1 000 000 руб. 7 копеек за тишину: KChTZ повысил цену на худи, которое блокирует сотовую связь

Российский бренд дизайнерской одежды KChTZ повысил стоимость худи из коллекции PARANOIA, которое не пропускает сотовую связь. Такая роскошь теперь стоит 1 000 000 руб. 7 копеек.Худи сделано из 100% покрытого серебром волокна — экранирующей ткани, которая не пропускает волны сотовой связи. Материал худи позволяет владельцу оставаться наедине с собой, реализуя желание сохранять статус «вне зоны доступа».





Это настоящая экологично-цифровая модель, так как она позволяет сокращать экранное время, избавляя от необходимости включать или выключать авиарежим на смартфоне. Благодаря приятному серебристому цвету, модель можно сочетать с различными стилистическими решениями и образами. Предложение доступно всего в трех единицах — размерах S, M и XXL.



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