200 отжиманий, аниме и родина Дубай: о чем говорили Дуров и Карлсон





Основатель Telegram Павел Дуров, который сейчас находится под судебным надзором во Франции по делу об отказе Основатель Telegram Павел Дуров, который сейчас находится под судебным надзором во Франции по делу об отказе Telegram сотрудничать с властями страны, вновь дал часовое интервью Такеру Карлсону. Он рассказал о процессе задержания в Париже, условиях в камере, величие Telegram, воспоминаниях о Советском Союзе и многом другом. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Я был потрясен

В других странах меня сопровождали кортежи как гостя у глав государств

200 отжиманий и приседаний каждое утро

Я спрашивал полицию, почему они не используют предусмотренные законом механизмы. Ответа не последовало

Я люблю Францию, ее культуру и язык

Все, кроме правды

Не понимаю, в чем меня обвиняют

Telegram никогда не передавал личные данные

Многие функции придуманы именно в Telegram

Советский Союз догнал меня

В моем телефоне даже не было сим-карты

Надеюсь снова поехать в мою родную страну — Дубай

Полная версия беседы Павла Дурова и Такера Карлсона

В августе прошлого года я прибыл в Париж. В аэропорту меня встретила полиция, задали несколько вопросов и попросили пройти с ними. Я решил, что это просто меры безопасности, связанные с Олимпийскими и Паралимпийскими играми. Все казалось слегка странным. Моя девушка Юлия сильно волновалась и спрашивала, все ли в порядке. Я успокоил ее: все хорошо — ведь мы во Франции. Но затем мне зачитали список обвинений — около шестнадцати пунктов, состоящих из разных преступлений. Я был потрясен. Я никогда не был связан с преступным миром и не имел судимостей. Мы в Telegram всегда придерживались высоких стандартов. Тогда я понял, что обвинения связаны не со мной, а с тем, как люди используют созданное Telegram, аудитория которого сейчас насчитывает около 1 млрд пользователей.Меня посадили в машину, сопровождаемую кортежем полицейских с сиренами. Это было иронично, ведь в других странах меня сопровождали кортежи как гостя у глав государств. Здесь все выглядело похоже, но причина была другая. У меня забрали телефон, и я не мог связаться ни с кем, кроме моего помощника, Я попросил его найти адвокатов и проинформировать друзей. Затем провел четыре дня под стражей в здании, предположительно таможне, где мне задавали множество странных вопросов.Я думал, что произошла ошибка. Вскоре стало ясно, что все серьезно — меня не отпускали. Меня держали в камере площадью около семи квадратных метров, без окон, с бетонными стенами. Узкая кровать, тонкий, как коврик для йоги, матрас, не было подушки, свет мигал — было некомфортно. Дверь была заперта, и я находился фактически в одиночной камере. Тем не менее для меня сделали исключение и предоставляли нормальную еду: я не ем мясо и фастфуд, так что кормили рыбой. Этого было достаточно, чтобы делать по 200 отжиманий и приседаний каждое утро — замена спортзалу. С юридической точки зрения это не было тюрьмой.Я полагал, что причиной задержания стала обеспокоенность отсутствием реакции Telegram на судебные запросы из Франции. Однако это было не так — мы с командой Telegram не получали ни одного юридически обязательного запроса от французских властей. Я спрашивал полицию, почему они не используют предусмотренные законом механизмы, например, процедуру по Закону о цифровых услугах. Мне ничего не ответили.Это было беспрецедентно. Я гражданин Франции. Хотя я родом из другой страны, я легально получил гражданство, после нескольких лет ожидания и сдачи экзамена по французскому. Я люблю Францию, ее культуру и язык. Все, что произошло, можно было бы решить иначе.Находясь под стражей, я узнал, что мой арест освещают все СМИ. Один из полицейских сказал, что многие меня поддерживают. Тогда я спросил: «А что пишут газеты?» — и он ответил: «Все, кроме правды». Тогда мне стало по-настоящему страшно.Если честно, я до сих пор не понимаю, в чем меня обвиняют. Сначала утверждали, что команда Telegram не ответили на юридические запросы и якобы являемся соучастниками. Но, во-первых, мы не получали таких запросов, а во-вторых, такое широкое толкование соучастия не укладывается в рамки французского права. Адвокаты говорят, что ситуация беспрецедентна.Этот случай влияет не только на репутацию Telegram, но и на имидж Франции как правового государства. Если вы хотите доступ к персональным данным, это должно происходить строго по закону. Telegram никогда не передавал личные данные, даже государствам. В странах, где от нас этого требуют, мы просто прекращаем предоставление услуг.Если взглянуть на рынок мобильных мессенджеров сегодня, Telegram — это второе по популярности приложение в мире, уступающее только одному, которое вы, вероятно, знаете. Но не это главное. Многие функции, которые сейчас считаются стандартом в мессенджерах, изначально были придуманы именно в Telegram. Позже они были заимствованы другими платформами. Мы даже составили список из примерно 100 таких функций — и речь идет не о мелочах, а об основах интерфейса и взаимодействия, которые уже воспринимаются как само собой разумеющееся.Лозунг Франции — свобода, равенство, верно? Это именно то, во что я верю. Для людей, выросших в Советском Союзе, как и я, Западная Европа всегда ассоциировалась со свободой и правами человека. Поэтому ситуация стала для меня шоком. Переводчица, которая была с нами четыре дня, также эмигрировала из СССР. В какой-то момент она сказала: «Я уехала из Советского Союза ради свободы, а теперь он догнал меня здесь». Меня это поразило. Позже я понял ее реакцию. Она знала, что значит жить без свободы слова и рыночной экономики. Люди, пережившие это, остро чувствуют даже малейшие признаки отката. В детстве в СССР у нас было три телеканала, и все показывали передачи о коммунизме. В магазинах — два вида мороженого. А потом я попал в Италию и увидел сто каналов с мультфильмами «Диснея» и японское аниме. На прилавках было двести видов мороженого. Это намного лучше, чем в Советском Союзе.Я не пользуюсь телефоном. Его изъяли во Франции, но и до этого он мне был не нужен. В моем телефоне даже не было сим-карты. Я использовал его для тестирования обновлений Telegram, хотя бы пару раз в неделю. Но в остальное время я стараюсь держаться от телефона подальше. Он отвлекает, мешает сосредоточиться и, на мой взгляд, может вредить личной жизни. Мне проще работать с ноутбуком или iPad. Там я делаю заметки, общаюсь с командой, занимаюсь делами. Телефон легко «засасывает» в бесконечную ленту короткого контента, отнимая время и внимание. Я сознательно отказался от его использования.Не знаю точно, когда снимут ограничения. Надеюсь, позже в этом году мне разрешат поехать в мою родную страну — Дубай, к семье. Возможно, после я вернусь во Францию на отдых. Я провел здесь восемь месяцев и не собираюсь бежать. Все должно завершиться. Суд может занять еще годы. Но жить во Франции все это время — это абсурд. Скорее всего, уже скоро я смогу вновь свободно путешествовать.Вскоре после задержания Дурова суд освободил его под залог в 5 млн евро, но запретил покидать страну. Несколько месяцев назад миллиардеру все же разрешили на короткое время вернуться в Дубай.