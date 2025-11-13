Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

1Password научился разблокироваться автоматически на Mac и Windows-ПК

Фархад

1pass

Разработчики популярного приложения для хранения паролей 1Password анонсировали обновлённую систему разблокировки для macOS и Windows, которая позволяет приложению автоматически открываться при разблокировке устройства пользователем.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Благодаря новой опции 1Password больше не требует разблокировки, после входа в операционную систему. Для этого пользователю достаточно аутентифицироваться с помощью Face ID, Touch ID, PIN-кода или системного пароля. До этого приложение автоматически блокировалось после бездействия, а пользователям приходилось вводит пароли при каждом его запуске.

В 1Password заявили, что эта функция опциональна и является частью более широкого обновления, включающего новые настройки безопасности, которые определяют частоту блокировки приложения. Стоит отмтеить, что мобильные версии утилиты уже поддерживают аналогичную разблокировку на основе устройства, хотя приложение автоматически разблокируется только при использовании девайса в течение последних 10 минут.
1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
В macOS Tahoe 26.2 появились кольцевые лампы для подсветки во время видеозвонков
Вышли вторые бета-версии iOS 26.2 для разработчиков
Apple починила анимации Liquid Glass в бете iOS 26.2

Рекомендации

Рекомендации

Мессенджер MAX получил функцию, которой нет и никогда не будет в Telegram и WhatsApp
«Сбербанк» запустил полный аналог Apple Pay
Мессенджер MAX получил долгожданную опцию, которую запрещено внедрять в Telegram и WhatsApp
Стало известно, кому выгодны постоянные отключения мобильного интернета по всей стране

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

0
Autechre
Кому они нужны после того как кинули старых пользователей (те что заплатили фулпрайс). Особенно теперь, после выхода приложения пароли под ios.
час назад в 21:58
#
+7
igadkiya Autechre
Я тоже пересел на Bitwarden. Подписки на софт — зло, если только софт не нужен на короткое время (протестировать или под конкретный проект).
час назад в 22:17
#