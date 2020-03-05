



Apple вместе с командой App Store накануне Международного женского дня собрали приложения, в которых женщины сыграли ключевую роль. Международный женский день — это ещё один повод отметить роль женщин-разработчиков. Некоторые из наиболее популярных игр последнего десятилетия, названия которых знакомы каждому, были созданы женщинами. Ниже – перечень из 10 таких игр:

10 передовых приложений, над созданием которых также работали женщины в качестве сооснователей проектов или топ-менеджеров:





