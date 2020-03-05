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Apple вместе с командой App Store накануне Международного женского дня собрали приложения, в которых женщины сыграли ключевую роль. Международный женский день — это ещё один повод отметить роль женщин-разработчиков. Некоторые из наиболее популярных игр последнего десятилетия, названия которых знакомы каждому, были созданы женщинами. Ниже – перечень из 10 таких игр:

  • Angry Birds, Rovio - Кати Леворанта, CEO в Rovio Entertainment 
  • Crossy Road: Башня, Hipster Whale - Клара Ривз, CEO
  • Diner Dash Adventure, Glu Mobile - Бекки Энн Хьюз, старший вице-президент по выручке
  • Harry Potter: Hogwarts Mystery, Jam City - Кимберли Гамильтон, главный сценарист
  • Hay Day, Supercell - Камилла Авеллар, игровой дизайнер
  • Marvel: Битва чемпионов, Kabam - Ипек Икбал, продюсер и дизайнер
  • Pokemon Go, Niantic - С. Диана Ху, главный инженер и руководитель AR направления
  • The Sims FreePlay, EA - Линдси Пирсон, главный руководитель
  • Words With Friends, Zynga - Мишель Давид, главный разработчик Words With Friends
  • WWE Champions, Scopley - Зои Чэнь, руководитель отдела по развитию продуктов


10 передовых приложений, над созданием которых также работали женщины в качестве сооснователей проектов или топ-менеджеров:

  • Verv - Любовь Пашковская, сооснователь и CEO
  • D'efekt - Татевик Гаспарян, сооснователь
  • Elementaree - Ольга Зиновьева, CEO и основатель
  • Welps - Наталья Давыдова, идейный вдохновитель
  • GoKid: Carpool Organizer from GoKid Corp - Профессор Стефани Лемке, CEO и сооснователь, и Эшли Кларк, операционный директор и сооснователь
  • Goods Unite Us from Goods Unite Us, Inc - Эбигейл Вуэст, CEO и сооснователь, и Эми Джо Миллер, операционный директор и сооснователь
  • Kodable from SurfScore - Грехен Хёбнер, сооснователь и руководитель отдела по развитию продуктов
  • Seneca Women from Seneca Women Inc. - Ким Аззарелли, сооснователь и CEO
  • Eventbrite - Джули Харц, сооснователь и CEO
  • Unplug Meditation - Сьюзи Ялоф Шварц, CEO


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