Закон принят: 20 банковских карт на человека, реестр IMEI и запрет на звонки из других стран

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Госдума приняла
в финальном чтении закон, который вводит комплекс дополнительных мер по защите граждан от кибермошенников. Документ, получивший название «Антифрод-2», включает в себя несколько инициатив, большинство из которых вступят в силу с 1 марта 2027 года.
Привязка IMEI к договору и создание единой базы.
Каждый пользователь будет обязан сообщить оператору уникальный IMEI-код своего телефона для внесения в договор — без этого услуги связи предоставляться не будут. Собранные данные объединят в единую базу идентификаторов пользовательского оборудования.
Маркировка и самозапрет международных звонков.
Закон вводит обязательную маркировку всех входящих международных вызовов. Кроме того, граждане смогут самостоятельно установить полный запрет на их получение, чтобы оградить себя от звонков из-за рубежа. Снять запрет можно только при личном визите в МФЦ.
Запрет на расторжение договора с оператором связи в течение 90 дней.
Расторгнуть договор будет нельзя в первые 90 дней после его заключения (хотя гражданин может приостановить списание средств, но не переоформить номер на другого абонента).
Детские SIM-карты.
У родителей появится возможность в добровольном порядке уведомить оператора о том, что SIM-карта будет использоваться ребёнком.
Ограничение на количество банковских карт.
Вводится лимит на общее количество банковских карт — не более 20 штук на одного человека во всех банках суммарно (при этом внутри одного банка можно оформить хоть все 20). Если у гражданина уже более 20 карт, "лишние" закрывать не будут, но банки откажут в выдаче новых карт.
Принудительная компенсация за мошеннические действия.
Если банк или оператор связи не предотвратит хищение средств мошенниками, он обязан выплатить пострадавшему полную компенсацию.
Проверка смартфона.
Банки смогут запросить антивирусную проверку устройства клиента перед осуществлением перевода: если на смартфоне будет обнаружено вредоносное ПО, гражданина попросят прийти в отделение банка для совершения операции.
Период охлаждения для переводов.
Банки получат право задерживать подозрительные переводы на срок до шести часов.
«Красная кнопка» на «Госуслугах».
Приложение «Госуслуги» получит специальный сервис быстрого реагирования (т.н. «красную кнопку»). Если гражданин считает, что его аккаунт взломан или он стал жертвой мошенников, с помощью этой кнопки можно будет оперативно приостановить все дистанционные денежные операции.