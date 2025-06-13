17 причин дождаться iPhone 17 и даже не смотреть на iPhone 16

Олег

Фото: Weis Studio
Фото: Weis Studio

Несколько дней назад Apple показала нам свою iOS 26, но главный релиз года еще впереди — это линейка iPhone 17. Судя по инсайдам, она выйдет очень разношерстной; модели впервые за долгое время будут существенно отличаться друг от друга по внешнему виду и наполнению. Короче говоря, осенью покупателю точно будет из чего выбрать.

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  • iPhone 17 Air. Совершенно новая модель заменит собой Plus и предложит с нуля созданный супертонкий корпус и компромиссные решения Apple. Говорят, там даже будет уменьшенный Dynamic Island. Это однозначно интереснее, чем брать сейчас скучный iPhone 16 Plus.
  • Алюминий. Все модели 17-й линейки получат алюминиевую раму. Модели Pro и Pro Max впервые в истории откажутся от титана и стали. Фактически Apple унифицирует материалы. По идее, алюминий должен снизить вес iPhone, а может быть и цену.
  • Блок камер. В 2025 году ожидается полный масштабный редизайн задней панели iPhone 17 Pro и 17 Pro Max. Модуль камер из квадратного станет продолговатым с ассиметрией, а вместо стеклянного островка будет алюминиевый. Да и вся задняя крышка будет комбинированной из стекла и алюминия. Базовые 17-ки такого не получат.
iPhone 17 Pro
  • Дисплеи. В iPhone 17 увеличится дисплей вслед за 16 Pro — вместо 6,1 дюйма будет 6,3 дюйма. При этом iPhone 17 Air получит совершенно новую для айфонов диагональ около 6,6 дюйма.
  • ProMotion. Ожидается, что вся линейка айфонов будет оснащена дисплеями с поддержкой 120 Гц и технологией ProMotion. Здесь слухи противоречивы: некоторые инсайдеры пророчат базовым айфонам 90 Гц вместо 120, а другие — только 120 Гц без ProMotion. Посмотрим.
  • Чип Wi-Fi 7. Это будет микросхема собственной разработки Apple, который позволит устройству работать в диапазонах 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц одновременно.
  • Телевик. Он наконец получит разрешение 48 Мп, но только на iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.
  • Запись видео. Айфоны научатся снимать видео в 8К. Для просмотра контента такое разрешение не особо практично, но его точно оценят те, кто снимает для соцсетей: исходные 8К позволят делать кроп до 4К без потери качества на выходе.
  • Фронталка. Селфи-камера станет 24-мегапиксельной, причем во всей линейке. Сейчас на айфонах 12 Мп пятилинзовая фронталка, а в будущем линз станет 6.
  • Антиблик. Что-то совершенно новое: дисплеи всей 17-й линейки будут покрыты специальным антибликовым напылением. В качестве дополнительного эффекта оно также повысит устойчивость к царапинам.
  • Память. Говорят, что 17 Pro и 17 Pro Max будут иметь 12 Гб оперативной памяти, а базовые модели — 8 Гб. Сейчас это 8 Гб у всех 16-х айфонов.
  • Dynamic Island. Он может стать меньше по ширине благодаря «металинзе» Face ID. Сканер лица удастся разместить под другим углом, что уменьшит занимаемое им пространство.
Фото: Apple
Фото: Apple
  • Новый чип. Это будет Apple A19 и A19 Pro для базовых и Pro-моделей соответственно. Есть вероятность, что iPhone 17 получат A18, но шансов мало. Чипы будут более производительными и энергоэффективными.
  • Охлаждение. Говорят, что впервые в истории iPhone получат испарительную камеру для более эффективного охлаждения процессора. Похоже, что ее получат все модели 17-й линейки.
  • Обратная Qi-зарядка. Она появится на 17 Pro и 17 Pro Max — пользователи смогут заряжать часы и наушники, просто приложив их к задней панели смартфона.
  • Аккумулятор. Он станет больше в размерах и по объему, но точных значений мАч пока нет. Инсайдер говорит, что толщина 17 Pro Max немного будет больше, чем у предшественника.
  • MagSafe. В нем появится технология Qi 2.2, позволяющая заряжать устройство с мощностью до 50 ватт. Не факт, что Apple разрешит максимальную мощность зарядки, но она вполне может увеличиться с 25 до 30-35.

Еще одна бонусная причина дождаться iPhone 17 — предыдущие модели станут дешевле, а значит можно будет приобрести их со скидкой. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+7
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Всем доброго дня моё моё мнение за всю историю Apple первая модель с отвратительным дизайном я останусь лучше на 16-м Максе
2 часа назад в 12:10
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+94
Gntlmn Mthfcng
Главное что б в 17pro сделали в базе 256 гб по прежнему прайсу 999$
час назад в 13:18
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Anatoly076
+327
Anatoly076
Блок камер как-будто тоже сделали в рамках «санкций» — куда теперь клеить банковский стикер?! 🤔
3 минуты назад
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