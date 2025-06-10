200 отжиманий, аниме и родина Дубай: о чем говорили Дуров и Карлсон

Артем
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Основатель Telegram Павел Дуров, который сейчас находится под судебным надзором во Франции по делу об отказе Telegram сотрудничать с властями страны, вновь дал часовое интервью Такеру Карлсону. Он рассказал о процессе задержания в Париже, условиях в камере, величие Telegram, воспоминаниях о Советском Союзе и многом другом.

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Я был потрясен

В августе прошлого года я прибыл в Париж. В аэропорту меня встретила полиция, задали несколько вопросов и попросили пройти с ними. Я решил, что это просто меры безопасности, связанные с Олимпийскими и Паралимпийскими играми. Все казалось слегка странным. Моя девушка Юлия сильно волновалась и спрашивала, все ли в порядке. Я успокоил ее: все хорошо — ведь мы во Франции. Но затем мне зачитали список обвинений — около шестнадцати пунктов, состоящих из разных преступлений. Я был потрясен. Я никогда не был связан с преступным миром и не имел судимостей. Мы в Telegram всегда придерживались высоких стандартов. Тогда я понял, что обвинения связаны не со мной, а с тем, как люди используют созданное Telegram, аудитория которого сейчас насчитывает около 1 млрд пользователей.

В других странах меня сопровождали кортежи как гостя у глав государств

Меня посадили в машину, сопровождаемую кортежем полицейских с сиренами. Это было иронично, ведь в других странах меня сопровождали кортежи как гостя у глав государств. Здесь все выглядело похоже, но причина была другая. У меня забрали телефон, и я не мог связаться ни с кем, кроме моего помощника, Я попросил его найти адвокатов и проинформировать друзей. Затем провел четыре дня под стражей в здании, предположительно таможне, где мне задавали множество странных вопросов.

200 отжиманий и приседаний каждое утро

Я думал, что произошла ошибка. Вскоре стало ясно, что все серьезно — меня не отпускали. Меня держали в камере площадью около семи квадратных метров, без окон, с бетонными стенами. Узкая кровать, тонкий, как коврик для йоги, матрас, не было подушки, свет мигал — было некомфортно. Дверь была заперта, и я находился фактически в одиночной камере. Тем не менее для меня сделали исключение и предоставляли нормальную еду: я не ем мясо и фастфуд, так что кормили рыбой. Этого было достаточно, чтобы делать по 200 отжиманий и приседаний каждое утро — замена спортзалу. С юридической точки зрения это не было тюрьмой.

Я спрашивал полицию, почему они не используют предусмотренные законом механизмы. Ответа не последовало

Я полагал, что причиной задержания стала обеспокоенность отсутствием реакции Telegram на судебные запросы из Франции. Однако это было не так — мы с командой Telegram не получали ни одного юридически обязательного запроса от французских властей. Я спрашивал полицию, почему они не используют предусмотренные законом механизмы, например, процедуру по Закону о цифровых услугах. Мне ничего не ответили.

Я люблю Францию, ее культуру и язык

Это было беспрецедентно. Я гражданин Франции. Хотя я родом из другой страны, я легально получил гражданство, после нескольких лет ожидания и сдачи экзамена по французскому. Я люблю Францию, ее культуру и язык. Все, что произошло, можно было бы решить иначе.

Все, кроме правды

Находясь под стражей, я узнал, что мой арест освещают все СМИ. Один из полицейских сказал, что многие меня поддерживают. Тогда я спросил: «А что пишут газеты?» — и он ответил: «Все, кроме правды». Тогда мне стало по-настоящему страшно.

Не понимаю, в чем меня обвиняют

Если честно, я до сих пор не понимаю, в чем меня обвиняют. Сначала утверждали, что команда Telegram не ответили на юридические запросы и якобы являемся соучастниками. Но, во-первых, мы не получали таких запросов, а во-вторых, такое широкое толкование соучастия не укладывается в рамки французского права. Адвокаты говорят, что ситуация беспрецедентна.

Telegram никогда не передавал личные данные

Этот случай влияет не только на репутацию Telegram, но и на имидж Франции как правового государства. Если вы хотите доступ к персональным данным, это должно происходить строго по закону. Telegram никогда не передавал личные данные, даже государствам. В странах, где от нас этого требуют, мы просто прекращаем предоставление услуг.

Многие функции придуманы именно в Telegram

Если взглянуть на рынок мобильных мессенджеров сегодня, Telegram — это второе по популярности приложение в мире, уступающее только одному, которое вы, вероятно, знаете. Но не это главное. Многие функции, которые сейчас считаются стандартом в мессенджерах, изначально были придуманы именно в Telegram. Позже они были заимствованы другими платформами. Мы даже составили список из примерно 100 таких функций — и речь идет не о мелочах, а об основах интерфейса и взаимодействия, которые уже воспринимаются как само собой разумеющееся.

Советский Союз догнал меня

Лозунг Франции — свобода, равенство, верно? Это именно то, во что я верю. Для людей, выросших в Советском Союзе, как и я, Западная Европа всегда ассоциировалась со свободой и правами человека. Поэтому ситуация стала для меня шоком. Переводчица, которая была с нами четыре дня, также эмигрировала из СССР. В какой-то момент она сказала: «Я уехала из Советского Союза ради свободы, а теперь он догнал меня здесь». Меня это поразило. Позже я понял ее реакцию. Она знала, что значит жить без свободы слова и рыночной экономики. Люди, пережившие это, остро чувствуют даже малейшие признаки отката. В детстве в СССР у нас было три телеканала, и все показывали передачи о коммунизме. В магазинах — два вида мороженого. А потом я попал в Италию и увидел сто каналов с мультфильмами «Диснея» и японское аниме. На прилавках было двести видов мороженого. Это намного лучше, чем в Советском Союзе.

В моем телефоне даже не было сим-карты

Я не пользуюсь телефоном. Его изъяли во Франции, но и до этого он мне был не нужен. В моем телефоне даже не было сим-карты. Я использовал его для тестирования обновлений Telegram, хотя бы пару раз в неделю. Но в остальное время я стараюсь держаться от телефона подальше. Он отвлекает, мешает сосредоточиться и, на мой взгляд, может вредить личной жизни. Мне проще работать с ноутбуком или iPad. Там я делаю заметки, общаюсь с командой, занимаюсь делами. Телефон легко «засасывает» в бесконечную ленту короткого контента, отнимая время и внимание. Я сознательно отказался от его использования.

Надеюсь снова поехать в мою родную страну — Дубай

Не знаю точно, когда снимут ограничения. Надеюсь, позже в этом году мне разрешат поехать в мою родную страну — Дубай, к семье. Возможно, после я вернусь во Францию на отдых. Я провел здесь восемь месяцев и не собираюсь бежать. Все должно завершиться. Суд может занять еще годы. Но жить во Франции все это время — это абсурд. Скорее всего, уже скоро я смогу вновь свободно путешествовать.

Вскоре после задержания Дурова суд освободил его под залог в 5 млн евро, но запретил покидать страну. Несколько месяцев назад миллиардеру все же разрешили на короткое время вернуться в Дубай.

Полная версия беседы Павла Дурова и Такера Карлсона

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Комментарии

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Так определился бы , родной Дубай или родная Франция. Походу все наелся свободы и равенства .
2 минуты назад
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