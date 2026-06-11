Apple перечислила 250 нововведений, которые появятся в iOS, iPadOS, macOS watchOS, tvOS и visionOS
Компания Apple на вступлении конференции WWDC 2026 представила только ключевые новшества вроде нейросетевого чата Siri AI, а теперь опубликовала внушительный список из более чем 250 изменений в операционных системах для iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV, Vision Pro и HomePod. Документ, размещённый на сайте разработчиков, детализирует улучшения, которые затронут практически каждый аспект использования устройств. Среди них — ускорение работы интерфейса, оптимизация энергопотребления, новые жесты, расширение языковой поддержки и доработки встроенных приложений. Часть этих изменений уже доступна в бета-версиях для разработчиков.
Список нововведений, которые появятся в iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate, watchOS 27, tvOS 27, visionOS 27
iOS 27 и iPadOS 27
— Переключение между двумя iPhone с одним номером телефона
— Более плавный переход между Wi-Fi и сотовыми сетями
— Live Activities в Dynamic Island в ландшафтном режиме
— Повышенная энергоэффективность Safari в iOS
— Более быстрый отклик Voice Control в iOS
— Сверхкрупные виджеты в iOS
— Упрощённая настройка Touch Accommodations в iOS и iPadOS
— Live Activity для точного поиска друзей
— Более плавная прокрутка в списке приложений
— Более плавная разблокировка iPhone
— Отмена и повтор редактирования экрана «Домой» в iPadOS
— Сверхкрупные виджеты в режиме «Сегодня» в iPadOS
— Более быстрое закрытие окон в iPadOS
— Ускоренная навигация и передача файлов в приложении «Файлы» в iPadOS
— Более быстрый доступ к строке меню в iPadOS
— Изменение размера iPhone-приложений в iPadOS
— Поддержка аудио в Apple News+ в iPadOS
— Быстрое переключение между окнами в iPadOS
— Опциональная постоянная строка меню на iPad
— Имена приложений в строке состояния iPad
— Двойная камера в FaceTime
— Быстрое переключение между экранами блокировки
— Экран блокировки остаётся активным при прокрутке уведомлений
— Более энергоэффективный Personal Hotspot на устройствах N1
— Расширенная поддержка касаний в Sidecar
— Независимые уровни громкости будильника
— Более плавное переключение камер при зумировании в видео
— Более плавное перелистывание страниц на домашнем экране
— Более плавная прокрутка в «Центре управления»
— Упрощённый доступ к камере
— Более точная ориентация фото
— Быстрое и надёжное чтение NFC
— Быстрый старт с контактом для восстановления
— Улучшения сопряжения и передачи для слуховых аппаратов Made for iPhone
— Более быстрый вход и выход из режимов Assistive Access и Guided Access
— Упреждающая настройка автомобильного ключа
macOS 27 Golden Gate
— Более релевантные предложения в Spotlight
— Более быстрая индексация ярлыков и действий в Spotlight
— Рисование в «Заметках» в macOS
— Обновлённый интерфейс видеоподкастов
— Повышенная энергоэффективность Safari в macOS
— Боковые панели во всю высоту окна
— Цветные иконки боковых панелей
— Обновлённые иконки строки меню
— Унифицированные панели инструментов
— Согласованные радиусы скругления углов
— Более быстрое создание учётной записи пользователя
— Статус Ethernet в строке меню
— Улучшенный RDMA через Thunderbolt
— Поддержка зеркалирования Mac в разрешении 5K
— Новые режимы отображения с высоким разрешением и частотой обновления для внешних дисплеев
— Смахивание вниз для обновления
— Более плавная прокрутка в Safari
— Изменение размера приложений в iPhone Mirroring
— Поддержка DRM-видео в iPhone Mirroring
— Рисование в Freeform в macOS
— Более плавные анимации в Mission Control и Spaces
— Показ границ для доступности в macOS
— HDR для системного интерфейса macOS
tvOS 27
— Более быстрое подключение AirPlay к Apple TV
— Умные загрузки на Apple TV
— Детали покрытия AppleCare в настройках tvOS
— Более отзывчивый «Центр управления»
— Переработанное приложение «Подкасты» для tvOS
— Увеличенные размеры текста в tvOS
— Более плавные анимации и запуск приложений
watchOS 27
— Улучшенная энергоэффективность
— Более точный подсчёт шагов
— Более эффективное обнаружение воды
— Улучшенное подключение Wi-Fi
— Гостевые ключи в Apple Wallet
— Объединённое приложение «Локатор»
— Более быстрый запуск расширений приложений
— Жест касания
— Более быстрое воспроизведение медиа
— Динамическая сетка приложений
— Виджет «Припаркованный автомобиль» в Smart Stack
— Переработанные настройки в приложении Apple Watch
