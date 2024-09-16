15 тысяч поклонников поп-культуры собрал второй Фандом Фест ВКонтакте

«Фестивалю всего два года, а он уже стал одним из главных поп-ивентов страны. Это всё благодаря нашим гостям, которые сделали мероприятие таким крутым. Фестиваль растёт быстрее наших ожиданий, все билеты были распроданы за неделю до ивента. В следующем году мы учтём такой интерес — и сделаем мероприятие масштабнее. До встречи на Фандом Фесте — 2025!» — сообщила генеральный продюсер Фандом Феста ВКонтакте Мария Анисимова.

Второй Фандом Фест ВКонтакте прошёл 14 и 15 сентября на площадке Main Stage в Москве. Билеты были раскуплены за неделю до события. Фестиваль собрал 15 тысяч поклонников разных направлений поп-культуры: косплееров, геймеров, любителей кино, k-pop, комиксов, аниме, видеоигр, киберспорта, дорам, вебтуна и digital-art. Они увидели новинки из мира сериалов, комиксов и кино, послушали k-pop-бэнды, посмотрели на дефиле профессиональных косплееров и прошли мастер-классы от иллюстраторов и художников. Трансляцию фестиваля посмотрели более 5 миллионов раз.Хедлайнерами стали бойз-бэнды BLITZERS и TIOT из Южной Кореи. TIOT подготовили для Фандом Феста особый подарок: исполнили кавер на песню «Любимка» от Niletto на русском языке. Обе группы провели сессии хай-тач — 500 фанатов смогли дать пять своим кумирам. На главной сцене также выступил q-pop-бэнд NOMADS из Казахстана и современный менестрель лампабикт.Издательство BUBBLE анонсировало на Фандом Фесте новый комикс из серии «Майор Гром» — про Диму Дубина, друга главного героя. Актёр Александр Сетейкин, исполняющий эту роль, был одним из ведущих Фандом Феста. Вместе с ним событие вёл Матвей Лыков, сыгравший главного злодея в фильме «Майор Гром: Игра». Ведущими второго дня стали музыкант и стример Никита Сударь и стендап-комик Евгений Чебатков. С гостями фестиваля со сцены пообщались и актёры шоу «Импровизаторы»: Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун провели интерактив со зрителями.На Фандом Фесте презентовали детективный экшен «Красный шёлк» с Милошем Биковичем, Глебом Калюжным, Еленой Подкаминской, Гошей Куценко и Ярославом Могильниковым (Ералашем из «Слова пацана»). На встрече была и китайская актриса Чжэн Ханьи, сыгравшая в фильме главную женскую роль. Она удивила всех хорошим произношением, хотя призналась, что ей нелегко говорить на русском. Актёры Дмитрий Чеботарёв и Катя Червова представили фэнтези-блокбастер «Волшебник Изумрудного города». Гости фестиваля посмотрели презентации фильмов «Стальное сердце» режиссера Карена Оганесяна и «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в главной роли, сказочного блокбастера «Финист. Первый богатырь», сериалов «Наследники. Дар крови», «Подростки в космосе», «Уроки китайского» и «13 клиническая. Начало».Первый раз приехала в Россию одна из главных китайских писательниц в жанре фэнтези Цзюлу Фэйсян. На главной сцене Фандом Феста — эксклюзивно для посетителей — она рассказала о двух новых проектах, которые готовятся к выходу в России: «Путешествие с Фениксом» и «Семь жизней до счастья».В «Фан-лектории» помимо мастер-классов и паблик-токов прошли эксклюзивные показы. На Фандом Фесте прошла российская премьера аниме «Кот-призрак Андзу» — гости увидели его за месяц до официального проката. Эксклюзивно на фестивале показали одну из сцен постапокалиптического экшена «Последний ронин» с Юрием Колокольниковым. В «Фан-лектории» прошла открытая запись подкаста «Фандомные боли», встреча с кастом детективного экшена «Красный шёлк» — Андреем Волгиным и Гошей Куценко, и другие сессии вопросов и ответов с создателями и актёрами самых ожидаемых российских премьер.На главной сцене зрители могли увидеть конкурс косплея и состязание K-pop Cover Dance Champ. Жюри выбрало лучших среди 135 косплееров и 30 танцевальных команд — общий призовой фонд составил 1 000 000 рублей.Впервые на одном фестивале собрались три самые популярные во всём мире игры студии HoYoverse — Genshin Impact, Honkai: Star Rail, Zenless Zone Zero. На главной сцене прошёл конкурс косплея по этим играм. Genshin Impact на совместном с VK Сообществами стенде разыгрывали призы за участие в активностях. У Honkai: Star Rail был свой корнер с официальным мерчем на «Гик-маркете». Zenless Zone Zero расположилась в совместной зоне с VK Play — там гости могли потестировать игру и получить за это сувенир.Участники Фандом Феста играли в любимые видеоигры и настольные игры, фотографировались с косплеерами, закупались мерчем в «Арт-лавке» и общались с участниками «Аллеи авторов» — среди них были косплееры GraysonFin, Armеуеs, Xenon, авторы-иллюстраторы blablacomics, Ales, lunapiq, нитроем и другие.Фандом Фест ВКонтакте проходит второй раз. В прошлом году фестиваль собрал 10 тысяч гостей.