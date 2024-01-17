1 000 000 руб. 7 копеек за тишину: KChTZ повысил цену на худи, которое блокирует сотовую связь

Александр


Российский бренд дизайнерской одежды KChTZ повысил стоимость худи из коллекции PARANOIA, которое не пропускает сотовую связь. Такая роскошь теперь стоит 1 000 000 руб. 7 копеек.

Худи сделано из 100% покрытого серебром волокна — экранирующей ткани, которая не пропускает волны сотовой связи. Материал худи позволяет владельцу оставаться наедине с собой, реализуя желание сохранять статус «вне зоны доступа».



Это настоящая экологично-цифровая модель, так как она позволяет сокращать экранное время, избавляя от необходимости включать или выключать авиарежим на смартфоне. Благодаря приятному серебристому цвету, модель можно сочетать с различными стилистическими решениями и образами. Предложение доступно всего в трех единицах — размерах S, M и XXL.

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