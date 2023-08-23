20 причин дождаться iPhone 15 Pro и не покупать iPhone 14 Pro

Олег

Фото: MacRumors

Фото: MacRumors

В сети собрали все утечки и инсайды о будущей линейке iPhone 15, чтобы сравнить грядущие Pro-модели с актуальными. Набралось 20 отличий в лучшую сторону — и одна в худшую.

Сравнение проводилось между реальными характеристиками iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max и инсайдерской информацией об iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max (возможно, Ultra). Подавляющее большинство сведений о будущих флагманах много раз повторялось разными инсайдерами, так что их можно считать верными с высокой вероятностью. 

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iPhone 15 Pro

Единственной причиной, по которой вы можете не захотеть ждать iPhone 15 Pro или iPhone 15 Pro Max — это повышение цен. Несколько аналитиков сообщали, что Apple поднимет прайс на свежие флагманские модели, и удорожание может составить от $100 за каждую модель. С учетом того, что прошлогодние устройства дополнительно подешевеют, для многих они могут стать лучшим выбором. 

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Источник:
MacRumors
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