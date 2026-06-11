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Apple перечислила 250 нововведений, которые появятся в iOS, iPadOS, macOS watchOS, tvOS и visionOS

Александр


Компания Apple на вступлении конференции WWDC 2026 представила только ключевые новшества вроде нейросетевого чата Siri AI, а теперь опубликовала внушительный список из более чем 250 изменений в операционных системах для iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV, Vision Pro и HomePod. Документ, размещённый на сайте разработчиков, детализирует улучшения, которые затронут практически каждый аспект использования устройств. Среди них — ускорение работы интерфейса, оптимизация энергопотребления, новые жесты, расширение языковой поддержки и доработки встроенных приложений. Часть этих изменений уже доступна в бета-версиях для разработчиков.

Список нововведений, которые появятся в iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate, watchOS 27, tvOS 27, visionOS 27

iOS 27 и iPadOS 27

 — Переключение между двумя iPhone с одним номером телефона
 — Более плавный переход между Wi-Fi и сотовыми сетями
 — Live Activities в Dynamic Island в ландшафтном режиме
 — Повышенная энергоэффективность Safari в iOS
 — Более быстрый отклик Voice Control в iOS
 — Сверхкрупные виджеты в iOS
 — Упрощённая настройка Touch Accommodations в iOS и iPadOS
 — Live Activity для точного поиска друзей
 — Более плавная прокрутка в списке приложений
 — Более плавная разблокировка iPhone
 — Отмена и повтор редактирования экрана «Домой» в iPadOS
 — Сверхкрупные виджеты в режиме «Сегодня» в iPadOS
 — Более быстрое закрытие окон в iPadOS
 — Ускоренная навигация и передача файлов в приложении «Файлы» в iPadOS
 — Более быстрый доступ к строке меню в iPadOS
 — Изменение размера iPhone-приложений в iPadOS
 — Поддержка аудио в Apple News+ в iPadOS
 — Быстрое переключение между окнами в iPadOS
 — Опциональная постоянная строка меню на iPad
 — Имена приложений в строке состояния iPad
 — Двойная камера в FaceTime
 — Быстрое переключение между экранами блокировки
 — Экран блокировки остаётся активным при прокрутке уведомлений
 — Более энергоэффективный Personal Hotspot на устройствах N1
 — Расширенная поддержка касаний в Sidecar
 — Независимые уровни громкости будильника
 — Более плавное переключение камер при зумировании в видео
 — Более плавное перелистывание страниц на домашнем экране
 — Более плавная прокрутка в «Центре управления»
 — Упрощённый доступ к камере
 — Более точная ориентация фото
 — Быстрое и надёжное чтение NFC
 — Быстрый старт с контактом для восстановления
 — Улучшения сопряжения и передачи для слуховых аппаратов Made for iPhone
 — Более быстрый вход и выход из режимов Assistive Access и Guided Access
 — Упреждающая настройка автомобильного ключа

macOS 27 Golden Gate

 — Более релевантные предложения в Spotlight
 — Более быстрая индексация ярлыков и действий в Spotlight
 — Рисование в «Заметках» в macOS
 — Обновлённый интерфейс видеоподкастов
 — Повышенная энергоэффективность Safari в macOS
 — Боковые панели во всю высоту окна
 — Цветные иконки боковых панелей
 — Обновлённые иконки строки меню
 — Унифицированные панели инструментов
 — Согласованные радиусы скругления углов
 — Более быстрое создание учётной записи пользователя
 — Статус Ethernet в строке меню
 — Улучшенный RDMA через Thunderbolt
 — Поддержка зеркалирования Mac в разрешении 5K
 — Новые режимы отображения с высоким разрешением и частотой обновления для внешних дисплеев
 — Смахивание вниз для обновления
 — Более плавная прокрутка в Safari
 — Изменение размера приложений в iPhone Mirroring
 — Поддержка DRM-видео в iPhone Mirroring
 — Рисование в Freeform в macOS
 — Более плавные анимации в Mission Control и Spaces
 — Показ границ для доступности в macOS
 — HDR для системного интерфейса macOS

tvOS 27

 — Более быстрое подключение AirPlay к Apple TV
 — Умные загрузки на Apple TV
 — Детали покрытия AppleCare в настройках tvOS
 — Более отзывчивый «Центр управления»
 — Переработанное приложение «Подкасты» для tvOS
 — Увеличенные размеры текста в tvOS
 — Более плавные анимации и запуск приложений

watchOS 27

 — Улучшенная энергоэффективность
 — Более точный подсчёт шагов
 — Более эффективное обнаружение воды
 — Улучшенное подключение Wi-Fi
 — Гостевые ключи в Apple Wallet
 — Объединённое приложение «Локатор»
 — Более быстрый запуск расширений приложений
 — Жест касания
 — Более быстрое воспроизведение медиа
 — Динамическая сетка приложений
 — Виджет «Припаркованный автомобиль» в Smart Stack
 — Переработанные настройки в приложении Apple Watch
 — Поддержка смены часовых поясов в режиме «Сон»
 — Просмотр баланса карты в Wallet
 — Транзитные карты и удостоверения в Smart Stack
 — Новые предложения в Smart Stack

visionOS 27

 — Использование ваших панорам в качестве окружений
 — Опция сверхмаленьких виджетов
 — Новые окна с искривлением
 — Улучшенный Центр управления
 — Взгляд и касание для просмотра и ответа на уведомления
 — Поддержка пространственных сцен для панорам
 — Более быстрая загрузка и подключение к Wi-Fi
 — Виджет для Mac Virtual Display
 — Множество вкладок в Safari
 — Улучшенный контроль игр

