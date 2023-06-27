15 причин дождаться iPhone 15 Pro и не брать iPhone 13 Pro

Олег

iPhone 13 Pro


Осенью 2023 года все фанаты Apple с нетерпением ожидают увидеть свежую линейку смартфонов iPhone 15. При этом релиза ждут не только те, кто быстро покупает всё самое новое, но и желающие сэкономить — ведь предыдущие модели смартфонов дешевеют после выхода более новых.

Здесь собраны 15 причин не поддаваться искушению приобрести iPhone 13 Pro и всё-таки дождаться iPhone 15 Pro. Может быть, для кого-то они станут решающими.

  • Процессор. В свежем iPhone 15 Pro будет установлен самый передовой чип Apple A17 — ожидается, что его изготовят по 3-нм техпроцессу. Как следствие, он будет значительно шустрее, чем Apple A15 в iPhone 13 Pro, а энергии ему понадобится меньше.
  • Порт USB-С. Все инсайды указывают на то, что iPhone 15 Pro всё-таки получит универсальный порт вместо проприетарного Lightning. USB-С в iPhone — это удобно и функционально.
  • Рамка из титана. По слухам, рамка в iPhone 15 Pro будет выполнена из титана вместо нержавеющей стали. Это сделает смартфон несколько легче, но при этом прочнее.
  • Кнопка действия. Apple хочет заменить «старый-добрый» флажок на торце iPhone на кастомизируемую кнопку действия — но в 2023 году нововведение настигнет лишь Pro-версии смартфонов.
  • Dynamic Island. Как многие помнят, Apple заменила «челку» iPhone 13 Pro на «динамический островок» в iPhone 14 Pro — эта особенность будет и в 15-й серии.
  • Always-on Display. Это довольно спорное нововведение: с одной стороны, постоянное отображение сервисной информации на экране iPhone может быть удобно, но с другой — пользователи продолжают жаловаться на выгорание OLED-матрицы. В любом случае, выбирать вам; в iPhone 13 Pro нет функции Always-on Display.
  • Более тонкие рамки. Инсайдеры говорят, что рамки вокруг дисплея iPhone 15 Pro станут еще тоньше, чем в предыдущих моделях.
  • Автономность. Ожидается, что iPhone 15 Pro будет работать дольше от одного заряда благодаря новому чипу Apple A17 и прочим более энергоэффективным компонентам.
  • Камера. Будущий iPhone 15 Pro получит новый широкоугольный объектив 48 Мп, а еще фронталку с автофокусом, активный режим съемки и так далее. Некоторые инсайдеры говорят, что смартфон получит еще и оптический зум.
  • Смартфон без SIM-карты. Начиная с iPhone 14, в линейке Apple появились смартфоны вообще без физической сим-карты. Для кого-то это может стать плюсом, ведь такая модель стоит дешевле, а значит можно сэкономить.
  • Оперативная память. По слухам, iPhone 15 Pro оснастят 8 Гб оперативной памяти вместо 6 Гб в текущих флагманах Apple. Большее количество «оперативки» обеспечит лучшую многозадачность и приложения дольше будут оставаться открытыми в фоновом режиме.
  • Wi-Fi 6E. В будущей новинке наконец появится новейший модуль связи Wi-Fi 6E. Он поддерживает более высокую скорость передачи данных и меньшую задержку.
  • Спутниковая связь. В России эта функция пока недоступна, но в перспективе может появиться и у нас. Начиная с iPhone 14, смартфоны Apple позволяют подключаться к спутникам, если пользователю нужно передать сигнал SOS.
  • Обнаружение аварии. Эта функция работает не всегда ожидаемо, но всё же нередко спасает жизни. В iPhone 14 и более новых моделях она присутствует.
  • Новый сотовый модуль. В iPhone 15 Pro будет установлен Qualcomm Snapdragon X70 — он гораздо более стабильный и производительный.

А вы будете ждать iPhone 15 Pro, или возьмете прошлогоднюю модель из соображения экономии?

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Роман Лесной
+10
Роман Лесной
Почитал, к меня 13 pro, самолет телефон, все летает куда еще быстрее, я никуда не спешу)
час назад в 22:00
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+118
werder
Почему именно 13 Pro
5 причин дождаться iPhone 15 Pro и не брать iPhone 13 Pro
А не 14 Pro?
час назад в 22:21
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