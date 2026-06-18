17 продуктов, которые Apple похоронит с релизом iOS 27

MacBook Pro (13 дюймов, 2020 г);

MacBook Pro (16 дюймов, 2019 г);

iMac (2020 г);

Mac Pro (2019 г).

iPad Pro 12,9 дюймов (3-го поколения);

iPad Pro 11 дюймов (1-го поколения);

iPad (8-го поколения);

iPad mini 5;

iPad Air 3.

Apple Watch Ultra;

Apple Watch Series 8;

Apple Watch Series 7;

Apple Watch Series 6;

Apple Watch SE (2-го поколения).

Apple TV 4K (1-го поколения);

Apple TV HD.

Во время трансляции WWDC 2026 Apple гордо заявила, что iOS 27 совместима со всеми теми же iPhone, что и предыдущая версия. Даже с iPhone 11! Но почти все остальные программные платформы в этом году прекратят поддержку кучи всё ещё работающих устройств. Собрали полный список из 17 продуктов, которые больше не поддерживаются в macOS Golden Gate, iPadOS 27, watchOS 27 и tvOS 27.Как правило, каждый год новые версии программного обеспечения Apple теряют совместимость с несколькими старыми устройствами. Но в этом поколении мы потеряли нереально большую группу продуктов. Странно, учитывая, что смартфны этой проблемы избежали.Mac, которые не получат macOS Golden Gate:iPad, на которых не будет iPadOS 27:Модели Apple Watch, на которых не появится watchOS 27:Apple TV, которые остались без tvOS 27:Бонус — самый нелепый продукт Apple, который компания похоронила спустя всего 2 года:Подсвечиваемая по краям экрана Siri с Apple Intelligence. Теперь она Siri AI и в Dynamic Island.Только iOS 27 и HomePod 27 поддерживают полный набор устройств, совместимых с обновлениями OS 26 прошлого года.