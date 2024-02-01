1 февраля — «День смены пароля». Вот как правильно отметить этот праздник

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Сегодня, 1 февраля, в мире отмечается необычный праздник «День смены пароля». Изначально его придумали для того, чтобы напоминать всем о безопасности и о том, как важно придумывать и хранить пароли правильно.



Многие слышали о существовании баз данных с паролями миллионов пользователей сети. Они составляются из утечек крупных и мелких онлайн-ресурсов. С большой долей вероятности, в этих базах есть и ваши пароли, а значит злоумышленники могут их использовать для попытки взлома ваших аккаунтов. Так что наилучшим решением будет смена паролей, а подходящим поводом — соответствующий праздник.



