18 причин купить Apple Watch Series 10 вместо Series 9

Не прошло и недели с сентябрьской презентации Apple, а новинки (в том числе Apple Watch Series 10) уже успели раскритиковать все кому не лень — и даже мы сами. Однако как бы ни были бедны новые часы на нововведения, некоторое их количество всё-таки наберется. MacRumors собрал все отличия 10-го поколения Apple Watch от прошлогодней модели:
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А вот разница в размерах во всех измерениях:
Как видно, различия между моделями всё же имеются, и с учетом той же самой цены новые Series 10 действительно стали лучше и привлекательнее, хоть и не навели вау-эффекта в честь юбилея линейки. Несмотря на то, что Apple Watch Series 9 еще какое-то время будут продаваться из остатков, есть много причин выбирать именно свежую модель.