«Яндекс Маркет» заплатил покупателю 1,5 млн рублей за телевизор с трещиной

«Лига юристов» рассказала о неудачной покупке телевизора, которая разрешилась в пользу покупателя с более чем приятным бонусом. Телевизор оказался повреждённым, дело дошло до суда, и суд встал на сторону потребителя.
В 2022 году гражданин Н. из Санкт-Петербурга купил на «Яндекс Маркете» телевизор LG за 392 тысячи рублей, вскрыл его через две недели после получения и обнаружил трещину на экране. Он обратился к маркетплейсу с просьбой забрать товар и вернуть деньги, получил отказ и спустя месяц подал иск в Сестрорецкий районный суд города Санкт-Петербурга .
«Яндекс Маркет» обосновал отказ тем, что с момента покупки прошло более 15 дней, в течение которых можно требовать возврат средств за технически сложный товар, а трещина на экране носит эксплуатационный характер, и такой недостаток подлежит устранению в рамках ремонта.
Суд не согласился с доводами «Яндекс Маркета». Он выяснил, что юристы маркетплейса неправильно посчитали даты, и в действительности покупатель обратился за возвратом денег в последний день 15-дневного срока. Истец также привёл в суд свидетелей (тестя и работника, проводившего ремонт в доме), они подтвердили, что упаковка не была повреждена, телевизор не падал и оказался дефектным сразу после распаковки. Суд поверил их показаниям, а у «Яндекс Маркета» не оказалось доводов, которые могли бы доказать обратное. Суд также указал на то, что покупатель вернул телевизор продавцу и к моменту вынесения решения более полугода не мог пользоваться ни товаром, ни уплаченными за него денежными средствами.
Суд обязал «Яндекс Маркет» выплатить покупателю 939 тысяч рублей, а также 1% от стоимости товара за каждый день просрочки выполнения требования возврата денег вплоть до дня фактического зачисления средств на его счёт. Решение суда не оспаривалось и вступило в силу. Если «Яндекс Маркет» не станет затягивать его исполнение, покупатель получит около полутора миллионов рублей, а если будет медлить, то ещё больше.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым