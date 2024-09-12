+18: YouTube рекламирует порно и вебкам-девушек без цензуры

Артем
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Откровенные ролики выскакивают рандомно при просмотре «шортсов» и предлагают скачать приложение в App Store и Google Play. На это обратили внимание пользователи Reddit.

Известно, что YouTube крайне строго подходят к демонстрации наготы на своей платформе, однако уже несколько дней пользователи YouTube Shorts жалуются обнаженных девушек в своей ленте. При этом ни действия, ни причинные места никак не подвергаются цензуре. 

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Пикантные дамы предлагают тапнуть на INSTAL и скачать в App Store или Google Play приложение, которое маскируется под безобидную игрушку для двоих. В описании перечисляются игровые активности без какого-либо намека на интим, но крайне расплывчатыми формулировками. Можно предположить, что ролики специально смонтировали и залили на Reddit, чтобы привлечь внимание к продукту, если бы не отзыв одного из скачавших.
Комментарий подтверждает, что в приложении предлагают общаться с вебкам-моделями и распространяется через YouTube Shorts. Игрушка для взрослых до сих пор находиться в App Store и занимает 15-е место в категории «Образ жизни». В Google Play ее уже нет.

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Источник:
Reddit
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Комментарии

Dmitriy
+1145
Dmitriy
Ну потом Еврокомиссия постановит, что цензура на титьки нарушает права дрочеров....
33 минуты назад
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