154 млн — именно столько часов видео посмотрели клиенты билайна с помощью дракона Юнга

Реклама: beeline.ru

С момента запуска Тарифа UP клиенты билайна, выбравшие себе в качестве аппера дракона Юнга, скачали в сумме 135 млн гигабайт интернет-трафика. Это эквивалентно просмотру 154 млн часов видео. В среднем на одного пользователя Юнга пришлось около 24 часов видео в месяц, что подтверждает высокую популярность и востребованность этого аппера.Более половины всех клиентов билайна, использующих Тариф UP, выбрали своим аппером именно Юнга. С его помощью они получают неограниченный доступ к видеоконтенту и дополнительные Гб интернета бесплатно. Общее число пользователей Тарифа UP сегодня составляет 2,46 миллиона человек.Тариф UP представляет собой тариф-конструктор, который позволяет настроить количество минут, гигабайт, SMS под индивидуальные потребности каждого клиента оператора. Главное отличие этого тарифа от других схожих продуктов, представленных на рынке мобильной связи, заключается в возможности усилить его с помощью способностей и суперспособностей апперов — виртуальных помощников, «живущих» в Тарифе UP.Так, например, выполняя задания и накапливать «соты» в приложении билайна, клиенты, выбравшие своим аппером дракона Юнга получают дополнительные 15 Гб интернета в дополнение к своему пакету услуг связи, включающему на старте неограниченное потребление видеоконтента на YouTube и TikTok.Каждый пользователь Тарифа UP имеет возможность дополнительно настроить его под свои потребности, добавив гигабайты, минуты, SMS, а также подключив дополнительные сервисы от билайна и его партнеров.