HomePod

 — Более быстрое подключение AirPlay к HomePod
 — Улучшенное подключение для аксессуаров Thread
 — Более быстрое обновление умных аксессуаров
 — Более быстрое сопряжение HomeKit
 — Более надёжное хранение записей с камер HomeKit

CarPlay

 — Аудиоскраббинг на экране «Сейчас играет»
 — Улучшенная точность навигации и GPS
 — Улучшенная надёжность беспроводного CarPlay
 — Аудио MiniPlayer

«Фото»

 — Фильтрация фото и видео в общих альбомах
 — Добавление ключевых слов к фото и видео
 — Улучшения организации альбомов
 — Настройка слайд-шоу
 — Коллекция «Снято мной»
 — Сохранение любого слайд-шоу как видео
 — Выбор конкретного питомца в Photo Shuffle
 — Поиск фото и видео по дополнительным метаданным
 — Поиск возвращает более приятные фото людей и питомцев
 — Опция приоритетной синхронизации с iCloud Photos
 — Упрощённое сохранение фото из общих альбомов
 — Опция включать фото себя в Photo Shuffle
 — Более быстрый рендеринг вкладки «Коллекции»
 — Режим выбора в «Фото»
 — Коллекция «Удостоверения личности»
 — Более быстрая загрузка новых снимков
 — Сохранение кадра видео как фото
 — Звёздные кольца
 — Фото и видео в полном разрешении в iCloud Shared Albums
 — Дополнительные разрешения для участников общих альбомов
 — Установка срока действия общих альбомов
 — Недавняя активность в общих альбомах
 — Реакция любым эмодзи в общих альбомах
 — Участие в iCloud Shared Albums с Android и Windows
 — Упрощённое приглашение других в общие альбомы

«Сообщения»

 — Приложение для рисования
 — Поиск выгруженных медиафайлов
 — Автоматическая повторная отправка неудачных сообщений
 — Непрерывная отправка фото, видео и текста
 — Объединённые уведомления для нескольких Tapbacks
 — Миниатюры для выгруженных медиа
 — Поиск диалогов по номеру телефона или прозвищу контакта
 — Быстрое добавление недавних снимков с камеры
 — Улучшенная синхронизация сообщений между устройствами

Apple Music

 — Улучшенная надёжность потокового воспроизведения
 — Новые переходы AutoMix
 — Обновлённые страницы альбомов
 — Более быстрая загрузка экрана «Сейчас играет»
 — Обновлённые страницы исполнителей
 — Поиск внутри выпусков подкастов
 — Пользовательский эквалайзер для AirPods
 — Более быстрый запуск воспроизведения

«Почта»

 — Улучшенные лучшие результаты поиска
 — Более быстрая загрузка сообщений
 — Более надёжная индексация поиска
 — Улучшенное форматирование списков
 — Улучшенная точность значка непрочитанных

«Карты»

 — Более точные «Посещённые места»
 — Путеводители доступны в большем количестве мест
 — Улучшенный Flyover
 — Улучшения обновления офлайн-карт
 — Естественно-языковой поиск для маршрутизации

«Здоровье», «Фитнес» и «Дневник»

 — Сортировка завершённых тренировок Fitness+
 — Более быстрое обновление данных в приложении «Здоровье»
 — Поддержка перименопаузы и менопаузы
 — Запись симптомов перименопаузы и менопаузы
 — Увеличенные лимиты вложений в «Дневнике»
 — Более точные карты маршрутов после тренировок
 — Статус синхронизации записей с iCloud
 — Улучшенная точность расстояния во время беговых дорожек
 — Синхронизированный подсчёт шагов в «Здоровье» и «Фитнесе»
 — Более быстрый старт тренировки
 — Отметки времени для записей в «Дневнике»
 — Тренировки Fitness+ при перименопаузе и менопаузе
 — Более интуитивные серии ведения дневника
 — GymKit на iPhone и AirPods Pro 3

«Заметки»

 — Ссылки на разделы
 — Стилизованные заметки из учётных записей календарей третьих лиц
 — Копировать и вставить как Markdown
 — Линии-разделители

«Быстрые команды»

 — Поддержка «else if»
 — Поддержка групповых чатов
 — Расширенные возможности «Get What’s on Screen»
 — Хранение данных
 — Переработанный редактор
 — Автоматизация скриншотов и уведомлений

Freeform

 — Более быстрые предпросмотры досок
 — Более надёжное редактирование текста справа налево
 — Более плавная производительность
 — Адаптивный холст в тёмном режиме
 — Совместные папки

