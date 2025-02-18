14 смартфонов Xiaomi останутся без YouTube. Их точно пора сливать

Артем
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Владельцам моделей с устаревшим Android придется искать другой способ смотреть видео.

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Google прекращает поддержку YouTube в смартфонах Xiaomi на Android 7.1 и ниже. Решение принято из-за появления новых функций, которые не могут работать на устаревших «операционках». Вот список моделей на которых YouTube перестанет работать:

  • Xiaomi Mi 5
  • Xiaomi Mi 5s
  • Xiaomi Mi 5S Plus
  • Xiaomi Mi Max
  • Redmi 4
  • Redmi 4 Prime
  • Redmi 4X
  • Redmi Note 4
  • Redmi Note 4X
  • Redmi Note 5A
  • Redmi Note 5A Prime
  • Xiaomi Mi 6
  • Xiaomi Mi Max 2
  • Redmi 5A


Стоит отметить, что речь идет об официальном приложении. В качестве альтернативы можно использовать сторонние клиенты (NewPipe, Vanced), но их функциональность будет отличаться. Кроме того, использовать альтернативные сервисы или модификации, требующих ввода Google-учетки, следует на свой страх и риск.
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Источник:
Xiaomitime
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Комментарии

kardigan
+3906
kardigan
Ого! Вона как у тебя Фунтиков!
Сегодня в 14:01
#
+111
AID_000874.4d18094fe58242a5bb311a7725ff58d3.1649
Беда то какая, новости гремят о том, что ютуб никому не нужен, все в экстазе от каких-то вк и рутубов ))
Сегодня в 14:53
#
+187
horizon
Тоже новость, он теперь что есть что нет его.....🤣
Сегодня в 15:16
#

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