Apple вместе с командой App Store накануне Международного женского дня собрали приложения, в которых женщины сыграли ключевую роль. Международный женский день — это ещё один повод отметить роль женщин-разработчиков. Некоторые из наиболее популярных игр последнего десятилетия, названия которых знакомы каждому, были созданы женщинами. Ниже – перечень из 10 таких игр:
- Angry Birds, Rovio - Кати Леворанта, CEO в Rovio Entertainment
- Crossy Road: Башня, Hipster Whale - Клара Ривз, CEO
- Diner Dash Adventure, Glu Mobile - Бекки Энн Хьюз, старший вице-президент по выручке
- Harry Potter: Hogwarts Mystery, Jam City - Кимберли Гамильтон, главный сценарист
- Hay Day, Supercell - Камилла Авеллар, игровой дизайнер
- Marvel: Битва чемпионов, Kabam - Ипек Икбал, продюсер и дизайнер
- Pokemon Go, Niantic - С. Диана Ху, главный инженер и руководитель AR направления
- The Sims FreePlay, EA - Линдси Пирсон, главный руководитель
- Words With Friends, Zynga - Мишель Давид, главный разработчик Words With Friends
- WWE Champions, Scopley - Зои Чэнь, руководитель отдела по развитию продуктов
10 передовых приложений, над созданием которых также работали женщины в качестве сооснователей проектов или топ-менеджеров:
- Verv - Любовь Пашковская, сооснователь и CEO
- D'efekt - Татевик Гаспарян, сооснователь
- Elementaree - Ольга Зиновьева, CEO и основатель
- Welps - Наталья Давыдова, идейный вдохновитель
- GoKid: Carpool Organizer from GoKid Corp - Профессор Стефани Лемке, CEO и сооснователь, и Эшли Кларк, операционный директор и сооснователь
- Goods Unite Us from Goods Unite Us, Inc - Эбигейл Вуэст, CEO и сооснователь, и Эми Джо Миллер, операционный директор и сооснователь
- Kodable from SurfScore - Грехен Хёбнер, сооснователь и руководитель отдела по развитию продуктов
- Seneca Women from Seneca Women Inc. - Ким Аззарелли, сооснователь и CEO
- Eventbrite - Джули Харц, сооснователь и CEO
- Unplug Meditation - Сьюзи Ялоф Шварц, CEO
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