20 причин дождаться iPhone 15 Pro и не покупать iPhone 14 Pro

Фото: MacRumors



В сети собрали все утечки и инсайды о будущей линейке iPhone 15, чтобы сравнить грядущие Pro-модели с актуальными. Набралось 20 отличий в лучшую сторону — и одна в худшую.



Сравнение проводилось между реальными характеристиками iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max и инсайдерской информацией об iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max (возможно, Ultra). Подавляющее большинство сведений о будущих флагманах много раз повторялось разными инсайдерами, так что их можно считать верными с высокой вероятностью.











Единственной причиной, по которой вы можете не захотеть ждать iPhone 15 Pro или iPhone 15 Pro Max — это повышение цен. Несколько аналитиков сообщали, что Apple поднимет прайс на свежие флагманские модели, и удорожание может составить от $100 за каждую модель. С учетом того, что прошлогодние устройства дополнительно подешевеют, для многих они могут стать лучшим выбором. Единственной причиной, по которой вы можете не захотеть ждать iPhone 15 Pro или iPhone 15 Pro Max — это повышение цен. Несколько аналитиков сообщали, что Apple поднимет прайс на свежие флагманские модели, и удорожание может составить от $100 за каждую модель. С учетом того, что прошлогодние устройства дополнительно подешевеют, для многих они могут стать лучшим выбором.