малого. Хотите также? Приезжайте на Фандом Фест ВКонтакте, который пройдет 22 и 23 ноября на московской площадке Main Stage. Там вы сможете увидеть яркие выступлениями артистов и окунуться в удивительный мир разнообразия поп-культур. А пока представляем вам двенадцать самых популярных и красивых моделей косплея со всего света.Джессика родом из США, уже свыше десяти лет она по праву носит титул титана от мира косплея. Ее всемирная известность началась с вызывающего образа Пикачу, который мгновенно завирусился на Comic-Con 2007 в Сан-Диего. Впрочем, девушка не зациклилась на достигнутом и доказала всему миру свою многогранность в качестве рекламной модели, ютубера, актрисы озвучания и стала частым гостем тематических выставок. Ее стиль — это синергия мастерства, задора и умения создавать яркие версии популярных персонажей из видеоигр, аниме и комиксов. А четкое понимание деловой сферы и продуктивное создание контента закрепили за ней статус одной из самых известных и значимых фигур в отрасли.Наша соотечественница Ксюша Бекназарова познакомилась с косплеем в далеком 2009 году. Основным источником вдохновения послужили комиксы и аниме. В ее портфолио можно встретить и персонажей из видеоигр, однако по словам косплеерши, гейминг ее никогда особо не привлекал. Постепенно посещение огромного количества выставок вышло за рамки хобби и Kamiko Zero не раз была приглашена в качестве жюри за ее многолетний опыт и умение видеть, где косплей превращается в магию.На родных Филиппинах Алодия — настоящий первопроходец жанра и «королева косплея». Ее карьера началась в начале 00-х, когда трудолюбие, внимание к деталям и широкий спектр персонажей принесли свои плоды — популярность и звездный путь в индустрию развлечений. Со временем искусство перевоплощения переросло в нечто большее — теперь девушка работает на телевидении, соучредитель одного из ведущих киберспортивных агентств и участвует в модельном бизнесе. Однако несмотря на смену деятельности, для большинства Алодия по-прежнему воплощение азиатского косплея как среди фанатов аниме, так и в кругу геймеров.Загадочная девушка-косплеер из России, о жизни которой известно не так много подробностей. Но чего не отнять у Алины, так это умения создавать образы, способные вызывать неподдельное восхищение и даже вожделение. Именно благодаря своему смелому подходу модель завоевала миллионную армию поклонников в различных соцсетях. Все началось в 2017 году, когда на глазах сотен тысяч гостей фестиваля Comic Con девушка перевоплотилась в Гифани — виртуальную девочку из «Гравити Фоллз». Потрясенные красотой фанаты мультфильма сразу конвертировались в преданных подписчиков. Так Алина стала не только участником костюмированной тусовки, но и популярным блогером. В том же году модель закрепила любовь к себе появлением в образе андроида 2В из игры «NieR: Automata», которая стала ее визитной карточкой.Если имя этой американской участницы кажется странным, то стоит прочитать его задом наперед и все станет предельно ясно. С самого раннего детства Тейлор увлекалась играми, что позже переросло в стримерскую карьеру и признание среди фанатов. Помимо гейминга девушку всегда привлекал косплей и талант перевоплощаться в знаменитых персонажей стал своеобразным творческим всплеском. Многие понапрасну недооценивают уровень создания костюмов Rolyat. На деле девушка подходит к делу с максимальной самоотдачей, что рождает реалистичные и уникальные образы, вдохновленные множеством тематических выставок, которые Тейлор посещала, когда была моложе.Senyamiku стала настоящей интернет-сенсацией в Китае. Любовь к аниме и косплею перенесли ее в новостные заголовки Tencent QQ — популярного китайского мессенджера, и сделали звездой Tudou — аналога YouTube. На родине ее работы собирают десятки миллионов кликов, а образ Харуки Амами, героини аниме «Идолмастер», закрепили за ней статус одной из самых кавайных богинь среди фанатов.Вот уже 20 с лишним лет Инна Семенова занимается искусством перевоплощения. Цифры говорят сами за себя — настоящая легенда российской косплей-сцены. За это время девушка стала официальным лицом Blizzard, Hi-Rez и Epic Games, забирая награды на крупных фестах. На ее счету свыше 400 образов, реквизита для коллег по цеху и игровых компаний. Драйвовые перформансы, интересные техники и внимание к деталям — это то, что Инна ценит в косплее превыше всего.Элисон Таббита выросла в Орландо, штат Флорида. Ее первым образом стал Джек Воробей. Тогда девушка даже не мечтала стать косплеером, карибский пират был всего лишь костюмом на Хэллоуин. Однако после оглушительного успеха Лайтнинг из Final Fantasy 13 на Megacon дальнейшая карьера девушки была предрешена. Самым ярким и одновременно сложным испытанием стал Эдвард Руки-Ножницы, реалистичность которого поражает. Сама Элисон скромно считает, что просто плыла по течению. Теперь косплей — ее жизнь, а главное желание — заниматься любимым делом и никогда не взрослеть.Еще одна представительница родом с Филиппинских островов росла в семье политика Родольфо Сарросы-младшего. Переодеваться в любимых персонажей манги и аниме Миртл любила со школьной скамьи. В четырнадцать лет она стала полноценным участником косплей-ивентов и завоевала несколько наград у себя на родине. Помимо конкурсных регалий Миртл гордится поступлением в Университет Филиппин на Висайских островах. Только один из десяти абитуриентов получает шанс на обучение, вспоминает девушка. А еще косплеерша является ярой фанаткой футбола, поскольку Илоило, ее родной город, считается футбольной столицей Филиппин.Лиз Кац выросла в Рэндольфе, штат Нью-Джерси, на видеоиграх, фэнтези, комиксах и сайфай-фильмах. О том, что такое косплей, она узнала в возрасте 14 лет, когда впервые примерила на себя образ эльфийки. В 2012 году ее хобби вышло на профессиональный уровень, после получения гран-при на Wondercon. С того момента Лиз Кац закрепилась на YouTube и Twitch. Искренность, энергичность, чудной характер и остроумие девушки стали золотым билетиком в мир косплея и ключом к сердцу поклонников. Весной 2018 года Лиз участвовала в кастинге сериала «По друзьям» от HBO, а в 2019 году снялась на вторых ролях в комедии «Гостевой дом» вместе с Билли Зейном из культового «Титаника» и сериала «Пацаны».Ноэми из США, более известная как Cinnannoe, нашла золотую середину в сфере косплея и модельного бизнеса. Поначалу девушка пыталась зацепить аудиторию гламурными постами в соцсетях, но всеобщее внимание Cinnannoe получила благодаря каткам в Valorant, Minecraft и Genshin Impact на «твиче». Тем не менее косплей стал частью ее успешной карьеры, а образ из манги «Человек-бензопила» — одним из самых ярких его проявлений. Ее путь в качестве модели наглядно демонстрирует преданность своему ремеслу и способность покорить аудиторию с самыми разными интересами. Обладая тонким чутьем на актуальные веяния моды и любовью к играм, Ноэми продолжает очаровывать своих подписчиков яркой личностью и творческим подходом, став одной из самых заметных фигур в мире косплея и соцсетей.