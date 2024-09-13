18 причин купить Apple Watch Series 10 вместо Series 9

А вот разница в размерах во всех измерениях:Как видно, различия между моделями всё же имеются, и с учетом той же самой цены новые Series 10 действительно стали лучше и привлекательнее, хоть и не навели вау-эффекта в честь юбилея линейки. Несмотря на то, что Apple Watch Series 9 еще какое-то время будут продаваться из остатков, есть много причин выбирать именно свежую модель.