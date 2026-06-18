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17 продуктов, которые Apple похоронит с релизом iOS 27

Фархад


Во время трансляции WWDC 2026 Apple гордо заявила, что iOS 27 совместима со всеми теми же iPhone, что и предыдущая версия. Даже с iPhone 11! Но почти все остальные программные платформы в этом году прекратят поддержку кучи всё ещё работающих устройств. Собрали полный список из 17 продуктов, которые больше не поддерживаются в macOS Golden Gate, iPadOS 27, watchOS 27 и tvOS 27.

Как правило, каждый год новые версии программного обеспечения Apple теряют совместимость с несколькими старыми устройствами. Но в этом поколении мы потеряли нереально большую группу продуктов. Странно, учитывая, что смартфны этой проблемы избежали.

Mac, которые не получат macOS Golden Gate:
  • MacBook Pro (13 дюймов, 2020 г);
  • MacBook Pro (16 дюймов, 2019 г);
  • iMac (2020 г);
  • Mac Pro (2019 г).


iPad, на которых не будет iPadOS 27:
  • iPad Pro 12,9 дюймов (3-го поколения);
  • iPad Pro 11 дюймов (1-го поколения);
  • iPad (8-го поколения);
  • iPad mini 5;
  • iPad Air 3.

Модели Apple Watch, на которых не появится watchOS 27:
  • Apple Watch Ultra;
  • Apple Watch Series 8;
  • Apple Watch Series 7;
  • Apple Watch Series 6;
  • Apple Watch SE (2-го поколения).


Apple TV, которые остались без tvOS 27:
  • Apple TV 4K (1-го поколения);
  • Apple TV HD.


Бонус — самый нелепый продукт Apple, который компания похоронила спустя всего 2 года:



Подсвечиваемая по краям экрана Siri с Apple Intelligence. Теперь она Siri AI и в Dynamic Island.

Только iOS 27 и HomePod 27 поддерживают полный набор устройств, совместимых с обновлениями OS 26 прошлого года.
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