Safari

 — Более быстрая загрузка контента стартовой страницы
 — Более высокая производительность веб-приложений
 — Более плавная анимация и графика
 — Более быстрая обработка JavaScript
 — Более плавное изменение размера стартовой страницы

Apple Wallet и Apple Pay

 — Упрощённый выбор карты и управление платежами
 — Поддержка отслеживания заказов в Wallet в Австралии и Канаде

«Локатор» (Find My)

 — Более гибкие возможности обмена
 — Улучшения интерфейса

«Дом»

 — Поддержка записи с камер 4K
 — Одновременный просмотр потоков с совместимых камер

«Календарь»

 — Изменение нескольких событий одновременно
 — Упрощённая информация о событии
 — Более плавная прокрутка

Специальные возможности (Accessibility)

 — Более лёгкое чтение и редактирование PDF с VoiceOver
 — Улучшенная поддержка контроллера PlayStation Access
 — Упрощённая настройка Assistive Access

Система, производительность и прочее

 — Обновлённый дизайн Liquid Glass
 — Настройка Liquid Glass
 — Более быстрый запуск приложений
 — Веб-аудио больше не прерывает системное аудио
 — Более быстрое сохранение PDF
 — Более быстрая передача AirDrop
 — Более быстрое обнаружение получателей AirDrop
 — Улучшенное управление энергопотреблением Bluetooth
 — Улучшенное качество FaceTime при плохом соединении
 — Более быстрый просмотр сетевых файлов
 — Поддержка обмена медиа из сторонних приложений
 — Больше форматов документов в Preview
 — Более эффективный мониторинг экстренных оповещений
 — Более стабильное сохранение положения окон на внешних дисплеях
 — Улучшенные настройки игрового контроллера
 — Улучшенная аналитика батареи
 — Улучшенная навигация в игровом оверлее
 — Улучшенная производительность Apple News
 — Все опции отображаются в настройках камеры
 — Помощь с паролем доступна с экрана блокировки
 — Камера потребляет меньше энергии в режиме низкого заряда
 — Более быстрый запуск камеры в режиме низкого заряда
 — Более богатые превью ссылок для совместной работы в iCloud
 — Запросы доступа для элементов, переданных через iCloud
 — Быстрое распознавание текста в фото и документах
 — Обновлённые иконки приложений
 — Оптимизированный планировщик CPU
 — Автоматическое изменение размера и сброс столбцов
 — Быстрый переход к полноэкранному режиму из виджета «Фото»
 — Более быстрый доступ к общему контенту на iCloud.com
 — Более плавные анимации в статьях «Новостей» и «Акций»
 — Более легкодоступная ссылка для совместной работы в iCloud
 — Более чёткие активные окна
 — Обновления виджетов в реальном времени при открытом приложении
 — Более быстрый Rapid Return to Service
 — Обновлённые почасовой и 10-дневный прогнозы в «Погоде»
 — Более быстрый запуск загрузки в iCloud Photos
 — Option-клик для вторичной сортировки
 — Предложения получателей на основе содержимого при обмене фото и ссылками
 — Более быстрая загрузка клавиатур эмодзи и стикеров
 — Более плавная прокрутка в галерее виджетов
 — Упрощённый доступ к кодам восстановления учётной записи Apple

Языки и регионы

 — Новый язык интерфейса для английского (Канада) и английского (Филиппины)
 — Новые раскладки клавиатуры для словенского и эстонского
 — Автоматическая пунктуация при наборе на многоязычных клавиатурах
 — Естественно-языковые форматы времени для китайского и хинди
 — Поддержка транскрипции записи звонков для традиционного китайского, японского и бразильского португальского
 — Новые клавиатуры для языков: африкаанс, баскский, байбайн, английский (Филиппины), галисийский, гуарани, люксембургский, коса, зулу
 — Новые клавиатуры для языков коренных народов: блэкфут, команч, кри, киова, цуутина
 — Более быстрая обработка многоязычного текста при рукописном вводе на нескольких языках
 — Ввод Chāizì
 — Умные предложения языка и конфигурации клавиатуры
 — Подсказки QuickPath и ввода для вьетнамской клавиатуры VNI
 — Многоязычная проверка грамматики
 — Будильники с учётом праздников в Китае
 — Предложения пунктуации при вводе на китайском
 — Альтернативные календари для Индии для поддержки текущего часового пояса в путешествиях
 — Расширение списка продуктов в «Напоминаниях» для новых языков
 — Улучшенное преобразование фонетических систем письма (пиньинь, кана) при вводе на упрощённом китайском и японском
 — Транскрипция Live Voicemail для английского (Сингапур) и японского
 — «Посещённые места» в Картах доступны в большем количестве рынков
 — Поддержка рукописного ввода для хинди и маратхи с Apple Pencil
 — Контекст на экране для более релевантных предложений при вводе на китайском и японском
 — Расширенная поддержка языков для автоматической категоризации в «Напоминаниях»
 — Live Captions для традиционного китайского в FaceTime
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Источник:
MacRumors
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