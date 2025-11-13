1Password научился разблокироваться автоматически на Mac и Windows-ПК







Разработчики популярного приложения для хранения паролей 1Password анонсировали обновлённую систему разблокировки для macOS и Windows, которая позволяет приложению автоматически открываться при разблокировке устройства пользователем.

Благодаря новой опции 1Password больше не требует разблокировки, после входа в операционную систему. Для этого пользователю достаточно аутентифицироваться с помощью Face ID, Touch ID, PIN-кода или системного пароля. До этого приложение автоматически блокировалось после бездействия, а пользователям приходилось вводит пароли при каждом его запуске.В 1Password заявили, что эта функция опциональна и является частью более широкого обновления, включающего новые настройки безопасности, которые определяют частоту блокировки приложения. Стоит отмтеить, что мобильные версии утилиты уже поддерживают аналогичную разблокировку на основе устройства, хотя приложение автоматически разблокируется только при использовании девайса в течение последних 10 минут.