+18: YouTube рекламирует порно и вебкам-девушек без цензуры

Откровенные ролики выскакивают рандомно при просмотре «шортсов» и предлагают скачать приложение в App Store и Google Play. На это обратили внимание пользователи Reddit.
Известно, что YouTube крайне строго подходят к демонстрации наготы на своей платформе, однако уже несколько дней пользователи YouTube Shorts жалуются обнаженных девушек в своей ленте. При этом ни действия, ни причинные места никак не подвергаются цензуре.
Пикантные дамы предлагают тапнуть на INSTAL и скачать в App Store или Google Play приложение, которое маскируется под безобидную игрушку для двоих. В описании перечисляются игровые активности без какого-либо намека на интим, но крайне расплывчатыми формулировками. Можно предположить, что ролики специально смонтировали и залили на Reddit, чтобы привлечь внимание к продукту, если бы не отзыв одного из скачавших.
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