15 причин дождаться iPhone 15 Pro и не брать iPhone 13 Pro

Процессор. В свежем iPhone 15 Pro будет установлен самый передовой чип Apple A17 — ожидается, что его изготовят по 3-нм техпроцессу. Как следствие, он будет значительно шустрее, чем Apple A15 в iPhone 13 Pro, а энергии ему понадобится меньше.

В свежем iPhone 15 Pro будет установлен самый передовой чип Apple A17 — ожидается, что его изготовят по 3-нм техпроцессу. Как следствие, он будет значительно шустрее, чем Apple A15 в iPhone 13 Pro, а энергии ему понадобится меньше. Порт USB-С. Все инсайды указывают на то, что iPhone 15 Pro всё-таки получит универсальный порт вместо проприетарного Lightning. USB-С в iPhone — это удобно и функционально.

Все инсайды указывают на то, что iPhone 15 Pro всё-таки получит универсальный порт вместо проприетарного Lightning. USB-С в iPhone — это удобно и функционально. Рамка из титана. По слухам, рамка в iPhone 15 Pro будет выполнена из титана вместо нержавеющей стали. Это сделает смартфон несколько легче, но при этом прочнее.

По слухам, рамка в iPhone 15 Pro будет выполнена из титана вместо нержавеющей стали. Это сделает смартфон несколько легче, но при этом прочнее. Кнопка действия. Apple хочет заменить «старый-добрый» флажок на торце iPhone на кастомизируемую кнопку действия — но в 2023 году нововведение настигнет лишь Pro-версии смартфонов.

Apple хочет заменить «старый-добрый» флажок на торце iPhone на кастомизируемую кнопку действия — но в 2023 году нововведение настигнет лишь Pro-версии смартфонов. Dynamic Island. Как многие помнят, Apple заменила «челку» iPhone 13 Pro на «динамический островок» в iPhone 14 Pro — эта особенность будет и в 15-й серии.

Как многие помнят, Apple заменила «челку» iPhone 13 Pro на «динамический островок» в iPhone 14 Pro — эта особенность будет и в 15-й серии. Always-on Display. Это довольно спорное нововведение: с одной стороны, постоянное отображение сервисной информации на экране iPhone может быть удобно, но с другой — пользователи продолжают жаловаться на выгорание OLED-матрицы. В любом случае, выбирать вам; в iPhone 13 Pro нет функции Always-on Display.

Это довольно спорное нововведение: с одной стороны, постоянное отображение сервисной информации на экране iPhone может быть удобно, но с другой — пользователи продолжают жаловаться на выгорание OLED-матрицы. В любом случае, выбирать вам; в iPhone 13 Pro нет функции Always-on Display. Более тонкие рамки. Инсайдеры говорят, что рамки вокруг дисплея iPhone 15 Pro станут еще тоньше, чем в предыдущих моделях.

Инсайдеры говорят, что рамки вокруг дисплея iPhone 15 Pro станут еще тоньше, чем в предыдущих моделях. Автономность. Ожидается, что iPhone 15 Pro будет работать дольше от одного заряда благодаря новому чипу Apple A17 и прочим более энергоэффективным компонентам.

Ожидается, что iPhone 15 Pro будет работать дольше от одного заряда благодаря новому чипу Apple A17 и прочим более энергоэффективным компонентам. Камера. Будущий iPhone 15 Pro получит новый широкоугольный объектив 48 Мп, а еще фронталку с автофокусом, активный режим съемки и так далее. Некоторые инсайдеры говорят, что смартфон получит еще и оптический зум.

Будущий iPhone 15 Pro получит новый широкоугольный объектив 48 Мп, а еще фронталку с автофокусом, активный режим съемки и так далее. Некоторые инсайдеры говорят, что смартфон получит еще и оптический зум. Смартфон без SIM-карты. Начиная с iPhone 14, в линейке Apple появились смартфоны вообще без физической сим-карты. Для кого-то это может стать плюсом, ведь такая модель стоит дешевле, а значит можно сэкономить.

Начиная с iPhone 14, в линейке Apple появились смартфоны вообще без физической сим-карты. Для кого-то это может стать плюсом, ведь такая модель стоит дешевле, а значит можно сэкономить. Оперативная память. По слухам, iPhone 15 Pro оснастят 8 Гб оперативной памяти вместо 6 Гб в текущих флагманах Apple. Большее количество «оперативки» обеспечит лучшую многозадачность и приложения дольше будут оставаться открытыми в фоновом режиме.

По слухам, iPhone 15 Pro оснастят 8 Гб оперативной памяти вместо 6 Гб в текущих флагманах Apple. Большее количество «оперативки» обеспечит лучшую многозадачность и приложения дольше будут оставаться открытыми в фоновом режиме. Wi-Fi 6E. В будущей новинке наконец появится новейший модуль связи Wi-Fi 6E. Он поддерживает более высокую скорость передачи данных и меньшую задержку.

В будущей новинке наконец появится новейший модуль связи Wi-Fi 6E. Он поддерживает более высокую скорость передачи данных и меньшую задержку. Спутниковая связь. В России эта функция пока недоступна, но в перспективе может появиться и у нас. Начиная с iPhone 14, смартфоны Apple позволяют подключаться к спутникам, если пользователю нужно передать сигнал SOS.

В России эта функция пока недоступна, но в перспективе может появиться и у нас. Начиная с iPhone 14, смартфоны Apple позволяют подключаться к спутникам, если пользователю нужно передать сигнал SOS. Обнаружение аварии. Эта функция работает не всегда ожидаемо, но всё же нередко спасает жизни. В iPhone 14 и более новых моделях она присутствует.

Эта функция работает не всегда ожидаемо, но всё же нередко спасает жизни. В iPhone 14 и более новых моделях она присутствует. Новый сотовый модуль. В iPhone 15 Pro будет установлен Qualcomm Snapdragon X70 — он гораздо более стабильный и производительный.

Осенью 2023 года все фанаты Apple с нетерпением ожидают увидеть свежую линейку смартфонов iPhone 15. При этом релиза ждут не только те, кто быстро покупает всё самое новое, но и желающие сэкономить — ведь предыдущие модели смартфонов дешевеют после выхода более новых.Здесь собраны 15 причин не поддаваться искушению приобрести iPhone 13 Pro и всё-таки дождаться iPhone 15 Pro. Может быть, для кого-то они станут решающими.А вы будете ждать iPhone 15 Pro, или возьмете прошлогоднюю модель из соображения экономии?