+1 причина срочно установить macOS Tahoe 26.1

Фархад

macOS

В обновлении macOS Tahoe 26.1, вышедшем 4 ноября, компания Apple добавила небольшое, но заметное улучшение в Spotlight. Теперь можно управлять историей буфера обмена для Spotlight, который заменил Launchpad.

Раньше Spotlight мог опционально хранить содержимое буфера обмена до восьми часов, но последнее обновление расширяет эту гибкость тремя вариантами: 30 минут, 8 часов или 7 дней. Также появилась новая кнопка «Очистить историю буфера обмена» в разделе Spotlight в «Системных настройках». Там пользователи могут вручную удалять сохранённые данные буфера обмена, не очищая всю историю поиска Spotlight.

Это нововведении однозначно понадобится всем, кто хочет более точно контролировать срок хранения потенциально конфиденциальной информации в Spotlight.

Отметим, что сама Apple не упомянула об этом изменении в заметках к выпуску macOS 26.1.
