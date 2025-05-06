1440 запускает программу летних стажировок

БЮРО

Российская аэрокосмическая компания БЮРО 1440 открывает набор на первую программу летних стажировок для студентов и выпускников, мечтающих присоединиться к команде космических инженеров для создания сервиса спутниковой связи на базе низкоорбитальной группировки спутников.

Участники программы получат уникальный опыт работы в реальных космических проектах с менторами – сотрудниками БЮРО 1440. Стажеры будут разрабатывать и тестировать ПО для космических аппаратов, участвовать в проектировании архитектуры космической системы, решать задачи проектной баллистики для Центра управления полетами.

В стажировке могут участвовать студенты третьего курса бакалавриата и старше (выпускники, магистры, аспиранты). В этом году программа рассчитана на молодых специалистов в сфере системного программирования и моделирования, разработчиков на C++, Go, Java, Python, программистов на Matlab и программистов-исследователей, а также открыта для перспективных сотрудников в области испытаний и производства. Программа длится 2 месяца и предусматривает полный рабочий день, выбор между офисным и гибридным графиком, а также конкурентную заработную плату.

По итогам стажировки лучшие участники получат возможность продолжить работу в БЮРО 1440. Узнать подробности и подать заявку можно до 25 мая по ссылке.