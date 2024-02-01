1 февраля — «День смены пароля». Вот как правильно отметить этот праздник

Олег

Пароли
Фото: Unsplash


Сегодня, 1 февраля, в мире отмечается необычный праздник «День смены пароля». Изначально его придумали для того, чтобы напоминать всем о безопасности и о том, как важно придумывать и хранить пароли правильно.

Многие слышали о существовании баз данных с паролями миллионов пользователей сети. Они составляются из утечек крупных и мелких онлайн-ресурсов. С большой долей вероятности, в этих базах есть и ваши пароли, а значит злоумышленники могут их использовать для попытки взлома ваших аккаунтов. Так что наилучшим решением будет смена паролей, а подходящим поводом — соответствующий праздник.

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Однако менять пароль тоже нужно правильно. Просто переписать один символ — не значит обезопасить себя от взлома и утечек. В этой ситуации всегда приходится выбирать между комфортом (хорошо знакомым или легким паролем) и безопасностью (уникальным, длинным, надежным и неудобным паролем). Каждый находит середину по-своему, однако у экспертов по кибербезопасности есть общие рекомендации по составлению более-менее безопасного пароля.

  • Минимум 10 символов
  • Отсутствие последовательностей букв или цифр
  • Уникальность пароля для каждого отдельного сервиса
  • Использование букв, цифр и символов сразу.
Чтобы легче запомнить пароль, можно попробовать придумать ассоциацию его с предметом, местом или событием. А еще лучше — используйте менеджеры паролей. Нативная «Связка ключей» от Apple отлично подходит для этой цели. 

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