— Поддержка смены часовых поясов в режиме «Сон»
— Просмотр баланса карты в Wallet
— Транзитные карты и удостоверения в Smart Stack
— Новые предложения в Smart Stack
visionOS 27
— Использование ваших панорам в качестве окружений
— Опция сверхмаленьких виджетов
— Новые окна с искривлением
— Улучшенный Центр управления
— Взгляд и касание для просмотра и ответа на уведомления
— Поддержка пространственных сцен для панорам
— Более быстрая загрузка и подключение к Wi-Fi
— Виджет для Mac Virtual Display
— Множество вкладок в Safari
— Улучшенный контроль игр
HomePod
— Более быстрое подключение AirPlay к HomePod
— Улучшенное подключение для аксессуаров Thread
— Более быстрое обновление умных аксессуаров
— Более быстрое сопряжение HomeKit
— Более надёжное хранение записей с камер HomeKit
CarPlay
— Аудиоскраббинг на экране «Сейчас играет»
— Улучшенная точность навигации и GPS
— Улучшенная надёжность беспроводного CarPlay
— Аудио MiniPlayer
«Фото»
— Фильтрация фото и видео в общих альбомах
— Добавление ключевых слов к фото и видео
— Улучшения организации альбомов
— Настройка слайд-шоу
— Коллекция «Снято мной»
— Сохранение любого слайд-шоу как видео
— Выбор конкретного питомца в Photo Shuffle
— Поиск фото и видео по дополнительным метаданным
— Поиск возвращает более приятные фото людей и питомцев
— Опция приоритетной синхронизации с iCloud Photos
— Упрощённое сохранение фото из общих альбомов
— Опция включать фото себя в Photo Shuffle
— Более быстрый рендеринг вкладки «Коллекции»
— Режим выбора в «Фото»
— Коллекция «Удостоверения личности»
— Более быстрая загрузка новых снимков
— Сохранение кадра видео как фото
— Звёздные кольца
— Фото и видео в полном разрешении в iCloud Shared Albums
— Дополнительные разрешения для участников общих альбомов
— Установка срока действия общих альбомов
— Недавняя активность в общих альбомах
— Реакция любым эмодзи в общих альбомах
— Участие в iCloud Shared Albums с Android и Windows
— Упрощённое приглашение других в общие альбомы
«Сообщения»
— Приложение для рисования
— Поиск выгруженных медиафайлов
— Автоматическая повторная отправка неудачных сообщений
— Непрерывная отправка фото, видео и текста
— Объединённые уведомления для нескольких Tapbacks
— Миниатюры для выгруженных медиа
— Поиск диалогов по номеру телефона или прозвищу контакта
— Быстрое добавление недавних снимков с камеры
— Улучшенная синхронизация сообщений между устройствами
Apple Music
— Улучшенная надёжность потокового воспроизведения
— Новые переходы AutoMix
— Обновлённые страницы альбомов
— Более быстрая загрузка экрана «Сейчас играет»
— Обновлённые страницы исполнителей
— Поиск внутри выпусков подкастов
— Пользовательский эквалайзер для AirPods
— Более быстрый запуск воспроизведения
«Почта»
— Улучшенные лучшие результаты поиска
— Более быстрая загрузка сообщений
— Более надёжная индексация поиска
— Улучшенное форматирование списков
— Улучшенная точность значка непрочитанных
«Карты»
— Более точные «Посещённые места»
— Путеводители доступны в большем количестве мест
— Улучшенный Flyover
— Улучшения обновления офлайн-карт
— Естественно-языковой поиск для маршрутизации
«Здоровье», «Фитнес» и «Дневник»
— Сортировка завершённых тренировок Fitness+
— Более быстрое обновление данных в приложении «Здоровье»
— Поддержка перименопаузы и менопаузы
— Запись симптомов перименопаузы и менопаузы
— Увеличенные лимиты вложений в «Дневнике»
— Более точные карты маршрутов после тренировок
— Статус синхронизации записей с iCloud
— Улучшенная точность расстояния во время беговых дорожек
— Синхронизированный подсчёт шагов в «Здоровье» и «Фитнесе»
— Более быстрый старт тренировки
— Отметки времени для записей в «Дневнике»
— Тренировки Fitness+ при перименопаузе и менопаузе
— Более интуитивные серии ведения дневника
— GymKit на iPhone и AirPods Pro 3
«Заметки»
— Ссылки на разделы
— Стилизованные заметки из учётных записей календарей третьих лиц
— Копировать и вставить как Markdown
— Линии-разделители
«Быстрые команды»
— Поддержка «else if»
— Поддержка групповых чатов
— Расширенные возможности «Get What’s on Screen»
— Хранение данных
— Переработанный редактор
— Автоматизация скриншотов и уведомлений
Freeform
— Более быстрые предпросмотры досок
— Более надёжное редактирование текста справа налево
— Более плавная производительность
— Адаптивный холст в тёмном режиме
— Совместные папки
Safari
— Более быстрая загрузка контента стартовой страницы
— Более высокая производительность веб-приложений
