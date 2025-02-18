14 смартфонов Xiaomi останутся без YouTube. Их точно пора сливать

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Google прекращает поддержку YouTube в смартфонах Xiaomi на Android 7.1 и ниже. Решение принято из-за появления новых функций, которые не могут работать на устаревших «операционках». Вот список моделей на которых YouTube перестанет работать:Стоит отметить, что речь идет об официальном приложении. В качестве альтернативы можно использовать сторонние клиенты (NewPipe, Vanced), но их функциональность будет отличаться. Кроме того, использовать альтернативные сервисы или модификации, требующих ввода Google-учетки, следует на свой страх и риск.