18 нововведений iOS 16.4, которых никто не заметил

Несколько дней назад Apple выпустила первую бета-версию iOS 16.4. Мы уже рассказывали о нескольких новых функциях и изменениях в ней, но в этом тексте будут собраны все нововведения, на которые большинство пользователей не обратило внимания.
- 31 новый эмодзи. Всего в iOS 16.4 добавлен 21 новый эмодзи, но если посчитать вариации каждого из них (например, с цветом кожи), то всего получается 31.
- Темный режим для чтения текстовых файлов в Safari.
- Push-уведомления для веб-приложений. Более подробно мы рассказали об этом в отдельном материале.
- Добавление веб-приложений на рабочий стол из других браузеров. Ранее Apple ограничивала выбор лишь Safari, но теперь веб-приложения на домашний экран можно добавлять из Chrome, Edge и Firefox.
- Закладки веб-страниц на главном экране открываются в браузере, установленном по умолчанию. Ранее они всегда открывались в Safari.
- Значки веб-приложений и закладок на хоумскрине стали выглядеть лучше. Когда у сайта нет иконки, iOS больше не размещает в иконке скриншот страницы; теперь в качестве иконки будет выступать первая буква сайта на цветном фоне.
- 9 новых действий в приложении «Команды». Пригодится любителям конструировать команды вручную. Среди новых: автоответ на вызов, поиск книг, блокировка экрана, изменение статуса AirDrop, вкл/выкл Always-On Display и так далее.
- Выбор иконки приложения вручную при запуске через «Команды». Ранее значок выставлялся автоматически.
- Раздел «Каналы» в приложении «Подкасты», а также несколько новых настроек воспроизведения.
- Новая архитектура управления устройствами умного дома.
- Новый раздел для установки бета-версий iOS. Теперь можно запросто выбрать, какую сборку получать, и делать ли это вообще.
- Быстрый доступ к профилю в Apple Music.
- Новый раздел об AppleCare. Его можно найти в «Настройках» → «Основные» → «Об этом устройстве» → «Гарантия».
- 18 новых руководств пользователя в приложении «Советы».
- Новые настройки в «Универсальном доступе» для просмотра видео.
- Автоматическое включение/выключение Always-on Display при настройке «Фокусировки». Ранее мы рассказывали, как эта функция убережет OLED-дисплей iPhone от выгорания.
- Адрес сайта Apple с пояснениями на экране блокировки iPhone теперь отображается после 10 неверных попыток ввода пароля.
- Свайп на русской и украинской клавиатуре.
Ждете еще каких-то улучшений в iOS 16.4? Поделитесь в комментариях.
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