— Более плавная анимация и графика
— Более быстрая обработка JavaScript
— Более плавное изменение размера стартовой страницы
Apple Wallet и Apple Pay
— Упрощённый выбор карты и управление платежами
— Поддержка отслеживания заказов в Wallet в Австралии и Канаде
«Локатор» (Find My)
— Более гибкие возможности обмена
— Улучшения интерфейса
«Дом»
— Поддержка записи с камер 4K
— Одновременный просмотр потоков с совместимых камер
«Календарь»
— Изменение нескольких событий одновременно
— Упрощённая информация о событии
— Более плавная прокрутка
Специальные возможности (Accessibility)
— Более лёгкое чтение и редактирование PDF с VoiceOver
— Улучшенная поддержка контроллера PlayStation Access
— Упрощённая настройка Assistive Access
Система, производительность и прочее
— Обновлённый дизайн Liquid Glass
— Настройка Liquid Glass
— Более быстрый запуск приложений
— Веб-аудио больше не прерывает системное аудио
— Более быстрое сохранение PDF
— Более быстрая передача AirDrop
— Более быстрое обнаружение получателей AirDrop
— Улучшенное управление энергопотреблением Bluetooth
— Улучшенное качество FaceTime при плохом соединении
— Более быстрый просмотр сетевых файлов
— Поддержка обмена медиа из сторонних приложений
— Больше форматов документов в Preview
— Более эффективный мониторинг экстренных оповещений
— Более стабильное сохранение положения окон на внешних дисплеях
— Улучшенные настройки игрового контроллера
— Улучшенная аналитика батареи
— Улучшенная навигация в игровом оверлее
— Улучшенная производительность Apple News
— Все опции отображаются в настройках камеры
— Помощь с паролем доступна с экрана блокировки
— Камера потребляет меньше энергии в режиме низкого заряда
— Более быстрый запуск камеры в режиме низкого заряда
— Более богатые превью ссылок для совместной работы в iCloud
— Запросы доступа для элементов, переданных через iCloud
— Быстрое распознавание текста в фото и документах
— Обновлённые иконки приложений
— Оптимизированный планировщик CPU
— Автоматическое изменение размера и сброс столбцов
— Быстрый переход к полноэкранному режиму из виджета «Фото»
— Более быстрый доступ к общему контенту на iCloud.com
— Более плавные анимации в статьях «Новостей» и «Акций»
— Более легкодоступная ссылка для совместной работы в iCloud
— Более чёткие активные окна
— Обновления виджетов в реальном времени при открытом приложении
— Более быстрый Rapid Return to Service
— Обновлённые почасовой и 10-дневный прогнозы в «Погоде»
— Более быстрый запуск загрузки в iCloud Photos
— Option-клик для вторичной сортировки
— Предложения получателей на основе содержимого при обмене фото и ссылками
— Более быстрая загрузка клавиатур эмодзи и стикеров
— Более плавная прокрутка в галерее виджетов
— Упрощённый доступ к кодам восстановления учётной записи Apple
Языки и регионы
— Новый язык интерфейса для английского (Канада) и английского (Филиппины)
— Новые раскладки клавиатуры для словенского и эстонского
— Автоматическая пунктуация при наборе на многоязычных клавиатурах
— Естественно-языковые форматы времени для китайского и хинди
— Поддержка транскрипции записи звонков для традиционного китайского, японского и бразильского португальского
— Новые клавиатуры для языков: африкаанс, баскский, байбайн, английский (Филиппины), галисийский, гуарани, люксембургский, коса, зулу
— Новые клавиатуры для языков коренных народов: блэкфут, команч, кри, киова, цуутина
— Более быстрая обработка многоязычного текста при рукописном вводе на нескольких языках
— Ввод Chāizì
— Умные предложения языка и конфигурации клавиатуры
— Подсказки QuickPath и ввода для вьетнамской клавиатуры VNI
— Многоязычная проверка грамматики
— Будильники с учётом праздников в Китае
— Предложения пунктуации при вводе на китайском
— Альтернативные календари для Индии для поддержки текущего часового пояса в путешествиях
— Расширение списка продуктов в «Напоминаниях» для новых языков
— Улучшенное преобразование фонетических систем письма (пиньинь, кана) при вводе на упрощённом китайском и японском
— Транскрипция Live Voicemail для английского (Сингапур) и японского
— «Посещённые места» в Картах доступны в большем количестве рынков
— Поддержка рукописного ввода для хинди и маратхи с Apple Pencil
— Контекст на экране для более релевантных предложений при вводе на китайском и японском
— Расширенная поддержка языков для автоматической категоризации в «Напоминаниях»
— Live Captions для традиционного китайского в FaceTime
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