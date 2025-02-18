14 смартфонов Xiaomi останутся без YouTube. Их точно пора сливать

Владельцам моделей с устаревшим Android придется искать другой способ смотреть видео.
- Xiaomi Mi 5
- Xiaomi Mi 5s
- Xiaomi Mi 5S Plus
- Xiaomi Mi Max
- Redmi 4
- Redmi 4 Prime
- Redmi 4X
- Redmi Note 4
- Redmi Note 4X
- Redmi Note 5A
- Redmi Note 5A Prime
- Xiaomi Mi 6
- Xiaomi Mi Max 2
- Redmi 5A
Стоит отметить, что речь идет об официальном приложении. В качестве альтернативы можно использовать сторонние клиенты (NewPipe, Vanced), но их функциональность будет отличаться. Кроме того, использовать альтернативные сервисы или модификации, требующих ввода Google-учетки, следует на свой страх и риск.
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